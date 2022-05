Yhdysvaltain liittoumat tiivistyvät Kiinan rajoilla, ja Japanissa ja Etelä-Koreassa haaveillaan jopa ydinaseista

Peking

Kiina uskoo, että Yhdysvallat rakentaa ”Aasian Natoa” Kiinaa vastaan, eikä tietenkään pidä siitä. Tämä heijastuu myös Kiinan kielteiseen kantaan Naton laajenemisesta Euroopassa.

Ensimmäistä kertaa Kiina tiettävästi puhui Aasian Natosta jo 2007, kun Quad eli Yhdysvaltain, Intian, Japanin ja Australian löyhä, turvallisuusdialogiksi kutsuttu verkosto piti yhteisen sotaharjoituksen.

Sittemmin Quad pölyttyi pitkään hyllyllä, kunnes Yhdysvaltain presidentti Donald Trump elvytti sen vuonna 2017. Kiinan suureksi harmiksi Quad-maiden johtajat pitävät huippukokouksen ensi viikolla Trumpin seuraajan Joe Bidenin Itä-Aasian vierailun aikana.

Eikä siinä kaikki: Etelä-Korean uusi presidentti Yoon Suk-yeol haluaisi maansa mukaan Quadiin.

Quad ei virallisesti ole Kiinaa vastaan, mutta kaikki kyllä ymmärtävät, että sen tarkoitus on padota Kiinan kasvavaa valtaa Tyynellä- ja Intian valtamerellä.

Sen uutta nousua kuvaa se, että vielä pari vuotta sitten Kiina suhtautui Quadiin tuhahdellen. Nyt Kiina on selvästi hermostunut.

Aasian Natosta puhutaan Kiinassa myös laajempana käsitteenä kuin vain Quadina.

”Yhdysvallat haluaa ilmiselvästi luoda Aasian Naton kahdenkeskisten liittoumien, kolminkeskisen Aukus-sopimuksen, Quadin ja Five Eyes -liittouman kautta. Ne kaikki ovat itse asiassa suunnattu Kiinaa vastaan”, luetteli turvallisuusasioihin perehtynyt professori Zheng Yongnian kiinalaisen Global Times -lehden haastattelussa.

Five Eyes eli Yhdysvallat, Australia, Britannia, Uusi Seelanti ja Kanada tekevät tiedusteluyhteistyötä. Aukus on puolestaan viime vuonna solmittu Yhdysvaltain, Australian ja Britannian välinen merkittävä turvallisuussopimus, joka tuo Australiaan ydinsukellusveneet.

Eli Kiina näkee selvästi sen vastaisten liittoumien lisääntyneen ja aktivoituneen viime aikoina.

Tämän lisäksi Yhdysvalloilla on joukkoja sekä muuta kahdenvälistä sotilaallista yhteistyötä Kiinan itärannikon tuntumassa olevien valtioiden ja alueiden kanssa Japanista Malesiaan.

Kiina on siis kuin tiikeri häkissä, Yhdysvaltain liittolaisten ympäröimänä.

”Voin jossain määrin ymmärtää, että Pekingissä tämä tilanne tuntuu todella vaikealta. Tämähän on perinteisen reaalipoliittisen ajattelutavan mukaisesti Kiinan etupiiriä tai vähintään lähialuetta, jossa heillä pitäisi olla aika paljon vaikutusvaltaa”, sanoo Kiinaan erikoistunut Turun yliopiston kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori Mikael Mattlin etähaastattelussa.

Yhdysvalloilla on liittolaisia maailmassa paljon, Kiinalla ei juurikaan. Tätä Mattlin kutsuu Kiinan akilleenkantapääksi.

”Liittolaiskilpailussa Kiinalla on aika vähän voitettavaa, koska Yhdysvallat on rakentanut liittolaisuuksiaan toisen maailmansodan päättymisestä alkaen pitkään ja hartaasti.”

Eipä siis ihme, että Kiina on myös johdonmukaisesti vastustanut pysyviä sotilasliittoja.

KiinaLLa on selkärangassa ajatus siitä, että Yhdysvallat pyrkii patoamaan sen, Mattlin selittää. Se on siis Kiinalle luontainen ja johdonmukainen tapa katsoa Yhdysvaltain toimia.

