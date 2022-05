Koronapandemian aloittamat ongelmat toimitus­ketjuissa ja bakteeri-infektioiden vuoksi suljettu tehdas ovat syventäneet kriisiä.

Yhdysvaltoihin on iskenyt vuosikymmenten pahin pula äidin­maidon­korvikkeesta, joka on tärkeä ravinnonlähde miljoonille vauvoille maassa. Asiasta ovat viime päivinä uutisoineet lukuisat mediat, ja asiaan on ottanut kantaa jopa presidentti Joe Biden.

Yhdysvaltalaiskanava CNN kertoo, että korvikepula on jatkunut jo kuukausia, vaikka korviketta tuotetaan täydellä kapasiteetilla. Jotkut jälleenmyyjät ovat rajoittaneet tuotteiden määrää, jonka asiakas voi ostaa kerralla.

Ongelman taustalla ovat koronapandemiasta alkaneet ongelmat toimitusketjuissa.

Vuoden alussa ongelma paheni, kun korviketta valmistava Abbott Nutrition sulki tehtaansa Michiganissa sijaitsevassa Sturgisissa.

Neljä vauvaa, jotka olivat saaneet tehtaassa valmistettua korviketta, olivat saaneet bakteeri-infektion. Vauvoista kaksi kuoli infektion seurauksena.

Abbott on yksi Yhdysvaltain suurimmista äidinmaidonkorviketta tuottavista yrityksistä, joten tehtaan sulkeminen ja tuotteiden takaisinveto ovat vaikuttaneet markkinaan laajasti.

Valkoinen talo julkaisi torstaina lausunnon, jonka mukaan presidentti Biden on ohjannut hallintonsa työskentelemään kiireisesti korvikkeiden turvallisuuden varmistamiseksi ja saatavuuden turvaamiseksi. Ongelman odotetaan silti jatkuvan vielä ainakin useita kuukausia.

Pula vaikuttaa lukuisiin pikkulapsiperheisiin, sillä yksinomaan rintaruokinnassa on vain yksi neljästä alle puolivuotiaasta lapsesta Yhdysvalloissa. Tähän vaikuttavat monet seikat, kuten nopea paluu töihin synnyttämisen jälkeen.

Korvikepula vaikuttaa erityisesti afroamerikkalaiseen väestönosaan, jossa rintaruokkijoiden määrät ovat alhaisempia, kertoo brittilehti The Guardian.