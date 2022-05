Turkin vaatimukset nousevat keskusteluihin torstaina Niinistön, Bidenin ja Anderssonin tapaamisessa.

Turkki on valmis hyväksymään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden, mikäli maa pääsee takaisin Naton ja Yhdysvaltojen F-35-hävittäjäohjelmaan, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Bloombergin tiedot ovat peräisin sen haastattelemilta kolmelta korkea-arvoiselta turkkilaiselta virkamieheltä. Turkki vaatii myös muita myönnytyksiä kuten asekaupan vapauttamista.

Turkki suljettiin pois hävittäjäohjelmasta vuonna 2019, koska se päätti ostaa Venäjältä S-400-ohjuspuolustusjärjestelmän Yhdysvaltojen varoituksista huolimatta.

Amerikkalaiset ovat vastustaneet voimakkaasti S-400-järjestelmän käyttöä Naton jäsenmaissa, koska sen pelätään vaarantavan F-35-hävittäjien toiminnan. Turkin mukaan S-400 ei muodosta vaaraa, koska se on tarkoitettu käytettäväksi erillisenä Naton asejärjestelmistä.

Turkki on sijoittanut hävittäjäohjelmaan jo noin 1,4 miljardia dollaria eli reilut 1,3 miljardia euroa. Turkki on myös tilannut yli sata F-35-hävittäjää koneiden valmistajalta Lockheed Martinilta. Hävittäjä on sama, joita myös Suomi on tilannut 64 kappaletta. Kymmenen miljardin euron aseosto on kallein Suomen historiassa.

F-35-hävittäjät ovat alansa teknistä huippua. Kyse ei ole vain ilma-asejärjestelmästä, vaan myös tiedustelukoneistosta. Koneet pystyvät keräämään ja jakamaan valtavia määriä tietoa.

Viime vuonna suunnitelmissa oli, että F-35-hävittäjien sijaan Turkki ostaisi Lockheed Martinilta 40 F-16-hävittäjää sekä varusteita, joilla Turkki voisi päivittää vanhempia hävittäjiään. Asiasta kertoi muun muassa uutistoimisto Reuters. Turkilla on jo entuudestaan F-16-koneita.

Turkkilaislähteiden mukaan Turkki haluaa myös, että Yhdysvallat poistaa sille asetetut pakotteet.

Virkamiesten mukaan Turkin hallinnon vaatimus on, että Suomi ja Ruotsi julistavat kurdien itsehallintoa tavoittelevan Kurdistanin työväenpuolue PKK:n ja siihen liittyvät sisarjärjestöt terroristi­järjestöksi. Turkin mukaan Suomen ja Ruotsin on tehtävä enemmän PKK:n tukijoiden torppaamiseksi.

EU on määritellyt PKK:n terroristijärjestöksi. Myös Natomaat ovat julistaneet PKK:n terroristijärjestöksi, mutta esimerkiksi Yhdysvallat on tukenut aseellisesti sen Syyriassa toimivaa sisarjärjestöä YPG:tä taistelussa terroristijärjestö Isisiä vastaan.

Virkamiesten mukaan Turkki pyrkii myös poistamaan sitä vastaan Syyrian sodan vuoksi asetetut talouspakotteet. Turkki hyökkäsi Pohjois-Syyriaan vuonna 2019 tavoitteenaan ajaa rajojensa lähellä olleet kurdit kauemmaksi.

Turkin tuoreimmat vaatimukset nousevat keskusteluihin torstaina, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin yhdessä Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin kanssa.

”Jos ratifiointiprosessi on nopea [Yhdysvalloissa], se auttaa myös koko ratifiointiprosessissa ja sen nopeudessa”, Niinistö arvioi.