Koronaviruksen kaltaista pandemiaa yksittäisistä tartunnoista tuskin tulee, sillä tauti leviää läheisissä kontakteissa.

Euroopassa on havaittu tällä viikolla useita harvinaisia apinarokko­tapauksia. Ainakin Britanniassa, Espanjassa ja Portugalissa on lyhyessä ajassa havaittu kymmeniä tapauksia tai epäiltyjä tapauksia.

Britanniassa tapauksia oli keskiviikkoon mennessä todettu yhdeksän, Portugalissa viisi. Espanjan terveysviranomaiset selvittivät 23:a tartuntaepäilyä.

Keskiviikkona Yhdysvaltain Massachusettsissa todettiin uutistoimisto Reutersin mukaan vuoden ensimmäinen apinarokkotapaus miehellä, joka oli juuri saapunut Kanadasta.

Kanadan Montrealissa tutkittiin keskiviikkona 13:a epäiltyä apinarokkotapausta, Radio-Canada kertoo.

Yhdysvaltain tartuntatautiviranomainen CDC ilmoitti jäljittävänsä Massachusettsin tartuntaa ja sanoi, ettei se aiheuta riskiä laajemmalle väestölle. Tartunnan saanut on sairaalassa hyvässä kunnossa.

Kyseessä on Euroopassa harvinainen tartuntatauti, joka oireilee kuumeena, päänsärkynä ja erottuvana, rakkulaisena ihottumana. Tauti on yleensä lievä.

Isorokkoa muistuttavan taudin epidemioita esiintyy tavallisesti läntisessä ja keskisessä Afrikassa.

Viruksesta on kahta päämuunnosta. Kongon-muunnos on yleensä vakavampi ja sen kuolleisuus voi olla 10 prosenttia. Länsiafrikkalaisen muunnoksen kuolleisuus vastaa noin yhtä prosenttia tapauksista.

Ainakin Britanniassa havaitut tapaukset on diagnosoitu länsiafrikkalaiseksi apinarokoksi.

”Historiallisesti [ulkomailta] on tullut hyvin vähän tapauksia. Niin on käynyt vain kahdeksan kertaa aiemmin ennen tätä vuotta”, professori Jimmy Whitworth London School of Hygiene and Tropical Medicine -yliopistosta kertoo Reutersille.

Apinarokon aiheuttamaa ihottumaa ihmisen käsissä Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Apinarokkovirus leviää läheisten kontaktien kautta esimerkiksi ruumiineritteiden tai vuodevaatteiden välityksellä. Se voi siirtyä eläimestä ihmiseen mutta harvemmin ihmisestä toiseen.

Virusta löydettiin ensi kerran apinoista vuonna 1958. Nykyisin jyrsijöitä pidetään taudin pääasiallisina levittäjinä.

Asiantuntijoita on askarruttanut, miksi tauti näyttää leviävän juuri nyt. Britannian yhdeksällä tapauksella ei myöskään ole tunnettua yhteyttä toisiinsa. Ainoastaan ensimmäinen taudin saaneista oli vastikään matkustanut Nigeriaan.

On siis mahdollista, että monet tapauksista jäävät raportoimatta.

Britannian terveysviranomaisten mukaan valtaosa tapauksista on havaittu homoseksuaaleilla tai biseksuaaleilla miehillä tai miehillä, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa. Viranomaiset kehottavat näitä ryhmiä varovaisuuteen.

Yksi mahdollinen syy tapausten leviämiselle on koronarajoitusten laajamittainen poistaminen, mikä on lisännyt matkustamista.

”Tämänhetkinen teoriani on, että läntisessä ja keskisessä Afrikassa on tautia paljon, matkustus jatkuu ja siksi näemme enemmän tapauksia”, Whitworth sanoo.

Hänen mukaansa syytä paniikkiin ei ole, sillä apinarokko ei tule aiheuttamaan samanlaista tartunta-aaltoa kuin koronavirus.

”Mutta kyseessä on vakavan taudin vakava epidemia – ja meidän tulisi ottaa se vakavasti.”