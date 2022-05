Tiedustelu­lähteet: Putin on alkanut tehdä jopa operatiivisia ja taktisia sota­päätöksiä

Venäjän presidentti tekee lähteiden mukaan päätöksiä tasolla, joista länsimaissa normaalisti vastaisivat everstit tai prikaatikenraalit.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on länsimaisten tiedustelulähteiden mukaan alkanut tehdä hyvinkin matalan tason päätöksiä Ukrainan hyökkäyssodasta, kertoo brittilehti The Guardian.

Presidentti tekee lähteiden mukaan päätöksiä tasolla, joista länsimaissa normaalisti vastaisivat everstit tai prikaatikenraalit riippuen verrokkimaan sotilasarvojärjestelmästä. Putin tekee siis taktisia ja operatiivisia päätöksiä, minkä lisäksi hän on lähteiden mukaan ollut mukana päättämässä venäläisjoukkojen liikkeistä Donbasin alueella.

Esimerkiksi viime viikolla Venäjän joukkojen tappiot Donetsjoella ovat olleet sodan tuhoisimpien joukossa, arvioi muun muassa The New York Times.

Putin tekee tiedustelulähteiden mukaan tiivistä yhteistyötä Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikön Valeri Gerasimovin kanssa.

”Arviomme mukaan Putin ja Gerasimov ovat mukana tekemässä taktisia päätöksiä tasolla, jolla normaalisti näkisimme everstejä tai prikaatikenraaleja”, lähde sanoi The Guardianille.

Venäjän asevoimat toimivat lehden mukaan hierarkkisemmin verrattuna länsimaisiin vastineisiinsa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ohjeet ja käskyt lähetetään taistelukentillä oleville kenraaleille.

Tämä puolestaan on johtanut siihen, että Venäjä on joutunut lähettämään kenraaleitaan lähemmäs etulinjoja, minkä johdosta Ukrainan asevoimat on kertonut jopa 12 kenraalin tulleen tapetuksi.

”Valtionjohtajalla pitäisi olla parempaakin tekemistä kuin tehdä sotilaallisia päätöksiä. Hänen pitäisi asettaa poliittinen strategia, eikä jumittua päivittäiseen toimintaan”, Britannian asevoimien entinen upseeri Ben Barry sanoi The Guardinille.

Tiedustelulähteiden arviot perustuvat lehden mukaan tiedustelutietoon, mutta niitä tukemaan ei ole annettu tarkempia tietoja.