Sosiaalisessa mediassa levinneen videon väitetään todistavan, että Ukrainan joukot ovat päässeet Harkovan pohjoispuolella Venäjän rajalle saakka.

Koillis-Ukrainassa lähellä Venäjän rajaa sijaitsevan Harkovan kaupungin lähistöllä on käyty viime päivinä merkittäviä taisteluita, jotka Ukraina vaikuttaa voittaneen. Venäjän joukot ovat joutuneet vetäytymään täysin taisteluasemistaan kohti Venäjän rajaa.

Perjantaina yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) ilmoitti raportissaan, että Ukraina on todennäköisesti voittanut Harkovan taistelut. Vetäytymisen syiksi arvellaan Ukrainan vasta­hyökkäysten lisäksi omien lisäjoukkojen rajallisuutta.

Harkovan pormestari Ihor Terehov kertoi perjantaina BBC:lle, että kaupungin asukkaat palaavat vähitellen Harkovaan.

”Annamme kaikille asukkaille vettä, kaasua ja sähköä. Kuitenkin valitettavasti moni asuinrakennus on tuhoutunut tai vaurioitunut. Tulevaisuudessa edessä on suuri jälleenrakennus”, Terehov sanoi.

Ukrainalaissotilas kävelee Venäjältä takaisin vallatussa kylässä Harkovan pohjoispuolella 15. toukokuuta.

Sunnuntaina sosiaalisessa mediassa alkoi myös levitä video, jonka väitetään osoittavan, että Ukrainan sotilaat ovat saavuttaneet Venäjän rajan Harkovan koillispuolella.

Sama tieto on nähtävissä sotaa seuraavassa karttapalvelussa Liveuamapissa.

Myös Harkovan kuvernööri Oleh Synjehubov ilmoitti maanantaina Ukrainan joukkojen edenneen Venäjän rajalle saakka.

Synjehubovin mukaan kyse olisi 227. pataljoonan ja 127. prikaatin sotilaista. Väitteitä joukkojen saapumisesta Venäjän rajalle ei ole pystytty vahvistamaan riippumattomista lähteistä. Uutistoimisto Reutersin mukaan ei ole myöskään selvää, kuinka monta sotilasta rajalle olisi saapunut ja missä he tarkalleen sijaitsevat.

Harkovan ympäristön lisäksi Ukrainan joukkojen kerrotaan tehneen vastaiskuja strategisesti tärkeän Izjumin kaupungin lähistöllä. Viime viikolla Venäjän joukot kohtasivat sodan tuhoisimpiin kuuluneita tappioita Itä-Ukrainassa Donetsjoella.

"Asevoimamme ovat siirtyneet vastahyökkäys­strategiaan siellä. Vihollinen vetäytyy joillain linjoilla, ja tämä on puolustus­voimiemme luonteen­lujuuden ansiota", Harkovan kuvernööri Synjehubov on kommentoinut Telegram-kanavallaan.

Harkova oli ennen sodan alkamista väkiluvultaan Ukrainan toiseksi suurin kaupunki pääkaupunki Kiovan jälkeen. Harkovassa asui noin 1,4 miljoonaa ihmistä. Kaupungista on käyty rajuja taisteluita sodan alkamisesta lähtien.

Sodan alussa näytti siltä, että Venäjä yritti vallata koko kaupungin, ja Venäjän joukot tunkeutuivat kaupunkiin sodan ensimmäisinä päivinä. Sittemmin Venäjä keskittyi Harkovan piirittämiseen, koska se ei saanut kaupunkia kokonaan haltuunsa.

Kaupunki on tuhoutunut sodan aikana pahasti jatkuvissa pommituksissa.

Toukokuun alussa Ukraina teki ensimmäiset merkittävät vasta­hyökkäyksensä Harkovan ympäristössä, minkä jälkeen Venäjän joukot ovat joutuneet vähitellen vetäytymään.

Hylätty venäläinen tankki tuhoutuneen asuinrakennuksen vieressä Harkovan lähellä sijaitsevassa kylässä.

Harkovan valtaamisen epäonnistuminen on tappio Venäjälle, sanoo aiemmin Britannian puolustusvoimissa komentajana toiminut kenraali Richard Barrons BBC:lle.

Barronsin mukaan venäläisjoukkojen perääntyminen Harkovan lähistöltä osoittaa, ettei Venäjän armeija pysty valtaamaan suuria kaupunkeja.

"Se osoittautui aivan liian suureksi tavoitteeksi Venäjän armeijalle. Sillä ei ole riittävästi joukkoja, tahtoa ja kykyä vallata suuria kaupunkeja", Barrons arvioi BBC:lle.

Barrons korostaa kuitenkin, ettei Venäjän tappio Harkovassa välttämättä merkitse tappiota koko maassa. Kenraalin mukaan Venäjä keskittyy nyt etenemään maan itäosassa.

Jo pitkään on arvioitu, että Venäjän ensisijainen tavoite tällä hetkellä sodassa on Donbasin, eli Donetskin ja Luhanskin alueiden, valtaaminen kokonaan. Venäjän eteneminen on ollut kuitenkin varsin vähäistä sen jälkeen, kun se aloitti huhtikuun puolivälissä suur­hyökkäyksensä Itä-Ukrainassa.