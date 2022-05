Leštšyšakin nelihenkinen perhe pelastautui Mariupolin rantakaupungin suurpommitusten keskeltä. Nelivuotias Saša on vielä liian pieni ymmärtämään tätä kaikkea, ja se suojelee häntä paljolta.

Zaporižžja

Kuinka monta mariupolilaista mahtuu Škoda Fabiaan?

Tämä ei ole vitsi eikä edes mustaa huumoria, vaikka saattaa siltä kuulostaa.

Kyse on pikemminkin elämästä ja kuolemasta.

Ukrainalaisella Anastasija ja Maksym Leštšyšakin perheellä oli nimittäin ahdistava ongelma. Oli vain kaksi pientä henkilöautoa mutta seitsemäntoista tärkeää ihmistä, jotka kaikki olisi saatava pois Mariupolista.

Maaliskuun 2022 alussa Venäjän hyökkäysarmeija moukaroi Mariupolia vuorokauden ympäri. Se pommitti kaikella mahdollisella, mitä sillä oli käytettävissä: ohjuksilla, raketeilla, kenttätykeillä, kranaatinheittimillä.

Jostain syystä Kreml oli antanut avoimen valtakirjan pommittaa Mariupol – kaunis, asukasluvultaan lähes Helsingin kokoinen Mustanmeren rantakaupunki – raunioiksi.

Pelkästään yhdessä ohjusiskussa Mariupolin draamateatteriin 16. maaliskuuta kuoli uutistoimisto AP:n selvityksen mukaan lähes 600 ihmistä.

Totaalinen sota muuttaa todellisuuden totaalisesti. On varma, ettei kukaan valita ahtaudesta, jos autolla paetaan suurpommituksia.

Leštšyšakien perhe asuu nyt Zaporižžjan kaupungissa, joka on lähellä rintamaa mutta Ukrainan hallussa.

Niinpä Leštšyšakien Škoda Fabiaan pakattiin yhdeksän ihmistä ja matkatavarat. Toiseen autoon, Renault Loganiin, änkesi kahdeksan ihmistä pakaaseineen.

Kuinka se edes onnistuu?

”Kaksi aikuista edessä ja yksi lapsi sylissä pelkääjän paikalla. Takapenkillä neljä aikuista, joista kahden sylissä lapsi”, Anastasija Leštšyšak kertoo.

Mariupol oli hyvin kaunis kaupunki, Maksym Leštšyšak sanoo.

Sitä oli peruskorjattu ja puunattu viisi vuotta. Toki se oli ollut lähellä sotarintamaa vuodesta 2014, mutta tulevaisuus oli silti tuntunut suhteellisen vakaalta.

Elämä oli ”hyvin coolia”, Maksym sanoo. Ei täydellistä, sillä milloinpa se olisi, mutta arki oli hyvää.

Leštšyšak on 35-vuotias liikunnanopettaja, fitness-ohjaaja ja vapaaotteluopettaja, joka pakeni vaimonsa Anastasijan ja lastensa, 8-vuotiaan Maksymin ja 4-vuotiaan Sašan, kanssa Mariupolin suurpommituksia Ukrainan hallussa olevaan Zaporižžjan teollisuuskaupunkiin.

Maksym on pitkä ja salskea mies, kaukana mielikuvien hauraasta sotapakolaisesta. Sporttinen on vaimo Anastasijakin, joka työskenteli niin ikään fitness-ohjaajana.

Maksym Leštšyšak työskenteli liikunnanopettajana ja fitness-ohjaajana entisessä elämässään Mariupolissa. Sota muutti kaiken.

Helmikuun lopulla yksi Maksymin oppilaista, kohteliaana tunnettu 16-vuotias poika, kuoli pommituksissa. Poika oli tulossa äitinsä kanssa kaupasta, kun ohjus tai raketti osui kohdalle. Äiti loukkaantui, poika menetti henkensä.

Maksym istuu yksiön sohvalla ja alkaa itkeä. Anastasija kiertää kätensä hänen ympärilleen.

Nelivuotias Saša vilkaisee sivusilmällä. Sitten hän jatkaa puuhiaan. Kaiketi hän on viime viikkoina nähnyt isänsä itkua muutenkin.

Sota on helvettiä. Se on ainoa mieli, joka sodalla on.

Leštšyšakit eivät edes ole sodan pahimmin tuhonneita perheitä. He ovat sentään kaikki elossa.

Silti heiltäkin on mennyt kaikki.

Hetki sitten he asuivat Mustanmeren rantakaupungista juuri ostetussa omakotitalossa. Sota oli vielä toisaalla. Nyt perhe istuu yhdellä sohvalla yhden huoneen ja keittiön vuokra-asunnossa Zaporižžjassa, vieraassa kaupungissa, ilman työtä, tulevaisuutta ja sosiaalista piiriä.

