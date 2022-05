Tilastot paljastavat: Suomi on tukenut Ukrainaa vähemmän kuin naapurimaat – Viro kärjessä

Ulkoministeriön mukaan lisätukea Ukrainalle ollaan jo valmistelemassa.

Suomi on tukenut Ukrainaa vähemmän kuin naapurimaansa. Suomen antama tuki on euromääräisesti Pohjoismaiden pienin, ja Pohjoismaat jäävät jälkeen Baltian maista silloin, kun vertailu tehdään suhteessa maan brutto­kansan­tuotteeseen.

Bruttokansantuotteeseen suhteutetun kokonaistilaston kärkipaikkaa pitää Viro, joka on tukenut Ukrainaa noin 0,8 prosentilla bruttokansantuotteestaan.

Tiedot käyvät ilmi saksalaisen maailmantalouden instituutin IfW:n julkaisemasta Ukraine support tracker -datasta. Instituutin tilastoinnissa on mukana 31 maata. Vertailua on tehty alkuvuodesta, ja viimeisin päivitys on tehty 10. toukokuuta2022.

Suomi on myös tarjonnut sotilaallista tukea ja materiaaliapua selvästi vähemmän kuin muut Pohjoismaat ja Baltian maat.

Suomen antaman kahdenvälisen tuen yhteisarvo on noin 121 miljoonaa euroa. Pohjoismaista eniten tukea ovat antaneet Norja ja Ruotsi.

Euromääräisesti ylivoimaisesti eniten Ukrainaa tukenut valtio on Yhdysvallat noin 43 miljardilla eurolla. Summa on 0,22 prosenttia valtion brutto­kansan­tuotteesta.

Suomi on valmistelemassa lisätukea Ukrainalle, ulkoministeriön Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikön tiiminvetäjä Joonas Heiskanen kertoo.

”Tukiosuus tulee kasvamaan. Lisätukea valmistellaan sekä humanitaariseen apuun että kehitysyhteistyöhön. Ukrainan jälleenrakennukseen osallistuminen tullee tapahtumaan kehitysyhteistyön tuki-instrumenttien kautta”, Heiskanen sanoo.

Heiskasen mukaan Suomi on Ukrainan kanssa tiiviissä yhteydessä lisäapu­pyynnöistä, sillä tuen tarve kasvaa koko ajan.

”Kuten uutisista voi päätellä, valitettavasti tuen tarve kasvaa. Pyrimme tukemaan Ukrainaa kaikin tavoin. Sillä asialla tässä nyt ollaan.”

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Suomi valmistelee uutta päätöstä humanitaarisesta avusta ja tuesta jälleenrakentamiseen. Marin kertoi valmisteluista 5. toukokuuta Varsovassa, jossa hän osallistui Ukrainaa tukevaan konferenssiin.

Samalla hän kertoi Suomen päätöksestä toimittaa lisää puolustustarvikeapua Ukrainaan.

”Valmistelemme uutta päätöstä humanitaarisesta avusta ja tuesta jälleen­rakentamiseen. Tämä summa tulisi olemaan noin 70 miljoonaa euroa. Suomi on päättänyt myös uudesta puolustustarvikeavusta Ukrainalle”, Marin kertoi konferenssissa.