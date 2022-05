Viime vuoden heinäkuussa presidentti Joe Biden lupaili ”itsenäisyyttä tappavasta viruksesta”, mutta sen jälkeen on nähty rajuja tautipiikkejä.

Yhdysvallat on ajautumassa jälleen uuteen koronavirustartuntojen aaltoon, amerikkalaisviestimet kertovat.

Tartuntatautivirasto CDC:n johtaja Rochelle Walensky kertoi keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa, että noin kolmannes amerikkalaisista asuu alueilla, joissa ihmisten tulisi käyttää kasvomaskeja julkisissa sisätiloissa, esimerkiksi uutistoimisto AP kertoo.

Tartuntatapausten määrä on noussut viime aikoina nopeasti, samoin kuin sairaalaan joutuneiden ihmisten määrä. Sairaalahoitoon joutuu nyt noin 3 000 ihmistä päivittäin, noin 60 prosenttia enemmän kuin puolitoista kuukautta sitten, mutta kuolemantapaukset eivät ole nousseet yhtä nopeasti.

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa kirjataan noin satatuhatta uutta tartuntaa päivittäin, mikä on noin kolminkertainen määrä maaliskuun tilanteeseen verrattuna. Uusia kuolintapauksia Covid-19-taudin johdosta taas kirjataan noin 300 päivittäin, mikä on vielä alle kymmenesosa pahimpiin tautiaikoihin verrattuna.

Yhdysvalloissa on ylitetty viime viikon aikana virallisesti miljoonan koronaan kuolleen ihmisen rajapyykki. Tällä hetkellä rokottamattomia kansalaisia kuolee noin kymmenkertaisesti verrattuna rokotettuihin.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapasi sotilaita ja virkamiehiä Joint Base Andrews -tukikohdassa Marylandissa keskiviikkona. Aiemmin koronaepidemiaa paljon esillä pitänyt Biden on enimmäkseen luopunut kasvimaskin käytöstä.

The New York Times -lehden mukaan suuri osa amerikkalaisista suhtautuu koronaan enää yhtenä ongelmana muiden joukossa. Sama asenne on heijastunut presidentti Joe Bideniin, joka ei enää juurikaan käytä kasvomaskia julkisissa esiintymisissään ja joka on keskittynyt viime ajat esimerkiksi Ukrainassa käytävään sotaan ja inflaatioon.

The Washington Post -lehti kertoo asiantuntijoiden arvioivan, että tartuntoja on todellisuudessa 5–10 kertaisesti virallisiin lukuihin verrattuna. Tilastointia vaikeuttaa esimerkiksi se, että monet ihmiset selvittävät oman tilanteensa kotitestein, kuten Suomessakin tapahtuu.

Vaikka tilanne on nyt huomattavasti parempi kuin monesti kahteen vuoteen, Yhdysvalloissa on jouduttu tottumaan toistuviin uusiin takaiskuihin. Viime vuoden heinäkuun 4. päivä Biden esimerkiksi lupaili itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien yhteydessä, että Yhdysvallat saisi piakkoin ”julistaa itsenäisyyden tappavalta virukselta”.

Pari kuukautta myöhemmin kuolinluvut nousivat kuitenkin yli 2 000:een päivässä, ja vuodenvaihteen tienoilla laajalle ja nopeasti levinnyt omikronmuunnos tappoi joinakin päivinä yli 3 000 amerikkalaista.

Krematorion työntekijä Brandon Cochran polttohautasi Covid-19-tautiin kuolleen sotaveteraanin Marylandin osavaltion Frederickissä 1. toukokuuta.

Noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa virallisesti kirjattuja koronakuolemia on ollut väkilukuun suhteuttaen nelinkertainen määrä Suomeen verrattuna. Suomessa koronaan on kuollut noin 4 300 ihmistä.

Yhdysvaltain väestöstä noin 67 prosenttia on saanut täyden rokotesuojan koronaa vastaan. Suomalaisista aikuisista 89,7 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen, toisen 89,7 prosenttia, kun taas kolme rokotetta on saanut 64,6 prosenttia.