On ehkä hyvä, ettei Saša ymmärrä vielä tätä kaikkea. Se suojelee paljolta. Yhtäkkiä hän tulee kuin tyhjästä, kävelee varovasti kuin miinakentällä vierasmaalaisen toimittajan eteen ja ojentaa lahjaksi isoveljensä Maksymin tekemän pahvisen hevosenkengän.

Hän tuskin huomaa sitäkään, että lahjansaaja joutuu hetken pidättelemään tunteitaan. Hevosenkenkä on koristeltu Ukrainan sinikeltaisilla nauhoilla. Siinä on pieniä tummanpunaisia pompuloita kuin ylikypsiä puolukoita.

Leštšyšakien lapset Maksym, 8, ja Saša, 4.

Maksym-poika on askarrellut pahvisia hevosenkenkiä, joissa on Ukrainan värit. Hän on jakanut niitä ukrainalaisille sotilaille.

Mariupol on ollut jo yli kaksi kuukautta venäläisten hallussa. Silti kaupungista paetaan ja pelastaudutaan edelleen.

Joka ikinen päivä.

Zaporižžjan kaupungin etelälaidalla pakettiautojen, henkilöautojen ja bussien jono mutkittelee Ukrainan armeijan asettamien katusulkujen ja ajoesteiden ohitse.

Rintaman toisella puolella 4 000 ukrainalaisautoa jonottaa pääsyä venäläisten tarkastuspisteiltä. Se tarkoittaa yhteensä kymmeniätuhansia ihmisiä, sillä suuri osa autoista on pakettiautoja ja busseja.

Venäjän armeija on avannut tarkastuspisteensä kello 11 aamupäivällä, kuten se tekee lähes joka päivä. Pakenevat ukrainalaiset rukoilevat, että heidän autonsa pääsisi seuraavassa porukassa kohti Ukrainan hallitsemia alueita.

Toukokuisena tiistaina läpi on tullut yhteensä 717 ihmistä.

Ne onnekkaat, jotka pääsevät läpi Mariupolin suunnasta, saapuvat ensimmäisenä Epicenter-nimisen kauppakeskuksen pysäköintialueelle Zaporižžjan etelälaidalle. Sinne on rakennettu pakolaisten järjestelyleiri, jossa he saavat ensiapua, ruokaa, psyykkistä tukea ja ohjeistuksen siitä, mihin heidät lähetetään seuraavaksi.

Epicenterin pihaan on pysäköity farmari-Volvo. Pelkääjän paikalla istuvat kuusikymppinen Natalija Salman ja hänen koiransa Freja, neljävuotias venäjän­toyterrieri.

He ovat juuri pölähtäneet Mariupolista.

Salman sanoo, että Freja pelasti heidän henkensä useita kertoja Mariupolin helmi–maaliskuun suurpommituksissa. Terrieri aisti ilmaiskujen uhan jo paljon ennen ihmistä: uikutti ja panikoi.

Juuri Mariupolista Zaporižžjaan paennut Natalija Salman ja hänen koiransa, venäjäntoyterrieri Freja.

Lähes poikkeuksetta vain kymmeniä sekunteja tämän jälkeen Mariupoliin alkoi sataa venäläisten ohjusten ja rakettien metallia ja tulta, jotka murjoivat suuret kerrostalot luurangoiksi ja tuhannet kaupunkilaiset hengiltä.

”Asuimme 14-kerroksisen talon 11. kerroksessa. Rakennus on nyt täysin tuhoutunut”, Salman sanoo.

Muistatteko vielä Mariupolin lastensairaalan ja synnytyslaitoksen pommituksen maaliskuun 9. päivänä?

Siitä kerrottiin laajasti myös Helsingin Sanomissa. Uutiskuvissa kannettiin verisiä odottavia äitejä paareilla ja huovilla. Osa äideistä ja vauvoista selviytyi, osa ei.

Sekin teko maailman on syytä muistaa. Se määrittää osaltaan, kuinka me näemme Venäjän tästä eteenpäin. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) raportti on jo määritellyt teon sotarikokseksi.

Suru ja väsymys ovat syvällä Hanna Rastjagajevan silmänpohjissa. Hän oli tuon rikoksen silminnäkijä, kätilönä. Hänen tehtävänsä on avustaa elämän syntymisessä, ei todistaa, kuinka sitä pommitetaan riekaleiksi.

Nyt hän on turvassa Zaporižžjassa.

”Ensin oli aivan hiljaista”, 52-vuotias Rastjagajeva muistelee.

Täysi hiljaisuus oli erityisen pelottavaa. Sitä seurasi usein pommitus, mutta hiljaisuudesta ei voinut päätellä, mistä suunnasta pommitus tulee.

Kun pahuus lähestyy, se viheltää: ohjus, raketti tai tykistö. Sirpaleet räjähtävät satojen metrien säteelle, ja paineaalto pyyhkii altaan kaiken. Raajansa menettäneet huutavat.

