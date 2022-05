Saksan ulkoministeri Annalena Baerbockin mukaan Saksa haluaa olla ensimmäisten joukossa hyväksymässä uudet liittolaiset, jos hakemukset jätetään.

Berliini

Naton epävirallisen ulkoministerikokouksen vankka viesti sunnuntaina Berliinissä oli: ”Meillä Natossa kyllä osataan ratkoa ongelmia”.

Turkin esittämät vaatimukset ja kritiikki, joka liittyy erityisesti Ruotsiin, eivät estä Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon, jos ne jäseneksi pyrkivät, Naton johtajat tuntuivat uskovan.

Niin Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kuin Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken olivat luottavaisia sen suhteen, että Turkin rakentama ongelma ratkeaa neuvottelemalla Turkin kanssa.

Stoltenberg sanoi, että Nato on todistanut vuosikymmenten aikana olevansa yhteisö, jossa on kykyä istua alas ja selvittää erimielisyydet ja saavuttaa yksimielisyys. Hän sanoi olevansa luottavainen, että se onnistuu jälleen.

Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin kanssa istutaan alas ja kuunnellaan heidän toiveitaan, jos jäsenhakemukset jätetään.

Nato on valmis lisäämään sotilaallista läsnäoloaan alueella, Stoltenberg sanoi Naton epävirallisen ulkoministerikokouksen päätteeksi. Stoltenberg oli koronaviruksen takia vain etäyhteydessä Berliiniin.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock sanoi, että keskusteluja Turkin kanssa on käyty mutta ne ovat luottamuksellisia. Samoin sanankääntein kuvasi tilannetta myös Blinken. Hän totesi, että kyse on prosessista ja että Nato on vuoropuhelulle ja keskustelulle oikea paikka.

”Voin sanoa tämän verran: Olen kuullut lähes kauttaaltaan hyvin vahvasta tuesta Suomelle ja Ruotsille, jos ne päättävät hakea jäseneksi, ja olen hyvin luottavainen, että löydämme yksimielisyyden”, Blinken sanoi.

”Suomi ja Ruotsi ovat Naton läheisimmät kumppanit. Jos he hakevat jäsenyyttä, se on historiallista. Suomen ja Ruotsin jäsenyys vahvistaisi Natoa.”

Hänen mukaansa kaikki Naton liittolaiset tukevat Naton avointen ovien politiikkaa. Myös Turkki on todennut saman viikonloppuna.

Stoltenberg sanoi, että Ukraina voi voittaa sodan, jonka Venäjä on aloittanut sitä vastaan.

”Venäjä ei saavuta strategisia tavoitteitaan”, Stoltenberg sanoi. Hänen mukaansa sen sijaan lopputuloksena on Naton historiallinen yhdentyminen.

Hän sanoi Naton seuraavan tarkasti tilannetta Naton itäisellä lohkolla eli suurelta osin Venäjän länsirajalla. Hän sanoi Naton olevan valmistautunut Venäjän hybridi- tai kyberiskuihin.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti perjantaina, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon ei olisi myönteistä, sillä maat tukevat Turkin mielestä terroristeja. Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu toisti saman viestin lauantaina Berliinissä.

Turkki viittaa kurdijärjestöihin kuten PKK:hon ja YPG:hen.

PKK on Kurdistanin työväenpuolue, jolla on vuosikymmeniä jatkunut konflikti käynnissä Turkin kanssa. EU luokittelee PKK:n terroristijärjestöksi, mutta toisaalta PKK on myös taistellut Isisiä vastaan. YPG on Syyriassa toimiva kurdien aseellinen ryhmä.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu vahvisti, että Turkki pitää Suomea ja Ruotsia terroristien suojelijoina.

Sunnuntaina Turkki uudisti Natolle myös pitkäaikaisen vaatimuksensa, että siihen kohdistuvia asevientikieltoja pitäisi purkaa. Monet suurista Nato-maista ovat jo vuosia rajoittaneet asevientiä Turkkiin.

Naton epävirallinen ulkoministerikokous järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja sen koollekutsuja oli Saksan Baerbock.

”Nato on tällä hetkellä tärkeämpi kuin koskaan”, Baerbock sanoi.

”Suomi ja Ruotsi eivät ole vain kumppaneita ja ystäviä, vaan osa eurooppalaista perhettämme.”

Hänen mukaansa mahdolliset jäsenhakemukset otetaan vastaan avosylin. Saksa haluaa Baerbockin mukaan olla ensimmäisten maiden joukossa ratifioimassa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemukset.

Baerbock painotti, että molempien maiden liittyminen Natoon vahvistaisi Natoa. Hänen mukaansa maat ovat jo nyt kuin jäseniä ilman jäsentodistusta.

Baerbockin tavoin Suomen ja Ruotsin nyt jo läheistä suhdetta Natoon ja jäsenyyden myönteisyyttä painottivat vuolaasti monet ulkoministerit.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi olevansa luottavainen, että Turkin ongelma saadaan ratkaistua.

Blinken sanoi, että Suomi ja Ruotsi ovat niin Natolle kuin Yhdysvalloille läheisiä kumppaneita ja Yhdysvallat tukee niiden jäsenprosesseja, jos jäsenhakemukset jätetään.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on Blinkenin mukaan hyökkäyssodalla Ukrainaan onnistunut saamaan aikaan ennennäkemättömän yhtenäisyyden Naton liittolaisten kesken.