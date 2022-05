Putinin kerrotaan luvanneen, että sotilaita kohdellaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Zelenskyin mukaan ”poikien palauttaminen kotiin - - vaatii herkkyyttä ja aikaa”.

Ukrainassa ja muuallakin on noussut suurta huolta siitä, mitä tapahtuu sadoille ukrainalaissotilaille, jotka ovat antautuneet Mariupolin kaupungin hurjan puolustustaistelun päättyessä.

Alkuviikon aikana ainakin yli 260 sotilasta antautui Azovstalin terästehtaan alueella, mistä heidät on kuljetettu Venäjän hallussa oleville alueille. Helmikuun loppupuolelta asti tehdasaluetta puolustaneista ukrainalaissotilaista on tullut suuria kansallissankareita, joiden sitkeyttä on ihasteltu joka puolella maailmaa.

Venäjän viranomaiset ovat uutistoimistojen mukaan ilmoittaneet, että sotilaita kuulustellaan epäiltyinä ”Ukrainan hallinnon rikoksista Donbasin siviiliväestöä vastaan”. Venäjä on väittänyt ilman todisteita, että ukrainalaisjoukot olisivat käyttäneet siviilejä ihmiskilpinä Azovstalissa.

Ukrainan näkökulmasta sotilaat ovat puolustaneet itseään ja laajalla tehdasalueella olleita satoja siviilejä Venäjän asevoimilta, jotka ovat tuhonneet Mariupolin suurkaupungin lähes täysin viime kuukausien aikana. Ukrainan mukaan jopa yli 20 000 siviiliä on saanut surmansa Mariupolin valtauksessa, mikä on Venäjälle suurin yksittäinen voitto huonosti sujuneessa sodassa.

Ukraina pyrkii vaihtamaan Azovstalin sotilaita venäläisiin sotavankeihin, mutta on epäselvää, onko Venäjällä valmiutta siihen. Venäjän puolelta niin sanottuihin rauhanneuvotteluihin osallistunut kansanedustaja Leonid Slutski luonnehti tiistaina Azovstalin puolustajia ”eläimiksi ihmisten hahmossa” ja vaati jopa heidän teloittamistaan, uutistoimisto Reuters kertoi.

Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman puhemies Vjatšeslav Volodin puolestaan sanoi, että ”natsirikollisia ei pidä vaihtaa” venäläisiin sotavankeihin.

Venäjän propagandan mukaan Ukrainaan hyökättiin helmikuussa siksi, että maa puhdistettaisiin Itä-Ukrainan Donbasissa kansanmurhaan syyllistyvistä natseista. Terästehtaan puolustajissa on monia sotilaita, jotka ovat kuuluneet nationalistiseen äärioikeistolaiseen Azovin pataljoonaan.

Pataljoonan parissa on ainakin aiemmin esiintynyt uusnatsistisia ajatuksia, mutta Ukraina kertoo ”reformoineensa” pataljoonan ja sulauttaneensa sen osaksi kansalliskaartiaan.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan maanantaina yhteensä 264 ukrainalaistaistelijaa antautui Azovstalissa, monet heistä pahoin haavoittuneina. Uutistoimisto Reutersin mukaan tiistaina alueelta lähti seitsemän linja-autoa, joissa ilmeisesti evakuoitiin lisää ihmisiä.

Azovstalin terästehtaan aluetta puolustaneita ja alkuviikosta antautuneita Ukrainan sotilaita kuljetettiin linja-autolla Venäjän hallussa olevaan Olenivkaan Itä-Ukrainassa tiistaina.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi piti keskiviikkoyönä videoidun puheen, jossa hän kertoi Azovstalin terästehtaan ”evakuointitehtävän” jatkuvan. Zelenskyi sanoi, että ukrainalaiset sotilas- ja tiedusteluyksiköt sekä ”vaikutusvaltaisimmat kansainväliset neuvottelijat” valvovat evakuointia.

Zelenskyin mukaan ”poikien palauttaminen kotiin - - vaatii herkkyyttä ja aikaa”, Al Jazeera -kanava kertoi.

Ote Zelenskyin videopuheesta on katsottavissa alla olevalta videolta.

Ukrainan puolustusministerin Hanna Maliarin mukaan Ukraina ei voi tässä vaiheessa kertoa, miten paljon sotilaita on yhä jäljellä Azovstalin alueella, BBC kertoi. Tehdasalueen alla on valtava tunnelien ja suojien verkosto, mikä on tehnyt sen valtaamisen Venäjälle vaikeaksi.

”En muista vielä havainneeni vahvistettua tietoa siitä, että taistelu­kuntoisia sotilaita olisi evakuoitu”, sanoi sotilasasiantuntija Martti J. Kari HS:lle tiistaina.

Kremlin kerrotaan tiedottaneen Reutersin mukaan, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on taannut henkilökohtaisesti, että Azovstalin sotavankeja kohdellaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International esitti tiistaina huolensa ukrainalaisvankien kohtalosta. Järjestö viittasi aiempiin tutkimuksiin, joiden perusteella Venäjän sotilaat ovat ”teloittaneet” summittaisesti siviilejäkin. Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet satojen siviilien epäillyistä murhista yksistään Butšan kaupungissa, josta Venäjän joukot vetäytyivät aiemmin.

”Sotavankeihin ei saa kohdistaa minkäänlaista kidutusta tai kaltoinkohtelua”, Amnestyn edustaja Denis Krivosheev toteaa järjestön lausunnossa.

Hänen mukaansa huolta aiheuttaa se, että Mariupolissa toimivia Ukrainan sotilaita on ”epäinhimillistetty” Venäjän mediassa koko Venäjän hyökkäyksen ajan. Amnestyn mukaan Punaisen Ristin kansainvälisen komitean edustajien tulee päästä tapaamaan sotavankeja.

Venäjän hyökkäyksen jälkiä Mariupolissa 16. toukokuuta.

Venäjän sotilaat ovat sodan aikana syyllistynyt moniin raakuuksiin, mutta joissakin harvoissa tapauksissa Venäjä on yllättänyt ukrainalaiset myönteisesti. Sellaisiin tapauksiin lukeutuu vankienvaihto, jossa Ukrainaan suostuttiin palauttamaan Mustanmeren Käärmesaarta puolustaneita ukrainalaissotilaita.

Ukrainan sotilaiden uhmakas vastarinta Käärmesaarella suurhyökkäyksen alussa nousi suureksi kansallishengen nostattajaksi ukrainalaisten parissa. Azovstalin taistelu on Käärmesaaren ja pääkaupungin Kiovan puolustuksen ohella sodan suurimpia kertomuksia, jotka piirtyvät Ukrainan historiaan.

Mariupolissa asui ennen Venäjän suurhyökkäystä noin 450 000 ihmistä. Ukrainan viranomaisten mukaan noin 90 prosenttia kaupungin rakennuksista on tuhoutunut tai kärsinyt vaurioita Venäjän hyökkäyksessä.

Kaupungin valtaaminen mahdollistaa Venäjälle pysyvän maayhteyden Itä-Ukrainan Donbasista Krimin niemimaalle, jonka Venäjä valtasi vuonna 2014.