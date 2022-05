Venäjän ulkoministeriö sanoi, että Venäjän on ryhdyttävä ”sotilaallisteknisiin” toimiin Suomen Nato-aikeiden vuoksi. Venäläiset ja suomalainen asiantuntija pitävät sotatoimia Suomea kohtaan epätodennäköisinä.

Venäjän viranomaisten retoriikassaan viljelemillä ”sotilaallisteknisillä” toimilla on synkkä kaiku. Ukrainassa ne realisoituivat sodaksi, entä Suomessa?

Venäjän ulkoministeriö tiedotti torstaina, että Venäjän on pakko ryhtyä sotilaallisteknisiin toimiin Suomen Nato-aikeiden vuoksi.

Presidentti Vladimir Putin keskusteli perjantaina Venäjän turvallisuusneuvoston jäsenten kanssa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden mahdollisesti aiheuttamista uhkista, uutisoi

Vedomosti-lehti

. Keskusteluista ei sen tarkemmin kerrottu julkisuuteen.

HS kysyi venäläisiltä ja suomalaisilta asiantuntijoilta, mitä Venäjän ”sotilaallistekniset” toimet voisivat Suomen kohdalla tarkoittaa, kun täysimittainen sota on toinen ääripää.

Venäläinen turvallisuuspolitiikan asiantuntija, professori Juri Fjodorov, sotilasasiantuntija ja armeijaa Novaja gazeta -lehdelle analysoinut Pavel Felgengauer ja Hybridiosaamiskeskuksen haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtaja Jukka Savolainen ovat yhtä mieltä siitä, että vähintään jonkinlaisia Venäjän asevoimien uudelleenjärjestelyjä on luvassa.

Sotatoimia he eivät pidä todennäköisinä. Fjodorovin mukaan ”sotilaallistekninen” ylipäätään on termi, jolla ei ole tarkkaa määritelmää, vaan sisältö vaihtelee puhujan mukaan. Ulkoministeriön käyttämänä hän pitää sitä vihjeenä uhkasta.

”Luvassa on jonkinlaista voiman osoittamista, harjoituksia ja lisäjoukkojen lähettämistä Suomen lähelle. En tosin ymmärrä, mistä niitä voidaan ottaa, koska kaikki taistelukelpoisessa kunnossa olevat on lähetetty Ukrainaan.”

”Nostetaan jännitettä, luodaan uhkaa. Voi olla merivoimien harjoituksia, vaikka Itämeren laivasto on heikko. Tulee ilmavoimien harjoituksia.”

Felgengauerin mukaan Venäjän vastaus riippuu siitä, tuleeko Nato-Suomeen uutta sotilaallista infrastruktuuria ja jos tulee – millaista.

”Joukkoja sijoitellaan uudelleen ja rakennetaan infrastruktuuria rajalle, esimerkiksi Karjalassa ja Viipurin alueella, mutta se ei tapahdu nopeasti. Sanallisesti sivalletaan, mutta uutta talvisotaa ei tule. Siihen ei ole tarvetta”, Felgengauer sanoo.

Savolainen näkee sotilaallisteknisten toimien tarkoittavan lievimmillään valvonta- ja tiedustelujärjestelmien antennien paikkojen vaihtamista ja asentamista uudelleen.

Todennäköisimpänä ja toivottavimpana vaihtoehtona hän pitää sitä, että Venäjä ei tee juuri mitään, koska ei pysty Suomen Nato-jäsenyyttä estämään.

”Venäjä päätti, että Ukrainan järjestely on heille niin tärkeä, että livetköön joku Suomi Natoon. He hankkiutuisivat käytännössä sotaan Natoa vastaan, jos ryhtyisivät meitä siitä rankaisemaan.”

”Suomi on jo nyt paremmassa asemassa, kuin se oli hetki sitten liittoutumattomana. Kuten on nähty, Venäjä on valmis tekemään turvallisuusjärjestelyjä lähialueillaan. Suomi olisi hyvin voinut olla seuraava kohde.”

Savolainen uskoo, että Venäjällä mietitään jo myös Ukrainan sodan jälkeistä aikaa.

”He haluavat jossain vaiheessa neuvotella jälleen Natonkin kanssa, kun heidän yrittämänsä Ukraina-järjestely on saavutettu. Siinä vaiheessa he tarvitsevat sellaisia Nato-naapureita kuin Suomi, jonka kanssa on helppo palauttaa hyvät ja toimivat suhteet.”

”Ei ole kovin järkevää lähteä Suomea nöyryyttämään tai vahingoittamaan.”