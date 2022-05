Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Länsiranta

Abu Aklehin surma kärjisti Länsirannan konfliktin jälleen äärimmilleen: Israelin poliisi pamputti rajusti palestiinalais­toimittajan hautajais­saattuetta

Israelin turvallisuusjoukkojen ratsioissa on viime viikkojen ja kuukausien aikana kuollut lukuisia palestiinalaisia, mutta työtehtävissä olleen, kuuluisan televisiotoimittajan surma on kärjistänyt Israelin ja Palestiinan konfliktin taas kerran äärimmilleen. Jerusalemissa on kahakoitu lähes päivittäin.