Niinpä Kiinan on helppo ymmärtää Venäjän kantaa, että Naton laajeneminen Euroopassa tuntuu Venäjästä uhkaavalta.

Kun Kiina puhuu Naton laajenemisesta sille kaukaisessa Euroopassa, se peilaa mielessään omia lähialueitaan ja Yhdysvaltain toimintaa siellä.

Kiinan johtajat sanovat eurooppalaisille, että Euroopan pitäisi huolehtia omasta turvallisuudestaan. Samoin he sanovat, että Aasian pitäisi huolehtia omastaan. Eli siis ilman Yhdysvaltoja.

”Sekä Venäjällä että Kiinassa ymmärretään niin, että monien konfliktien taustalla on Yhdysvaltojen pyrkimys laajentaa omia turvallisuusjärjestelyjään”, Mattlin sanoo.

”Suomessa tätä on vaikea ymmärtää, mutta Kiinassa se on looginen johtopäätös.”

Kiinassa Nato mielletään täysin Yhdysvaltain käsikassaraksi.

Yhdysvaltain suhde Taiwaniin, Japaniin ja Etelä-Koreaan näyttää vain tiivistyvän. Tähän vaikuttaa moni asia: Kiinan lähialueillaan lisääntynyt sotilaallinen pullistelu, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Kiinan suhtautuminen siihen, sekä maiden omat poliittiset tuulet.

Yhdysvaltain sotilasajoneuvo kuljetti asetarvikkeita Etelä-Koreassa syyskuussa 2017. Mielenosoittajat vastustivat uusien ohjuspuolustusjärjestelmien asentamista Seongjussa pääkaupunki Soulin kaakkoispuolella.

Japanissa ja Etelä-Koreassa on jopa alettu keskustella siitä, pitäisikö Yhdysvaltain ydinaseita sijoittaa niiden maaperälle. On toki epätodennäköistä, että niin käy.

Joe Biden yrittää saada liittolaismaitaan keskinäiseen yhteistyöhön turvallisuusasioissa, mutta helppoa se ei ole. Japani ja Etelä-Korea ovat keskenään riidoissa tuon tuosta.

Intia, Kiinan läntinen naapuri, on aivan oma lukunsa. Se pitää kiinni ”strategisesta autonomiastaan”. Vaikka se on osa Quadia, se ei ole tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja se kaveeraa milloin minkin maan kanssa. Jo tämän takia on vaikea nähdä Quadin kehittyvän varsinaiseksi sotilasliitoksi. Toisaalta Kiinan ja Intian rajaselkkaukset työntävät Intiaa Yhdysvaltoihin päin.

Kaikki Yhdysvaltain ystävät tietysti tasapainottelevat jatkuvasti, paljonko ne uskaltavat suututtaa Kiinaa, jottei elintärkeä Kiinan-kauppa kärsi.

Kauppapoliittisesti Yhdysvallat on muutenkin hankalassa asemassa. Se jättäytyi Trumpin aikana pois alueen isosta vapaakauppasopimuksesta, eikä halua siihen vieläkään. Biden tarjoaa nyt matkallaan toisentyyppistä sopimusta rinnalle.

Isoin kysymys liittolaisille on se, paljonko ne voivat luottaa Yhdysvaltojen lupauksiin. Entä jos Bidenin jälkeen Yhdysvaltoja johtaa jälleen Trump tai joku hänen kaltaisensa yllätysten ihminen?

”Aasian Nato” ei siis ole lähelläkään oikeaa, pohjoisatlanttista Natoa, ja sen tiellä on paljon esteitä.

Mikael Mattlin ei silti pidä mahdottomana, että jonakin päivänä Aasian Nato voisi kehkeytyä. Se riippuu tietysti monista asioista.

”Erityisesti siitä, jos Kiinan omat toimet antavat aihetta muille maille tiivistää yhteistyötään. Se on tietysti Kiinalle pirullinen tilanne, koska mitä aktiivisemmin Kiina pyrkii edistämään etujaan alueella, sitä tiiviimpään yhteistyöhön muut valtiot voivat ryhtyä.”