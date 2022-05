Suomen ja Ruotsin Nato-prosessi on herättänyt keskustelua myös muissa Euroopan sotilaallisesti liittoutumattomissa maissa.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa eivät ole heiluttaneet kaikkien Euroopan maiden sotilaallisesti liittoutumatonta linjaa, vaikka Suomi ja Ruotsi ovatkin pikavauhtia kääntäneet kurssinsa kohti sotilasliitto Natoa.

Irlanti, Itävalta, Malta ja Kypros ovat viimeisiä EU-maita, jotka eivät suunnittele liittymistä Natoon. Näiden lisäksi Länsi-Euroopan maista vain Sveitsi ei ole Nato-jäsen.

Syy maiden vähäisiin Nato-haluihin voi yksinkertaisimmillaan löytyä katsomalla karttaa: maista monella on etuna sijainti muiden Nato-maiden ympäröiminä, eikä niillä ole rasitteenaan Venäjän läheisyyttä.

Sveitsin puolueettomuus on niin tunnettua, että sanonnasta ”Olen Sveitsi” on tullut hauska tapa kertoa, ettei ota konfliktissa puolta.

Sveitsin puolueettomuus ulottuu vuosisatojen taakse ja on kansainvälisesti vahvistettu Wienin kongressissa vuonna 1815. Väreiltään käänteisestä Sveitsin lipusta on myös tullut puolueettoman avustusjärjestön Punaisen ristin symboli.

Maa ei kuulu edes Euroopan unioniin.

Naton pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen (kesk.) teki virallisen vierailun Sveitsiin marraskuussa 2012. Vierailua isännöivät Bernissä puolustusministeri Ueli Maurer (vas.) ja ulkoministeri Didier Burkhalter.

Olisi silti väärin väittää Sveitsin olevan poliittisesti täysin puolueeton. Sen pankit ovat säilöneet huomattavia summia venäläisoligarkkien varoja, jotka se on nyt Venäjän hyökkäystä vastaan asetettujen pakotteiden rintamassa jäädyttänyt. Myös Sveitsin toisen maailmansodan aikainen puolueettomuus voidaan kyseenalaistaa, sillä Sveitsin pankit tekivät yhteistyötä natsi-Saksan kanssa.

Läheisempää Nato-suhdetta toivovia ja puolueettomuutta haastavia ääniä on kuitenkin kuulunut viime aikoina Sveitsistä. Toukokuun alussa Sveitsin parlamentin liberaalipuolueen jäsen Damien Cottier kommentoi, että maa on turhan kauan kuvitellut, että sijainti Nato-maiden ympäröimänä tarkoittaisi automaattisesti suojaa. ”Maamme ei voi olla vapaamatkustaja Euroopan turvallisuusasioissa”, Cottier kirjoitti sveitsiläisessä Le Temps -lehdessä.

Maan viralliseen politiikkaan on tuskin kuitenkaan tulossa muutosta edes Ukrainan sodan jälkimainingeissa.

Saarivaltio Irlannin linjaan kuuluu sotilaallinen liittoutumattomuus, jolle luotiin pohja maan irtauduttua Britanniasta 1920-luvulla. Maassa on voimassa laki, joka estää sitä toimimasta sotilaallisesti ilman YK:n mandaattia.

Irlanti on myös tehnyt selväksi, ettei se voisi liittyä Natoon maan kahtiajaon vuoksi, BBC huomauttaa. Vuonna 1921 itsenäisyyssodan jälkeen jälkeen Pohjois-Irlanti jäi osaksi Britanniaa. Irlannin puolueettomuus pohjautuu yleisesti ottaen kuitenkin enemmän hallituksen politiikkaan kuin lakisääteisiin vaatimuksiin.

Kuluvan kevään aikana Nato-jäsenyyden kannatus on kasvanut maassa huomattavasti: huhtikuussa tehdyssä kyselyssä jo 48 prosenttia kansasta kannatti jäsenyyttä, kun tammikuussa vastaava lukema oli kymmenen prosenttiyksikköä alhaisempi.

Maan nopea liittyminen Natoon Ukrainan sodan vuoksi olisi kuitenkin ”suuri virhe”, kirjoitti The Irish Times toukokuun alkupuolella, kun Suomen ja Ruotsin mahdollinen Nato-jäsenyys nousi otsikoiksi ympäri maailmaa.

”Ulkopolitiikan on muututtava Ukrainan jälkeen, mutta harkitulla tavalla”, lehti perustelee.

Tästä huolimatta Irlanti tekee yhteistyötä Naton kanssa monella eri osa-alueella. Maa kuuluu Naton rauhankumppanuusohjelmaan, jonka puitteissa Suomikin on tehnyt tiivistä Nato-yhteistyötä jo ennen ilmoitustaan Nato-hakemuksen jättämisestä.

Euroopan unionin jäsenmaana Irlanti on myös osa Venäjää vastustavaa pakoterintamaa.

Maa on siis neutraali sotilaallisesti mutta ei poliittisesti. Irlannin poliittiset päättäjät ovat myös tehneet selväksi, ettei maa ole neutraali myöskään suhteessa Ukrainaan, jota se tukee voimakkaasti.

Itävalta määriteltiin valtiosopimuksella puolueettomaksi 1955, kun liittoutuneiden joukot poistuivat maasta toisen maailmansodan jälkeisen miehityksen päättyessä. Tästä alkaen maa on kieltäytynyt sotilaallisista liittoutumista.

Myös Natolla ja Itävallalla on kuitenkin aktiivista rauhanturvayhteistyötä, ja Irlannin tavoin Itävalta on sanonut olevansa sotilaallisesti muttei poliittisesti neutraali Ukrainan sodassa.

Itävallan liittokansleri Karl Nehammer on kuitenkin ensimmäinen läntisen Euroopan maan johtaja, joka on tavannut Putinin kasvotusten sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maa on saanut tästä kritiikkiä, ja joidenkin näkemysten mukaan se on asettanut maan puolueettomuuden epäuskottavaan valoon.

Entä Välimeren saarivaltiot Malta ja Kypros?

Pieni Malta unohdetaan joskus mainita Euroopan Nato-jäsenmaiden ulkopuolelle jääneistä maista. Myös Maltalla on neutraliteettipolitiikka, eikä sen perustuslakinsa mukaan tulisi liittyä sotilasliittoihin. Malta on kuitenkin Naton rauhankumppani.

Kyprosta puolestaan miehittää Nato-maa Turkki.