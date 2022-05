Ruotsin valtiopäivien laaja enemmistö tukee Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Tukholma

Ruotsin valtiopäivillä on laaja enemmistö, joka haluaa Ruotsin hakevan Naton jäsenyyttä. Se tuli selkeästi ilmi, kun Ruotsin valtiopäivät maanantaina keskusteli Ruotsin Nato-jäsenyydestä.

Maan hallitus tekee päätöksen hakea Naton jäsenyyttä maanantaina iltapäivällä.

Pääministeri Magdalena Andersson sanoi valtiopäivien keskustelun avauspuheen­vuorossa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan aloitti uuden synkän luvun Euroopan historiassa.

”Eurooppa ja Ruotsin kansa elävät uudessa, vaarallisessa todellisuudessa”, Andersson sanoi.

Anderssonin mukaan Vladimir Putinin johtama Venäjä on kääntymässä yhä totalitaarisemmaksi yhteiskunnaksi.

”Valitettavasti meillä ei ole lainkaan syitä uskoa, että kehitys kääntyisi toiseen suuntaan lähiaikoina”, Andersson sanoi.

Siksi Ruotsinkin on valmistauduttava siihen, että Venäjä voi tehdä jotain Ukrainan hyökkäyksen kaltaista myös Ruotsin lähialueilla.

Pääministeripuolue sosiaalidemokraatit kertoi sunnuntaina kannattavansa Naton jäsenyyttä. Maanantaina puolueen pyynnöstä valtiopäivillä järjestettiin turvallisuuspolitiikkaa käsitellyt keskustelu.

Keskustelun aikana suurin osa puoluejohtajista ilmaisi kannattavansa voimakkaasti Naton jäsenyyttä. Vain vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue vastustavat jäsenyyttä. 349-paikkaisessa parlamentissa näillä kahdella puolueella on vain 43 paikkaa.

Sosiaalidemokraatit hallitsee Ruotsia yksipuoluehallituksella.

Puolustusministeri Peter Hultqvist saapui valtiopäivätalolle, mutta lähti pian kohti Washingtonia, jossa hän tapaa Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austinin.

Lue lisää: Ruotsin puolustus­ministeri kertoo päivästä, jona hänen Nato-kantansa muuttui

Lue lisää: Ruotsin pää­ministeri­puolue sosiaali­demokraatit kannattaa Nato-jäsenyyttä

Maanantaista tuli Ruotsille suuri päivä, sanoi oppositiojohtaja, maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson.

”Viimeinkin myös meistä tulee Naton jäseniä”, hän sanoi puheenvuorossaan.

Kristerssonin mukaan Ruotsilla on paljon annettavaa Natolle, ja Ruotsin pitäisi tuoda omat kykynsä esille. Kristersson nosti esiin muun muassa ilmavoimat ja tiedustelun.

”Ruotsilla on paljon annettavaa, mutta myös paljon opittavaa.”

Maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkessonin mukaan Nato-jäsenyydessä on kyse Ruotsin kansan turvallisuudesta.

”Meidän turvallisuutemme on vakavasti uhattuna, ja meidän on rakennettava puolustustamme. Sille on nyt lopulta laaja tuki täällä valtiopäivillä”, Åkesson sanoi.

Jimmie Åkesson.

Keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf kuvasi Ruotsin päätöstä historialliseksi ja välttämättömäksi.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jotain sellaista, mitä Eurooppa ei ole kokenut sitten toisen maailmansodan”, Lööf sanoi.

Annie Lööf.

Lööfin mukaan nyt Ruotsin on katsottava tulevaisuuteen ja pyrittävä vahvistamaan myös maan omia puolustusvoimia.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Buschin mukaan Ruotsin päätös hakea Naton jäsenyyttä on ”viisas päätös vaikeana aikana”.

”Haluan kiittää Magdalena Anderssonia, että hän on johtanut puolueensa tähän päätökseen tässä vaikeassa ajassa. Naton jäsenyys on oikea tie”, Busch sanoi.

Ebba Busch.

Myös liberaalipuolueen puolustuspolitiikasta vastaava Allan Widman kehui päätöstä.

”Tämä päätös tulee vaikuttamaan sukupolvien päähän. Ei ole mitään toista yksittäistä toimenpidettä, joka näin määrittävällä tavalla vahvistaa Ruotsin turvallisuutta kuin Naton jäsenyys”, Widman sanoi.

Widmanin mukaan Ruotsi on pitkään sijainnut turvallisuuspoliittisella ei-kenenkään-maalla, jossa sillä ei ole ollut turvatakuita, mutta jossa sen liittoutumattomuuskin on ollut epäuskottavaa.

”Juuri siinä tilanteessa Ukraina on ollut ja on yhä.”

Ainoat Naton jäsenyyttä vastustavat puolueet ovat ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue.

Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar kutsui Ruotsin Nato-päätöstä petokseksi äänestäjiä kohtaan. Dadgostarin mielestä Nato-prosessi on edennyt Ruotsissa liian nopeasti. Ruotsissa on syyskuussa parlamenttivaalit, ja Dadgostarin mukaan Nato-päätöksen kanssa olisi pitänyt odottaa vaalien jälkeiseen aikaan.

Nooshi Dadgostar.

Dadgostar tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja vaati Ruotsilta laajempaa tukea Ukrainalle.

Ympäristöpuolueen toinen puheenjohtaja Per Bolund toisti puolueensa kielteisen kannan Natoon. Bolundin mukaan Naton jäsenyydessä on enemmän haittoja kuin hyötyjä. Bolund vaati Ruotsin hallitukselta kovempia toimia Venäjän kanssa käytävän öljy- ja kaasukaupan lopettamiseksi.

Ympäristöpuolueen Per Bolund ilmaisi tyytymättömyytensä hallituksen Nato-päätökseen.

Noin kaksituntisen keskustelun jälkeen valtiopäiväsalin puhujakorokkeelle asteli jälleen pääministeri Magdalena Andersson.

Hän kiitti kaikkia keskustelusta, ja totesi, että valtiopäivillä on nyt laaja tuki Ruotsin Nato-jäsenyyden puolesta.

"Hallitus on valmis tekemään päätöksen", Andersson sanoi.

Hän kehotti myös ruotsalaisia pitämään pään kylmänä hakemuksen jättämisen ja jäseneksi hyväksymisen välisenä aikana. Anderssonin mukaan Ruotsin kansalaisiin voi esimerkiksi kohdistua mielipide­vaikuttamista, jonka pyrkimyksenä on hajottaa kansaa.