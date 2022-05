Wide ContentPlaceholder

Ulkomaat | Ruotsi

HS vieraili Eskilstunan teollisuus­kaupungissa, jossa Ruotsin nopea Nato-päätös jakaa mielipiteet: ”Tuntuu siltä, että Ruotsi on pakotettu mukaan johonkin”

Ruotsi on tehnyt täyskäännöksen turvallisuuspoliittisessa linjassaan, kun maa on päättänyt liittyä Natoon. Toisille kyse on kauan odotetusta uutisesta, mutta monet tuntevat pudonneensa keskustelun kelkasta kovan vauhdin takia. HS kysyi Eskilstunassa tuntemuksia Ruotsin Nato-jäsenyydestä.

