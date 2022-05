Venäjä kertoo saaneensa Mariupolin satamakaupungin kokonaan haltuunsa, mutta kuvien perusteella kaupungista ei ole paljon jäljellä.

Ukrainalainen Azov-rykmentti ilmoitti perjantaina saaneensa käskyn lopettaa Mariupolin kaupungin puolustaminen, jotta sotilaiden henget voitaisiin säästää. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja venäläinen Meduza.

Kaupungin viimeiseltä ukrainalaisten hallussa olleelta alueelta, Azovstalin terästehtaalta on evakuoitu siviilejä ja vakavasti haavoittuneita. Niin ikään vainajien siirtäminen tehtaalta on Azov-rykmentin mukaan käynnissä.

Venäläisviranomaiset ilmoittivat perjantaina, että Azovstalin terästehtaalla olleet viimeiset ukrainalaisjoukot olisivat antautuneet ja kaupunki olisi täysin venäläisjoukkojen hallinnassa.Venäjän puolustusministerin Sergei Šoigun mukaan terästehtaalta antautuneiden ukrainalaissotilaiden määrä on melkein 2 000. Lukuja ei ole voitu vahvistaa.

Azov-rykmentin ilmoitus kaupungin puolustamisesta luopumisesta on käytännössä lopullinen vahvistus sille, mitä on pidetty varmana jo päivien ajan: Mariupol on kaatunut. Venäjä kertoo saaneensa Asovanmeren rannalla sijaitsevan merkittävän satamakaupungin kokonaan haltuunsa. Ukraina ei kuitenkaan ole vahvistanut Mariupolin menetystä.

Mariupolin teatteri vuonna 2014.

Mariupol sijaitsee Asovanmeren rannalla. Kuva otettu helmikuussa ennen Venäjän hyökkäystä.

Venäjän hyökkäyksen alkamisesta tulee ensi viikolla kuluneeksi kolme kuukautta, 90 päivää.

Hyökkäyksen ensimmäisestä päivästä lähtien yhdeksi Venäjän tärkeimmäksi kohteeksi muodostunut Mariupol kesti ennen lopullista kaatumista yli 80 päivää.

Toki kaupunki on ollut jo noin kuukauden ajan kokonaan Venäjän joukkojen hallussa lukuun ottamatta satamassa sijaitsevaa Azovstalin terästehtaan aluetta. Yli kuuden neliökilometrin kokoisesta tehdasalueesta muodostui tiivistymä ukrainalaisesta taistelutahdosta, ja sitä verrattiin toisen maailmansodan aikaiseen Stalingradin traktoritehtaaseen.

24. helmikuuta HS:n toimittaja Vesa Sirén ja valokuvaaja Kalle Koponen raportoivat, että aamulla puoli seitsemältä Mariupolin sateisen harmaa keskusta oli rauhallinen. Vain hieman ennen Venäjän hyökkäyksen alkamista Mariupoliin saapuneet toimittaja ja kuvaaja näkivät, miten asukkaat kiirehtivät autoilleen tarkoituksenaan suunnata länteen.

”Täällä Itä-Ukrainassa liikenne kulkee yhteen suuntaan. Poispäin Mariupolista, poispäin Venäjästä. Takanani noin 50 kilometrin päässä kulkee Dnepr-joki, jonka siltoja on vain neljä kappaletta täältä Kiovaan. Ihmiset pyrkivät lännen puolelle. Oletus on, että Venäjä saattaa pyrkiä katkaisemaan Ukrainan kahtia Dnepr-jokea pitkin. Tunnelma tässä Orihivin pikkukaupungissa on kuitenkin rauhallinen. Autot kulkevat kylän läpi kohti Dnepr-jokea”, Koponen raportoi samana päivänä julkaistussa videossa.

Koposen kuvissa näkyi, miten autot jonottivat pitkissä letkoissa huoltoasemalle tankkaamaan polttoainetta. Sirén ja Koponen jatkoivat matkaa ensimmäiseksi Dnepr-joen varrella sijaitsevaan Dnipron kaupunkiin.

