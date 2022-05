Tiedottaja toisteli presidentti Recep Tayyip Erdoğanin huolia siitä, että Ruotsi ”sallii kurdiseparatistien toimia maassa avoimesti”.

Turkki ei yritä estää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä, vaan ”varmistaa että kaikkien jäsenien turvallisuushuolet otetaan huomioon”, sanoo Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin tiedottaja Ibrahim Kalin yhdysvaltalaisen The New York Timesin mukaan. Erdoğan sanoi perjantaina, ettei Turkki suhtaudu positiivisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen.

Kalinin mukaan Turkki pyrkii varmistamaan, että kaikkien maiden kansallinen turvallisuus huomioidaan.

Tiedottaja Ibrahim Kalin Reutersin haastattelussa Istanbulissa lauantaina.

”Se ei voi olla yksisuuntainen katu. He eivät voi vain sivuuttaa Turkin turvallisuushuolia ja esittää ettei niillä ole väliä, ja sitten kun esitämme asiamme sanoa, että ’olette riitapukareita, häiritsette Naton yhtenäisyyttä’.”

Kalin toisteli Erdoğanin huolia siitä, että Ruotsi ”sallii kurdiseparatistien toimia maassa avoimesti”.

”Emme voi hyväksyä PKK:n (Kurdistanin työväenpuolueen) läsnäoloa maassa, joka suunnittelee liittyvänsä Natoon. Otamme Nato-liittolaistemme turvallisuushuolet erittäin vakavasti, ja odotamme heidän ottavan meidän huolemme vakavasti. PKK on suora uhka kansalliselle turvallisuudellemme.”

Kalinin mukaan Ruotsi, muut EU-maat ja Yhdysvallat tunnustaavat PKK:n terroristijärjestöksi mutta ”eivät käyttäydy sen mukaisesti”.

Kalin kertoi uutistoimisto Reutersille, ettei Turkki ”sulje ovea” Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle, mutta vaatii maita lopettamaan ”PKK:n viestintäkanavien, toiminnan, organisaatioiden, yksilöiden ja muun kaltaisen läsnäolon sallimisen.”

”Nato-jäsenyys on aina prosessi. Me näemme, miten asiat menevät. Mutta tämä on ensimmäinen asia, jonka haluamme tuoda liittolaistemme ja Ruotsin viranomaisten tietoon. Totta kai haluamme keskustella, neuvotella ruotsalaisten kanssa.”

Kalinin mukaan ”sataa prosenttia Turkin kansalaisista häiritsee PKK:n ja Hizmet-liikkeen läsnäolo Euroopassa”. Hänen mukaansa Turkki huolehtii omasta kansallisesta turvallisuudestaan samoin kuin Suomi ja Ruotsi.

NYT:n mukaan kysyttäessä suoraan, estäisikö Turkki Ruotsin Nato-jäsenyyden, vastasi tämä asian ”olevan prosessi”.

Kalinin mukaan Turkki ei huomioi Venäjän kritiikkiä Suomen ja Ruotsin suunnitelmia kohtaan omissa kannoissaan.