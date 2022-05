Alina Jevpak-Talan on ottanut miehensä kuvat pois perheen kodin seinältä. Kuvien katsominen on vaikeaa.

Kun Venäjän suurhyökkäys oli juuri alkanut, Alina Jevpak-Talan sai mieheltään rintamalta puhelun. Se katkesi äkisti.

Seitsemältä aamulla Vitali Jevpak soitti vaimolleen Alinalle hyvin hengästyneenä. Hän sanoi, että sota on alkanut ja venäläiset hyökkäävät täysimittaisesti.

Oli 24. helmikuuta 2022. Ukrainan armeijan tykistön 41-vuotias korpraali Jevpak ajoi kuorma-autoa, joka veti perässään kenttätykkiä. Hänet oli sijoitettu Donbasin rintamalle Ukrainan kaakkoiskulmaan. Venäjän suurhyökkäys oli käynnistynyt viideltä aamulla.

Vitali lopetti puhelun lyhyeen. Hänellä oli tapana soittaa vaimolleen monta kertaa päivässä, mutta vain puolen minuutin puheluita. Armeijassa ne tuntuivat turvallisemmilta kuin pitkät puhelut: Venäjän tiedustelu seuraa ukrainalaiskännyköiden signaaleja.

Kuva korpraali Vitali Jevpakista viime joulukuulta.

Kohta Vitali soitti uudelleen. Hän ohjeisti Alinaa. Jos venäläisjoukot tulevat Jevpakien kotikylään Tavrijaan, Alinan on piilouduttava välittömästi perheen 17-vuotiaiden kaksosten Marijan ja Vadimin kanssa kotitalon kellariin ja varattava sinne paljon ruokaa ja vettä.

Ja pysyttävä siellä. Niin kauan kuin on pakko.

Kahdeltatoista päivällä – seitsemän tuntia suurhyökkäyksen alkamisen jälkeen – Vitali soitti taas. Nyt hän oli ajamassa kenttätykkiä kuljettanutta rekkaa Prohorivkan kylän kohdalla lähellä Volnovahan kaupunkia. Kaupunki sijaitsee Donbasissa puolivälissä Donetskia ja Mariupolia.

Yhtäkkiä kesken puhelun kuului voimakkaita ääniä.

Puhelu loppui kuin seinään. Kun Alina yritti soittaa takaisin, kukaan ei enää vastannut puhelimeen.

Butsik-koira hyppii ja haukkuu heti kotipihan portilla, kun astumme sisään.

Tavrijan kylä sijaitsee Zaporižžjan teollisuuskaupungin eteläpuolella, noin 10–15 kilometrin päässä Ukrainan ja Venäjän joukkojen rintamalinjasta.

Välillä etelämpää rintamalta jyrähtää sodan ääniä, mahdollisesti tykistön jylyä.

Alina Jevpak-Talan johdattaa talon ränsistyneeseen sivurakennukseen, josta hän on tehnyt perheelle keittiön.

Sotaa – siis tätä viimeisintä sotaa – on kestänyt pian kolme kuukautta. Toki Venäjä on hyökännyt Ukrainassa jo keväästä 2014 lähtien, jolloin se miehitti Krimin ja ison osan Donbasia.

Mutta kolme kuukautta on sodittu täysimittaista sotaa, laajempaa kuin kertaakaan Euroopassa sitten Jugoslavian hajoamissotien.

Vitali Jevpak kesällä, kun kaikki oli perheessä vielä hyvin.

Alina ja Vitali tapasivat 20 vuotta sitten, kun Alina oli 15-vuotias ja Vitali 21-vuotias.

Se oli kuulemma rakkautta ensi silmäyksellä. Vitali myi lippuja pikkukylän yökerhoon, jonne teini-ikäinen Alina tuli tanssimaan. Neljä vuotta myöhemmin syntyivät kaksoset, tyttö ja poika.

Molemmat, Alina ja Vitali, päätyivät töihin rautatieyhtiölle: Alina lipunmyyntiin, Vitali mekaanikoksi. Kun sodanuhka alkoi kasvaa, Vitali pestautui maaliskuussa 2020 sopimussotilaaksi Ukrainan armeijaan. Hänet sijoitettiin tykistöön kuljettajaksi.

Hän sanoi aina vaimolleen, että Venäjä vielä laajentaa sotaa Ukrainassa.

Kun sodan laajentamisesta täysimittaiseksi hyökkäykseksi oli vasta tunteja, Alina alkoi pelätä pahinta.

Vitalin kännykkä oli aiemminkin ollut välillä päällä, välillä poissa päältä. Nyt puhelu oli loppunut kesken, äkisti.

Sitä oli vaikeaa käsittää. Oli odotettava.

Vuorokautta myöhemmin Alina sai puhelun serkultaan, sotilaalta, joka oli sijoitettu samaan tykistöjoukkoon kuin Vitali. Serkku ei tiennyt Vitalin kohtalosta mutta tunsi joukkueenjohtajana toimineen kapteenin.

Alina soitti kapteenille. Tämä kertoi. Ne epämääräiset äänet, joita Alina kuuli linjalta, olivat venäläisten tykistökeskitys, joka osui suoraan Vitalin ohjaamaan kuorma-autoon.

Yksikään autossa ei jäänyt eloon.

