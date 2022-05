Tšetšeenijohtaja Ramzan Kadyrov uhosi, että Azovin rykmenttiin kuuluvia sotilaita ei suostuttaisi vaihtamaan, vaan heitä ”rangaistaisiin lain puitteissa”.

Yli 900 Azovstalin tehdasalueella Mariupolia puolustanutta ukrainalaissotilasta on viety Mariupolista vankileirille Olenivkaan, väittää brittilehti The Guardianin mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova. Olenivka sijaitsee Venäjän miehittämällä alueella hieman Donetskin kaupungin eteläpuolella.

Ukraina hyväksyi maanantaina illalla runsaan 260 sotilaan evakuoinnin Azovstalista Venäjän valtaamille alueille, mutta muuten Ukraina ei ole kommentoinut Venäjän lausuntoja. Vakavimmin haavoittuneet 53 sotilasta vietiin Novoazovskiin Mariupolin itäpuolelle ja 211 sotilasta evakuointikäytävää pitkin Olenivkaan.

Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maliar kertoi keskiviikkona Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle, että Ukraina aikoo jatkaa neuvotteluja niin kauan kuin Azovstalissa on yhä ihmisiä.

Tarkkoja lukuja siitä, kuinka paljon heitä on, ei ole tiedossa. Donetskin separatistialueen johtaja Denis Pušilin sanoi keskiviikkona, että Azovstalissa olisi yhä tuhat ukrainalaissotilasta, mukaan lukien Azovin rykmentin korkea-arvoisimmat sotilaat, mutta lukemat ovat vahvistamattomia.

Mariupolin pormestari Vadym Boitšenko sanoi keskiviikkona, että ainakin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, Kansainvälinen Punainen Risti ja YK neuvottelevat yhä Azovstalissa olevien ihmisten evakuoimisesta. Ukrainan asevoimat taas sanoi keskiviikkona, että puolustajat voitaisiin mahdollisesti vapauttaa vankienvaihdossa. Tšetšeenijohtaja Ramzan Kadyrov kuitenkin uhosi, että Azovin rykmenttiin kuuluvia sotilaita ei suostuttaisi vaihtamaan, vaan heitä ”rangaistaisiin lain puitteissa”.

Kansainvälisen Punaisen Ristin komitean jäsenillä on oikeus Geneven sopimusten puitteissa vierailla Azovstalista vankileirille vietyjen sotilaiden luona, muistuttavat The New York Timesissa asiantuntijat. Geneven sopimukset suojaavat sotavankeja kidutukselta ja muulta epäinhimilliseltä kohtelulta. Sodassa taisteleminen ei myöskään yksin ole peruste syytteiden nostolle.