Historiansa pahimmasta talous­kriisistä kärsivä Sri Lanka on vara­rikon partaalla – Uusi pääministeri piti suora­sanaisen puheen tilanteesta

Puheessaan Ranil Wickremesinghe ilmoitti, että seuraavat kuukaudet ovat ”vaikeimpia elämässämme”.

Ranil Wickremesinghe on toiminut Sri Lankan pääministerinä viidesti aiemmin. Kuva torstailta 12. toukokuuta Wickremesinghen noustua pääministeriksi.

Sri Lankan uusi pääministeri Ranil Wickremesinghe piti maanantaina suorasanaisen puheen maansa tilanteesta, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

”Minulla ei ole minkäänlaista halua salata totuutta ja valehdella ihmisille”, Wickremesinghe sanoi.

Puheessaan Wickremesinghe muun muassa ilmoitti, että seuraavat kuukaudet ovat ”vaikeimpia elämässämme”. Hän myös varoitti, että maan taloudellinen tilanne heikkenee entisestään. Nykyistä tilannetta hän kuvasi erittäin epävarmaksi.

”Marraskuussa 2019 valuuttavarantomme olivat 7,5 miljardia dollaria. Tänään valtiovarainministeriön on vaikeuksia löytää miljoonaa dollaria”, hän sanoi.

Wickremesinghen mukaan bensiini on käytännössä loppunut Sri Lankasta. Sähkökatkojen hän varoitti pahentuvan kahden seuraavan kuukauden aikana. Jo nyt ne ovat voineet kestää kahdeksan tuntia päivässä.

Wickremesinghe valittiin Sri Lankan uudeksi pääministeriksi viime torstaina.

Entinen pääministeri Mahinda Rajapaksa jätti virkansa maanantaina, koska maa on ajautunut koko itsenäisyytensä ajan pahimpaan talouskriisiin, jotka ovat johtaneet väkivaltaisiin levottomuuksiin.

Ennätysinflaatiosta kärsivä maa on muun muassa ilmoittanut, ettei pysty maksamaan velkojaan. Maan on arvioitu olevan vararikon partaalla. Valuuttakriisin vuoksi maassa on pulaa kaikesta, koska tuontia ei juuri ole.

Viime tiistaina maan puolustusministeriö määräsi turvallisuusjoukkoja ampumaan kohdatessaan ihmiset, jotka syyllistyvät esimerkiksi ryöstelyyn tai omaisuuden vahingoittamiseen. Mielenosoittajat myös hyökkäsivät tiistaina maan korkea-arvoisen poliisiviranomaisen kimppuun.

Ennen Mahinda Rajapaksan irtisanoutumista nähdyissä mielenosoituksissa viisi ihmistä sai surmansa ja ainakin 189 loukkaantui. Valtaosa loukkaantumisista sattui, kun hallituksen kannattajat ja vastustajat ottivat väkivaltaisesti yhteen Colombossa.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet tuomitsi viime viikolla Sri Lankan kasvavat väkivaltaisuudet.

Toistaiseksi Wickremesinghen nousu pääministeriksi ei ole rauhoittanut srilankalaisia. Maahan on julistettu kuudeksi tunniksi yöaikaan ulkonaliikkumiskielto levottomuuksien vuoksi.

Tuhannet mielenosoittajat vaativat edelleen maan presidentin Gotabaya Rajapaksan eroa. Presidentti on viime viikolla eronneen entisen pääministerin veli.

73-vuotias Wickremesinghe itse on maan konkaripoliitikko, joka on toiminut viidesti aiemmin pääministerinä muttei koskaan ole onnistunut pysymään virassaan kautensa loppuun saakka.

Uutta pääministeriä pidetään länsimielisenä markkinatalouden osaajana, mikä saattaa helpottaa neuvotteluja Kansainvälisen valuuttarahaston ja ulkomaisten rahoittajien kanssa. Toisaalta häntä pidetään yhtä lailla osana vanhaa hallintoa kuin Rajapaksan veljeksiäkin, minkä vuoksi osa väestöstä ei usko hänen nimityksen tuovan muutosta maan tilanteeseen.