Vaikka aamulla keskusta oli ollut vielä rauhallinen, Mariupolin rauha oli rikkoutunut. Venäjä oli alkanut pommittaa kaupunkia heti ensimmäisenä päivänä, ja paikalliset viranomaiset raportoivat ensimmäisistä loukkaantuneista.

Paikallisia asukkaita Mariupolissa sodan alkamisen jälkeen. Kuva otettu 25. huhtikuuta.

Ihmisiä evakuoitiin Mariupolista länteen Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Kuva Lvivin rautatieasemalta 24. maaliskuuta.

Hieman alle 500 000 asukkaan Mariupol oli ennen Ukrainan sodan alkamista maan kymmenenneksi suurin kaupunki väkiluvun perusteella.

Hallinnollisesti se kuuluu Donetskin alueeseen, joka yhdessä Luhanskin alueen kanssa muodostaa Venäjän tavoitteleman Donbasin Itä-Ukrainassa. Vuonna 2014 alkaneesta Itä-Ukrainan sodasta lähtien Venäjän-mieliset separatistit ovat pitäneet hallussaan osaa Donetskista ja Luhanskista, ja ne ovat Venäjän tuella julistautuneet ”itsenäisiksi kansantasavalloiksi”.

Vuonna 2014 separatistit valtasivat Mariupolin, mutta Ukraina sai sen nopeasti takaisin haltuunsa. Separatistialueen raja jäi vain parinkymmenen kilometrin päähän Mariupolista, ja oletetusti siksi se oli ensimmäisiä kaupunkeja, jonne Venäjä kohdisti joukkonsa aloitettuaan täysimittaisen hyökkäyksen.

Vajaassa kolmessa kuukaudessa Venäjän joukot ovat saaneet haltuunsa suuren osan Luhanskin ja Donetskin alueista, mutta kokonaan Donbasia se ei ole valloittanut vieläkään. Muutenkin Venäjä on epäonnistunut suuressa osassa tavoitteitaan.

Kiovan valtaus epäonnistui täysin, ja Venäjä joutui vetämään joukkonsa pois sen alueelta. Etelässä se ei ole onnistunut valtaamaan Mykolajivin kaupunkia tai etenemään siitä pidemmälle. Tällä viikolla on uutisoitu, että Venäjän joukot ovat joutuneet perääntymään myös Koillis-Ukrainassa sijaitsevan Harkovan kaupungin lähistöltä.

Britannian puolustusvoimissa komentajana toiminut kenraali Richard Barrons arvioi Harkovasta tulleiden tietojen jälkeen BBC:lle, ettei Venäjän armeija pysty valtaamaan suuria kaupunkeja.

”Sillä ei ole riittävästi joukkoja, tahtoa ja kykyä vallata suuria kaupunkeja”, Barrons arvioi BBC:lle.

14. maaliskuuta Mariupolin keskusta-alue näytti satelliittikuvassa tältä.

Venäjän armeijan auto tuhotun teatterin edessä. Kuva otettu 10. huhtikuuta.

Epäonnistumisten keskellä Mariupolin valtaamisesta on muodostunut Venäjälle entistä merkittävämpi tavoite. Pitkään ennakoitiin, että Venäjä pyrkii saamaan kaupungin kokonaan haltuunsa voitonpäivään mennessä, minkä jälkeen se voisi esitellä Mariupolin valtaamista voittonaan.

Aivan voitonpäivään mennessä lopullinen Mariupolin kaatuminen ei tapahtunut, mutta nyt kaupunki on Venäjän hallussa.

Samalla Venäjä on tuhonnut suurimman osan tärkeästä satama- ja teollisuuskaupungista jatkuvilla pommituksillaan. Mariupolista on tullut murheellinen näyttämö sille, mitä Venäjän sotatoimet saavat aikaiseksi.

Alle kolmessa kuukaudessa kaupunki on pommitettu raunioiksi. Siviiliväestölle koituneita tuhoja ei ole vieläkään pystytty arvioimaan tarkasti. Huhtikuussa Mariupolin pormestari Vadym Boitšenko ilmoitti, että kaupungissa olisi kuollut sodan aikana yli 20 000 siviiliä.