Alina Jevpak-Talanin aviomies kuoli nykyisen hyökkäyssodan ensimmäisenä päivänä.

Vitali jevpakin ruumis oli kuljetettu ruumishuoneelle Mariupoliin, joka oli silloin vielä Ukrainan joukkojen hallussa.

Kapteeni soitti taas muutaman päivän kuluttua. Hän kertoi, ettei Vitalin ruumista ole enää mahdollista saada Mariupolista, sillä kaupunki oli venäläisten pommittama ja piirittämä.

”Seuraavana yönä näin unta, jossa Vitali tuli luokseni ja pyysi, että kaiva minut täältä ylös”, Alina sanoo.

”Toivon, että kun sota on ohitse, joku vielä toisi mieheni ruumiin tänne.”

Sitä mies oli sanonut jo eläessäänkin: jos hän kuolee, haudatkaa hänet Tavrijaan, kotikylään.

”Hän sanoi minulle toisinaan, että olet sotilaan vaimo, sinun on totuttava siihen.”

Miehen jäljelle jääneet vaatteet ja tavarat toimitettiin rintamalta Alinalle.

Alina sulki vaatteet tiiviisti pussiin, jotta jäljelle jäisi edes jotain konkreettista Vitalista. Hän ei halua unohtaa, miltä mies tuntui ja tuoksui. Vanhoja valokuvia hän ei ole kyennyt enää katsomaan vaan pyysi siskoaan viemään valokuva-albumit pois talosta.

”Vitali oli hyvä isä. Usein parempi huolehtimaan lapsista kuin minä. Kun lapset olivat vauvoja, hän osasi tehdä minua paremmin liinavaippoja. Aina kun palasin väsyneenä töistä, hän antoi minun nukkua ja toipua.”

Alina sanoo, että kaksoset riitelevät nyt isänsä jäljelle jääneistä tavaroista.

”Ne ovat perheen reliikkejä.”

Butsik-koira on ulissut ja laihtunut.

Kolmannella viikolla Vitalin kuoleman jälkeen Alinan ystävä saapui juttelemaan. Hän ehdotti, että Alina nousisi sängystä ja alkaisi tehdä vapaaehtoisena ruokaa kylän sotilaille, pitäisi itsensä liikkeessä ja elossa.

17-vuotias Marija Jevpak tekee ruokaa äitinsä kanssa.

Ruokaa Alina on tehnyt siitä lähtien, kuutena päivänä viikossa. Haastattelupäivänä hän tekee sata litraa borssikeittoa, jonka kanssa hän tarjoaa saloa eli suolattua sianihraa ja hapanleipää. Suurempi soppakattiloista on 65-litrainen ja pienempi 35-litrainen. Kylän johto toimittaa hänelle tarpeeksi raaka-aineita ja kaasua lieteen.

”Tämä on tapani jatkaa sitä Ukrainan puolustamista, jota mieheni teki.”

Butsik-koira on keittiön askareissa mukana.

Kylän johto toimittaa keiton raaka-aineet.

65 litran keittokattilaan menee vadeittain pilkottua perunaa.

Punajuuret pilkotaan muovihansikkaat kädessä.

Voisi kuvitella, että Alina Jevpak-Talan olisi katkeroitunut. Hän menetti 35-vuotiaana miehensä ja lastensa isän.

Alina tekee kuitenkin selväksi, ettei kaikki ole vielä tässä. Ei hän pelkäksi surevaksi sotaleskeksi voi jäädä, nuori ihminen. Sodatkin loppuvat aikanaan.

Hän puhuu edesmenneestä miehestään hyvin kauniisti. ”Vitali oli osa sieluani.”

Ehkä se on kuuluisaa slaavilaista sietokykyä, nöyryyttä ja kestävyyttä silloin, kun elämä tarjoaa vain koettelemuksia. Ukrainalaiset ovat joutuneet historiansa aikana kestämään käsittämättömiä asioita: toistuvia sotia, miehityksiä, Stalinin tarkoituksella synnyttämän ja kansanmurhaan vertautuvan nälänhädän. Ja nyt kahdeksan vuotta tauotonta sotaa Venäjää vastaan.

Alinalla on edelleen haaveensa. Tai kaksikin. Pienempi ja arkisempi haave on se, että hän voisi viimein käydä autokoulun loppuun. Talon pihassa on Vitalin vanha ja ruosteinen Renault, jonka pitäisi kuulemma olla vielä ajokuntoinen.

Ajokorttia Alina kuitenkaan saa tuskin hoidetuksi ennen kuin sota Ukrainan etelärintamalla laantuu.

Sitten on se suurempi haave. Se ei tulisi ensimmäisenä mieleen täällä pienessä ja köyhässä syrjäkylässä, jossa ränsistyneiden talojen pihassa kiekuu satunnainen kukko ja määkii muutama lammas ja pihamaat ovat täynnä epämääräistä metalliromua ja neuvostoaikaisia esineitä.

Alina haluaa lentää, ilman moottoria, pelkällä varjolla.

Milloin ja missä hän voisi yrittää varjoliitoa?

Ainakin tovi siihen vielä menee. Venäjän hyökkäysjoukot ovat vain runsaan kymmenen kilometrin etäisyydellä hänen kotipihastaan.

Eikä kukaan tiedä varmasti, kuinka tässä sodassa vielä käy.