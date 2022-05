Maailman terveysjärjestö WHO moitti Pohjois-Koreaa, jossa ei ole rokotteita, koronatestejä eikä oikein sähköäkään.

Pohjois-Korea ilmoitti keskiviikkona, että yli miljoona kansalaista on parantunut koronatartunnasta. Tuolloin oli kulunut viikko siitä kun sulkeutunut diktatuuri myönsi, että maassa on erittäin laaja koronavirusepidemian piikki.

Asiasta kertovat kansainväliset uutistoimistot AP ja Reuters.

Keskiviikkona Pohjois-Korean valtiollinen media kertoi, että maassa on oli todettu keskiviikkona 232 880 uutta kuumetapausta ja kuusi kuolemantapausta.

Uudet luvut nostavat tartuntojen määrän 1,7 miljoonaan kuumetapaukseen huhtikuun lopusta alkaen. Kuolleita on samassa ajassa kirjattu 62.

Valtionmedian mukaan karanteenissa on kuumeen vuoksi edelleen 691 170 pohjoiskorealaista.

Pohjois-Korean väkiluku on arviolta 26 miljoonaa.

Todennäköisesti leijonanosa kuumetapauksista on Sars Cov2 -viruksen aiheuttamia, mutta asiasta ei ole varmuutta. Tämä johtuu siitä, ettei Pohjois-Koreassa ole riittävästi testejä.

On myös todennäköistä että tartuntaluvut ovat ilmoitettua korkeampia, koska kaikki koronavirustartunnan saaneet eivät saa oireita – tai varsinkaan kuumetta.

Uutistoimisto AP:n mukaan on epäselvää tai jopa epäilyttävää, miten niin suuri määrä ihmisiä olisi voinut parantua, sillä Pohjois-Korealla ei tiedetä olevan koronarokotusohjelmaa. Lisäksi terveydenhuolto on muutenkin heikoilla kantimilla.

Pohjois-Korean valtiollisen tietotoimiston välittämä kuva yleisen turvallisuuden paramilitaarijoukoista. Joukot kokoontuivat paraatiin pääkaupunki Pjongjangin keskusaukiolle syyskuussa 2021 viettäessään perustamisensa 73. vuosipäivää.

Uutistoimisto Reutersin mukaan pohjoiskorealaisista vain 34,6 prosentilla oli viime vuonna käytössään sähköä.

Useissa valtioissa, joissa on ollut vastaava epidemia, kuolinluvut ovat liikkuneet tuhansissa. Koska Pohjois-Korea on diktatuuri, jossa ei ole sanan- tai lehdistönvapautta, todennäköisin johtopäätös on se, että ilmoitetut luvut eivät ole totta.

Maailman terveysjärjestö WHO kommentoi tiistaina Pohjois-Korean olevan riski muillekin.

”WHO on toistuvasti sanonut, että mikäli tartuntoja ei seurata, on aina suurempi riski, että uusia variantteja kehittyy”, sanoi WHO hätätilajohtaja Mike Ryan Reutersin mukaan.

Ryan huomautti myös, että on huolestuttavaa, mikäli valtiot eivät käytä torjunnassa niitä välineitä, joita nyt on tarjolla.

Ryan viittasi siihen, että Pohjois-Korealla ei ole koronarokotusohjelmaa. Pohjois-Korean ohella kaikista WHO:n jäsenvaltioista koronarokotusohjelman on torjunut vain Eritrea.

Etelä-Korea on tarjonnut naapurilleen rokotteita, mutta toistaiseksi Pohjois-Korea ei ole ottanut apua vastaan. Epäselvää on myös, olisiko Pohjois-Koreassa riittävästi koulutettua henkilökuntaa, joka pystyisi kansalaisia rokottamaan.

Epidemiasta kyllä puhutaan. Pohjois-Korean valtiontelevisiossa on Reutersin mukaan kehotettu kansalaisia käyttämään kipulääkkeitä kuten ibuprofeenia tai amoksiliinin kaltaisia antibiootteja.

Antibiootteja käytetään bakteeriperäisten sairauksien parantamiseen, mutta korona ei ole bakteeri vaan virus.

Reuters kuvailee valtiontelevision haastatelleen paikallisia, joista moni vannoi perinteisten hoitojen nimeen. Näihin kuuluivat kurkun kurlaaminen suolavedellä, erilaiset teet kuten inkivääritee tai pajunlehdistä tehty tee ja asuintilojen tuulettaminen.