Horisontissa näkyvä Azovstalin terästehdas oli Ukrainan joukkojen viimeinen linnake Mariupolissa. Kuva otettu 29. huhtikuuta.

Näkymä hautausmaalta Mariupolin ulkopuolelta 15. toukokuuta.

Venäjä onnistui valtaamaan Mariupolin murtautumalla vähitellen läpi Ukrainan puolustuksesta. Kaupunki onnistuttiin piirittämään tehokkaasti heti sodan alussa, ja sen jälkeen sinne kohdistettiin ilmaiskuja ja tykistötulta.

Siviilien evakuointiyritykset alkoivat maaliskuun alussa, mutta ensimmäisillä kerroilla Ukraina syytti Venäjän joukkojen aloittaneen tulittamisen evakuointien aikana. Sittemmin Mariupolista on evakuoitu siviilejä lähellä oleviin kaupunkeihin, kuten Zaporižžjaan.

Maaliskuun alussa kaupungista katkaistiin vesi, sähkö ja lämpö. Vaikka Venäjä oli väittänyt kohdistavan iskunsa vain sotilaskohteisiin, se pommitti Mariupolissa muun muassa synnytyssairaalan ja teatterin, jonka edustalla luki isoin kirjaimin ”lapsia”.

Iljitš-terästehdas tuhottiin pommituksilla. Kuva otettu 18. toukokuuta.

Suuri osa kaupungista on tuhottu Venäjän iskuissa. Kuva otettu 28. huhtikuuta.

Nämä iskut olivat merkittäviä käännekohtia sodassa muun muassa siinä mielessä, että ne voimistivat keskustelua Venäjän armeijan syyllistymisestä sotarikoksiin.

Samalla Venäjän joukot etenivät aina Mariupolin keskustaan asti. Vielä maaliskuun puolivälissä Ukrainan joukot puolustivat kaupunkia keskusta-alueella, ja Venäjä yritti pakottaa niitä antautumaan. Ukraina kieltäytyi antautumisvaatimuksista.

Huhtikuun ensimmäisellä viikolla Venäjän joukot ilmoittivat saaneensa hallintaansa koko Mariupolin keskustan, ja kuukauden puolivälissä Ukrainan puolustus oli menettänyt käytännössä kaupungin hallinnan lukuun ottamatta Azovstalin terästehtaan aluetta.

Sitä Venäjä yritti ensin vallata Ukrainalta sotilaallisin hyökkäyksin, mutta ”kokonaiseksi kaupungiksi kaupungin alapuolella” kuvailtu, valtaviin maanalaisiin verkostoihin tukeutuva tehdas osoittautui likipitäen mahdottomaksi valloittaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin käski 20. huhtikuuta sulkemaan teollisuusalueen ”niin, ettei kärpänenkään pääse pakenemaan.” Noin kuukautta myöhemmin väsytystaistelu toi lopullisesti Putinin toivoman tuloksen.

Azov-rykmentin sotilaat lopettivat Mariupolin puolustamisen tällä viikolla.

Näkymä Mariupolissa 23. maaliskuuta.

Vuosi sitten HS:n toimittaja Tommi Hannula ja valokuvaaja Kalle Koponen raportoivat Mariupolin silloisesta tilanteesta.

”Nyt tykistön aiheuttamat vahingot on korjattu ja keskustaa on restauroitu muutenkin siistiksi. Rumempaa on kaupungin laidalla, jota hallitsevat Azovstal- ja Iljitš-yhtiöiden jättimäiset teräskombinaatit, mutta ne sentään tarjoavat töitä. Kumpikin tehdasalue on kooltaan monta neliökilometriä, ja niiden piippujen savu näkyy ja haisee kauas”, jutussa kerrottiin.

Samoin jutussa kerrottiin, että läpeensä venäjänkielisessä Mariupolissa ajatus ”Putinin suojeluksesta” herätti lähinnä kummastusta.

Tämän jutun kuvista näkee, mitä kertaalleen 2010-luvulla restauroitu kaupungista on jäänyt jäljelle ”Putinin suojeluksen” alkamisen jälkeen.