Pahinta oli ehkä se, että Rastjagajeva oli vain muutamaa päivää aiemmin päättänyt tuoda 14-vuotiaan tyttärensä Ievan suojaan lastensairaalaan. Hän oli päätellyt, että se on kaupungin turvallisimpia rakennuksia.

Eihän edes hullu pommita lastensairaalaa, eihän?

”Huusimme, että kaikki maahan. Hyppäsin Ievan päälle suojaksi.”

Pian ohjusiskun paineaallot pakenivat ja pölypilvet laskeutuivat. Äiti ja tytär olivat vielä elossa.

”Ieva sanoi, että äiti, en halua kuolla, olen vasta 14-vuotias.”

Kätilö Hanna Rastjagajeva joutui kokemaan, kuinka Venäjä tuhosi raa’alla ilmapommituksella lastensairaalan Mariupolissa.

Äiti lupasi, että he pakenevat. Kävi miten kävi. Seuraavat yhdeksän vuorokautta he olivat sairaalan kellarissa. Ruokaa oli vähän, pelkoa enemmän.

Maaliskuun 25. päivänä venäläissotilaat tulivat sanomaan, että evakuointibussi vie heidät pois. Kukaan ei kertonut, että minne. Sitten lähdettiin.

”Pidin vain Ievaa kädestä ja rukoilin.”

Kun evakuointibussi lopulta ajoi Mariupolin halki tunteja myöhemmin, Hanna Rastjagajeva näki bussin ikkunasta eri kaupungin kuin sen, jossa hän oli elänyt koko elämänsä.

Henkilöautoissa ja kaduilla makasi ruumiita. Autoteillä oli tykinammusten ja kranaattien kraattereita. Sadat rakennukset olivat enää vaiti savuttavia luurankoja.

Seuraavan vuorokauden ajan bussi ajoi venäläisten tarkastuspisteeltä seuraavalle. Joka ikisellä pisteellä pelotti, että matka – ja pahimmassa tapauksessa koko elämä – päättyy tähän.

Viimein vastaan tuli tarkastuspiste, jolla heitä tervehdittiin venäjän sijaan ukrainaksi.

”Emme olleet uskoa sitä. Sotilaat sanoivat, että nyt voitte hengittää syvään.”

Kuka minä oikeastaan olen? Mitä porukkaa minä edustan?

Miljoonien itäukrainalaisten identiteetti on juuri nyt ankarassa uudelleenarvioinnissa. Monet heistä ovat täysin venäjänkielisiä ja enemmän tai vähemmän myös Venäjän-mielisiä.

On häiritsevää kuulla, että Mariupolissa on edelleen myös sellaisia ukrainanvenäläisiä asukkaita, jotka juhlivat hiilenmustaksi pommitetun kotikaupunkinsa antautumista venäläisille.

Evakkoon lähtenyt Maksym Leštšyšak kertoo jopa joistain tuttavistaan, jotka ovat kiertäneet Mariupolin pommitettua keskustaa ja heiluttaneet Venäjän trikoloria auton ikkunasta.

Kyseessä taitaa kuitenkin olla vähemmistö. Miljoonat itäukrainalaiset ovat Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen hylänneet Venäjän. Osa ikuisiksi ajoiksi, kuten Leštšyšakit.

Mihin suuntaan te itäukrainalaiset nyt katsotte?

”Ennen sotaa kukaan ei ajatellut, mihin suuntaan pitäisi katsoa. Täällä oli vapaus katsoa mihin suuntaan halusi”, Maksim Leštšyšak sanoo.

Moni itäukrainalainen sanoo samaa: edes Krimin miehitys ja Donbasin sota eivät olleet kääntäneet ajatuksia Venäjän-vastaisiksi. Moni uskoi kuin Kreml, että Venäjällä todella olisi historiallinen oikeutus niiden valtaamiseen.

”Mutta kun sota alkoi, ymmärsimme, että Venäjä on meille pahaksi.”

Siviilejä selkään ampuvat, ryöstelevät ja raiskaavat sotilaat paljastivat myös, millaisia ovat Venäjän armeijan itsekuri ja kulttuuri.

”Kun tuli uutisia näistä venäläissotilaiden ryöstämistä vessoista, ymmärsi, kuinka kurjaa elämä on Venäjällä suurkaupunkien ulkopuolella”, Leštšyšak toteaa.

Hän vertaa ihmisiä pesusieneen. Vertaus on vilpitön yritys ymmärtää sitä, mitä ihmettä nykyvenäläisille on tapahtunut. Kuinka koskaan voi olla mahdollista, että he tukevat ukrainalaisten, slaavilaisen naapurikansan, tuhoamista?

”Mitä ikinä kaadatkin sieneen, siitä se täyttyy”, Maksym sanoo.

Kreml on vuosia kaatanut sieneen kansallismielistä vihaa, historiallisia valheita ja sotapropagandaa.

Niistä se sieni on pullistunut.

Sitä moskaa Venäjä nyt pursuaa.