Eläkkellä oleva eversti Mihail Hodarjonok arvostelee väitteitä Ukrainan asevoimien heikosta taistelukyvystä ja -tahdosta.

Venäjän valtion kontrolloimassa televisiossa sotilasasiantuntija ja eläkkellä oleva eversti Mihail Hodarjonok on puhunut yllättävän avoimesti Ukrainan armeijasta ja siitä, miten Venäjän pitäisi suhtautua Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen.

BBC:n toimittajan Francis Scarrin Twitterissä julkaisemassa, englanninkielisin käännöksin varustetussa otteessa Hodarjonok arvostelee väitteitä, että Ukrainan asevoimilla olisi jotenkin heikko taistelukyky ja -tahto.

"Kaikki tuo on lievästi sanottuna epätotta", Hodarjonok sanoo.

Hodarjonok huomauttaa, että Ukraina voi mobilisoida miljoona sotilasta ja varustautua Euroopan tuella.

"Meidän on otettava tämä huomioon taktisissa ja strategisissa laskelmissamme, ja totta puhuen tilanne voi mennä meidän kannaltamme huonommaksi", Hodarjonok sanoi.

Hänen mukaansa ukrainalaisilla on kova puolustustahto. Lisäksi hän toteaa, että viime kädessä voiton taistelukentällä ratkaisee joukkojen taistelumoraali, se, että ollaan valmiita vuodattamaan verta omien aatteiden puolesta.

Ohjelmassa Hodarjonok varoittaa myös ohjuksilla tehtävästä sapelinkalistelusta Suomen suuntaan. Sen sijaan hän suosittelee sotilaspoliittista realismia.

"Loppujen lopuksi pääongelma meidän sotilaallis-poliittisessa asemassamme on, että olemme tavallaan täydessä geopoliittisessa eristyksessä ja vaikkemme haluaisi myöntää sitä, käytännöllisesti katsoen koko maailma on meitä vastaan. Ja tästä tilanteesta meidän on päästävä pois", Hodarjonok sanoi.