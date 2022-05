Ensimmäinen polio­tapaus 30 vuoteen on vahvistettu Mosambikissa – Virus hävitettiin Afrikasta jo kertaalleen

Maailman terveysjärjestön (WHO) Afrikan-aluejohtaja Matshidiso Moeti totesi uuden löydöksen olevan ”erittäin huolestuttava”.

Uusi luonnonmukaisen eli villin polion tapaus on raportoitu eteläisessä Afrikassa sijaitsevassa Mosambikissa, Afrikan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen virkaatekevä johtaja Ahmed Ogwell Ouma kertoi torstaina. Aiheesta uutisoi uutistoimisto Reuters.

Ogwell Ouman mukaan tapaus on hyvin samanlainen kuin helmikuussa Mosambikin naapurimaassa Malawissa raportoitu.

Mosambikissa tai Malawissa ei ole raportoitu luonnonmukaisia poliotapauksia 30 vuoteen. Malawissa poliotartunta raportoitiin kolmevuotiaalla tytöllä, joka halvaantui tartunnan jälkeen.

Vaikka raportoidut luonnonmukaiset poliotapaukset ovat yksittäisiä, ne ovat herättäneet merkittävää huolta.

The Guardian kertoo, että Maailman terveysjärjestön (WHO) Afrikan-aluejohtaja Matshidiso Moeti totesi uuden löydöksen olevan ”erittäin huolestuttava” ja osoittavan, miten vaarallinen virus on ja miten nopeasti se voi levitä.

Mosambikissa löytynyt tapaus on paikannettu maan pohjoisosassa sijaitsevaan Teten provinssiin. Nyt maassa tutkitaan, miten laajan riskin uusi tapaus aiheuttaa ja minkälaisia toimenpiteitä täytyy tehdä jatkotartuntojen estämiseksi.

Aiemmin tänä vuonna Mosambikissa rokotettiin yli neljä miljoonaa lasta poliota vastaan sen jälkeen, kun tapaus Malawissa oli tullut ilmi.

Uudet poliotapaukset huolestuttavat, koska polioviruksen häviämistä on pidetty historiallisena merkkipaaluna tartuntatautien torjumisessa.

Vuonna 2020 ilmoitettiin, että poliovirus oli hävinnyt kokonaan Afrikasta, ja sen jälkeen virus on levinnyt alueellisesti vain Afganistanissa ja Pakistanissa.

Polio on onnistuttu hävittämään massarokotusten avulla. Tautiin kehitettiin rokote jo 1950-luvulla, mutta se jäi monien Afrikan ja Aasian köyhimpien maiden ulottumattomiin.

Vielä vuonna 1988 tilastoitiin WHO:n mukaan maailmanlaajuisesti 350 000 poliotapausta. Vuonna 1996 järjestö ilmoitti, että pelkästään Afrikassa oli yli 70 000 tapausta.

Polio hävisi Suomesta rokotusten ansiosta jo 1960-luvulla mutta palasi vielä kertaalleen 1980-luvulla. Valtaosa poliotartunnoista on oireettomia, ja useimmin oireet ovat flunssan kaltaisia.

Jos poliovirus pääsee keskushermostoon, se vaurioittaa lihasten toiminnasta vastaavia hermosoluja, mikä aiheuttaa lihasten halvauksen ja myöhemmin surkastumisen.