Saarivaltio Sri Lankan talouskriisi pahenee. Maa on ensimmäistä kertaa yli 70-vuotisen itsenäisyytensä aikana jättänyt velkansa maksamatta sovittuun määräaikaan mennessä.

Sri Lanka ilmoitti huhtikuussa, ettei se kykene hoitamaan ulkomaanvelkojensa takaisin­maksua, minkä jälkeen sille myönnettiin 30 päivän lisäaika maksaa 78 miljoonan dollarin, eli noin 74 miljoonan euron, osuus lainankoroistaan. Nyt määräaika on umpeutunut, ja Sri Lanka on jättänyt korot maksamatta.

Torstaina maan keskuspankin johtaja Nandalal Weerasinghe ilmoitti, että Sri Lanka ei pysty maksamaan velkoja tai niiden korkoja takaisin ennen kuin sen lainat järjestellään uudelleen. Samalla Weesinghe totesi maan ajautuneen ”ennalta­ehkäisevästi maksu­kyvyttömyyteen”.

Maa luokitellaan maksukyvyttömäksi, jos se ei pysty maksamaan takaisin osaa tai kaikkia veloistaan. Maksukyvyttömyys merkitsee käytännössä, että valtio menettää mahdollisuutensa hankkia lainoja kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Maksu­kyvyttömyys merkitsee myös vakavaa mainehaittaa valtiolle.

Sri Lankalla kestää vielä ainakin kuusi kuukautta ennen kuin se voi alkaa maksaa velkojaan takaisin, maan keskuspankki ilmoitti torstaina. Yhteensä Sri Lankalla on velkaa noin 51 miljardin dollarin, eli noin 48 miljardin euron, arvosta.

Maan talouskriisi johtuu siitä, että sen valuuttavarannot ovat loppumaisillaan. Maalla on muun muassa mittavasti ulkomaista velkaa.

Sri Lankan hallitus syyttää tilanteesta koronaviruspandemian aiheuttamaa turismin kuihtumista, mutta asiantuntijoiden mukaan ongelmana ovat myös huonot taloudelliset päätökset.

Sri Lankassa on valuuttakriisin vuoksi pulaa kaikesta, koska tuontia ei juuri ole. Bensiini on käytännössä loppu maasta, ja monin paikoin saarivaltiossa on kärsitty pahoista sähkökatkoksista.

Ihmiset ovat osoittaneet viikkojen ajan mieltä maan hallintoa vastaan, ja viime viikolla maan pääministeri Mahinda Rajapaksa erosi virastaan.

Ennen irtisanoutumista maan pääkaupungissa Colombossa nähtiin väkivaltaisia mielenosoituksia, joissa viisi ihmistä sai surmansa ja ainakin 189 loukkaantui. Maan puolustusministeriö muun muassa määräsi turvallisuusjoukkoja ampumaan kohdatessaan ihmisiä, jotka syyllistyvät esimerkiksi ryöstelyyn tai omaisuuden vahingoittamiseen.

Maalle nimettiin uusi pääministeri, Ranil Wickremesinghe, joka varoitti, että tilanne todennäköisesti heikkenee entisestään lähiviikkojen aikana.

Sri Lanka odottaa parhaillaan Kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä hätälainaa talouden pelastusohjelman tueksi. Torstaina G7-maat ilmoittivat olevansa valmiita tukemaan Sri Lankan velkahelpotuksia.