”Minusta se ei ole pehmeä lausunto, että Venäjä seuraa tarkkaan tilannetta ja että tarvittaessa luvassa on poliittisia ja sotilaallisia seuraamuksia”, sanoo Venäjä-asiantuntija Hanna Smith.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kommentoi maanantaina Venäjän johtaman Kollektiivisen turvallisuusjärjestön (CSTO) tapaamisessa Suomen ja Ruotsin päätöstä hakea Naton jäsenyyttä.

Putin sanoi, että Venäjällä ei ole ongelmia Suomen tai Ruotsin kanssa, joten Naton laajeneminen näihin maihin ei ole suora uhka Venäjälle.

”Mutta sotilaallisen infrastruktuurin laajentaminen näihin maihin aiheuttaa meiltä varmasti reaktion”, hän jatkoi heti perään.

Putin ei tarkentanut, mikä tuo reaktio olisi, vaan sanoi, että Venäjän vastaus riippuu siihen kohdistuvista uhista.

”Ongelmia luodaan ilman minkäänlaista syytä. Reagoimme asianmukaisesti.”

Putinin kommenttia on jo ehditty tulkita lievempänä tai sovittelevampana lausuntona aikaisempiin nähden. Esimerkiksi viime joulukuussa Putin vaati vielä Natolta ”konkreettisia sopimuksia” siitä, että liitto ei laajene idän suuntaan.

Tuolloinkin Putin tosin puhui erityisesti asejärjestelmien sijoittamisesta Venäjän rajalle.

”Vuoropuhelussa Yhdysvaltain ja sen liittolaisten kanssa me tulemme vaatimaan, että työstämme sopimuksia, jotka sulkevat pois tulevaisuudessa Naton laajentumisen itään ja meitä uhkaavien asejärjestelmien sijoittamisen lähelle Venäjän aluetta”, Putin sanoi joulukuussa.

Lauantaina presidentti Sauli Niinistö soitti Putinille ja kertoi Suomen päätöksestä hakea Naton jäsenyyttä. Niinistö kertoi sunnuntaina tiedotustilaisuudessa Putinin todenneen, että Suomen Nato-päätös on virhe.

Samaa ilmaisua käytti maanantaina Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov, joka kuvasi aiemmin tänään Suomen ja Ruotsin Nato-päätöksiä vakavaksi virheeksi.

Oliko Putinin maanantainen kommentti liennytys Venäjän aiempiin kannanottoihin Suomen Nato-jäsenyydestä?

Venäjä-asiantuntijan, hybridiosaamis­keskuksen tutkimusjohtajan Hanna Smith mielestä Putinin kommentissa ei ollut muutosta Venäjän aiempaan linjaan.

”Putin korosti, että Venäjällä ei ole mitään ongelmia Suomen tai Ruotsin kanssa. Siksi Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon ei ole hänen mielestään eksistentiaalinen uhka. Aivan samaa on aiemmin sanonut [Kremlin tiedottaja] Dmitri Peskov.”

Smithin mukaan Venäjä on koko ajan korostanut, että se reagoi siinä vaiheessa, jos kokee tulevansa uhatuksi. Venäjän näkökulmasta Yhdysvallat pyrkii Naton avulla muuttamaan turvallisuuspoliittista ympäristöä.

”Minusta se ei ole pehmeä lausunto, että Venäjä seuraa tarkkaan tilannetta ja että tarvittaessa luvassa on poliittisia ja sotilaallisia seuraamuksia”, Smith sanoo.

Smith muistuttaa Putinin ja Niinistön lauantaisesta puhelusta.

”Ei tämä ole mennyt niin, että lauantaina Putinin mukaan Natoon liittyminen on virhe ja että maanantaina mitään ongelmaa ei olisikaan. Ongelma Venäjälle on nimenomaan se, mitä Naton laajentumisesta seuraa.”

Niinistön soittoa Putinille ja Suomen Nato-päätöksestä kertomista Smith pitää hyvänä.

”Muuttuneessakin tilanteessa venäläiset arvostavat henkilökohtaista informointia. Diplomaattisten pelisääntöjen osalta se oli hyvä veto, tietynlainen kunnianosoitus.”

Venäjä ei myöskään tiedota julkisesti suunnittelemastaan hybridivaikuttamisesta, Smith huomauttaa.

Hänen mukaansa jo nyt on selvää, että poliittisia seuraamuksia on luvassa.

”Vakava poliittinen seuraamus on pelkästään se, että Suomen pitää alkaa rakentaa suhteensa Venäjään kokonaan uusiksi ensi vuonna, kun Venäjä on käynyt sotaa Ukrainassa ja Suomesta on tullut Naton jäsen. Kaikki vanha on poissa, ja suhde naapurimaahan pitää rakentaa uudelta pohjalta.”