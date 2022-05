Maria auttaa Pietaria ympäröivälle Leningradin alueelle saapuvia ukrainalais­pakolaisia. Näistä pakolaisista puhutaan yhä enemmän.

Maria täsmentää, että Venäjä ei käytännössä myönnä ukrainalaisille pakolaisen statusta. Ehtojen lähtömaan tilanteesta ei katsota täyttyvän.

Ukrainalaiset voivat kuitenkin saada Venäjällä väliaikaisen ”turvapaikan” ja siten rajattuja perustarpeita, kuten katon pään päälle vuodeksi, ruuan sekä venäläiset sim-kortit. Perushyödykkeiden jakamisesta ovat Marian mukaan vastanneet valtapuolue Yhtenäisen Venäjän vapaaehtoiset. Nämä keräävät apuun tarvittavat varat valtion virkamiehiltä.

Muussa auttavat itseorganisoituneet vapaaehtoiset omilla rahoillaan ja ajallaan.

Maria on yksi näistä vapaaehtoisista. Hän pelkää avustustoimintansa jatkumisen ja turvallisuutensa puolesta, joten HS ei kerro hänen taustojaan tai oikeaa nimeään. Hänen henkilöllisyytensä on HS:n tiedossa.

Yöpaita, oma muki, lenkkarit, matkalaukku, verenpainemittari, verensokerimittari diabetestä sairastavalle, Maria luettelee. Apua työnhaun byrokratiassa, bussilipun ostamisessa ja jopa kotimaahan jääneiden lemmikkien etsimisessä. Itseorganisoituneet vapaaehtoiset ovat antaneet kaikkea tätä.

”Vapaaehtoiset ostavat kaiken omilla rahoillaan ja kuljettavat pakolaisia omilla autoillaan”, Maria sanoo.

”Meillä ei ole sellaista järjestelmää kuin teillä [Suomessa], että ihmiset avaavat ovensa pakolaisille, koska ihmiset täällä ovat kuitenkin länsimaisia ihmisiä köyhempiä.”

Vapaaehtoiset ovat mielipiteiltään liberaaleja tai jopa ”radikaaleja”, kuvailee Maria. Toiminnassa on kuitenkin yksi tiukka sääntö: politiikasta ei puhuta.

Mukana oleville kertyy kuitenkin paljon hiljaista tietoa.

Maria tietää Ukrainasta saapuneen perheitä Pietariin sekä Leningradin alueella ainakin Tihvinään ja Hatsinaan. Vastaanottopaikkoja on Leningradin alueella useita.

”Ne eivät ole mitään toisen maailmansodan aikaisia keskitysleirejä”, Maria sanoo. Hänen mukaansa sisään ja ulos pääsee sähköisillä kulkukorteilla, jollaiset on jaettu kaikille.

”He eivät näe nälkää, mutta jos joku haluaisi keittää itselleen aamukahvin, se ei ole mahdollista. Ei ole keittiötä, jossa voisi valmistaa kunnon aterian. On vain mikroaaltouuni.”

Perushygieniatarvikkeita saa pyynnöstä Yhtenäisen Venäjän vapaaehtoisilta.

”Käytännössä kenelläkään ei ole henkilökohtaisia tavaroita. Ukrainalaiset ovat tilanteessa, jossa heidän täytyy käydä hakemassa humanitaarista apua ja sanoa: minä tarvitsen pikkuhousut. Tai palan saippuaa. Tai vessapaperia.”

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan Venäjälle oli 19. toukokuuta mennessä viety noin 887 700 ukrainalaista.

Venäläinen uutistoimisto RIA novosti ilmoitti jo huhtikuun lopulla, että Venäjälle oli Donbasista ja muualta Ukrainasta saapunut lähes 990 000 pakolaista. Varmaa tietoa määristä ei ole, eikä Mariakaan niitä tiedä.

Fontanka-lehden mukaan ”kymmeniä väsyneitä, pelästyneitä” ukrainalaispakolaisia saapui kaupunkiin huhtikuussa päivittäin. Heitä saattoi löytää Pietarin bussiasemalta odottamasta Tallinnaan lähtevää bussia.

Osa ukrainalaisista jatkaa matkaansa Eurooppaan. ”Kukaan ei pidättele heitä”, Maria sanoo.

Venäjälle päätyneiden ukrainalaisten määrään nähden rajanylitykset Viroon ja Suomeen ovat vähäisiä.

Suomen itärajan oli helmikuun lopun ja toukokuun puolivälin välisenä aikana ylittänyt alle 3 800 ukrainalaista, kertoo komentaja Kimmo Ahvonen Rajavartiolaitokselta. Suomesta Venäjälle ukrainalaiset olivat ylittäneet rajan noin 700 kertaa.

Viron Narvan rajan oli toukokuun 18. päivään mennessä ylittänyt lähes 13 300 ukrainalaista, kertoo Viron poliisi- ja rajavartiolaitoksen lehdistövirkamies Liis Krigul.

Narvan raja on suosittu, sillä sen saa ylittää jalan. Suomen rajan ylitykseen vaaditaan kulkuväline, vähintään polkupyörä.

Lisäksi Narvan rajalla virolaiset vapaaehtoiset ovat odottamassa saapuvia ukrainalaisia, Maria kertoo.

Maria arvioi, että moni Venäjälle joutuneista ukrainalaisista ei tahdo Eurooppaan. He eivät yksinkertaisesti tahdo olla pakolaisia.

”Ihmiset pakenevat kuolemaa ja taisteluita ja tahtovat jo palata takaisin normaaliin. Käydä töissä. Aloittaa elämän uudestaan eikä odottaa siihen asti, että tämä kaikki loppuu.”

Jos johonkin on pakko jäädä, Venäjällä arjen voi ehkä nähdä järjestyvän. Työn löytäminen ja kommunikointi on erityisesti iäkkäämmille ihmisille helpompaa venäjäksi kuin esimerkiksi englanniksi. Marian mukaan käytännössä jokaisella Ukrainasta tulleella on sukulaisia tai ainakin tuttavia Venäjällä.

”Täällä esimerkiksi ne, jotka haluavat Venäjän kansalaisuuden, ovat vain väsyneitä pakenemaan.”

”Kukaan näistä ihmisistä ei halunnut sotaa. Kukaan heistä ei hurraa kummankaan maan patriooteille. He ovat tavallisia ihmisiä, jotka halusivat elää rauhassa. Nyt elämä on aloitettava uudestaan tyhjästä.”

Venäjän valtio on luvannut ukrainalaispakolaisille 10 000 ruplan avustuksen – nykykurssin mukaan noin 160 euroa – mutta avustusten maksamisessa on paljon ongelmia.

”Lähellekään kaikki eivät ole saaneet rahoja”, Maria kertoo.

”Ihmisillä ei ole rahaa edes perusasioihin. Se käy psyyken päälle.”

Vapaaehtoisetkin ovat Marian mukaan jo väsyneitä.

”Minulta alkavat rahat loppua, vaikka yksittäiset kulut eivät olekaan suuria. Pitäisi myös ansaita rahaa”, Maria kertoo.

