Saksan hallitus yrittää keventää inflaation aiheuttamaa iskua monin keinoin. Niistä yksi on paikallisjunien valtakunnallinen alennuslippu. Myös suomalaiset voivat käyttää sitä.

Berliini

Jogurttikeittoa, linssikeittoa, pide-piiraita kasvis- ja lihatäytteillä, turkkilaista sütlaç-riisivanukasta.

Berliinin kuuluisimpiin kuuluvan turkkilaisravintolan Imrenin tarjonnassa on mistä valita, ja kreuzbergiläiset lounastajat, enimmäkseen vakioasiakkaat, ovat tulleet sankoin joukoin.

Derya Alishahi on 33-vuotias perhevapaalla oleva lastentarhanopettaja. Hän on puolisonsa Ali Kaanin kanssa lounaalla ja tilaa neljän euron hintaisen linssikeiton.

Ruuan hinta on nyt kuuma puheenaihe. Berliinissä mittarina käytetään usein klassista döneriä eli suomalaisittain pitakebabia. Hinta on juuri vastikään korotettu Imrenissä viiteen euroon. Se on Alishahin mukaan jo kipurajalla.

”Ennen nauroimme Nordrhein-Westfalenissa asuville ystävillemme, että miten voitte maksaa döneristä viisi euroa. Nyt se on arkea myös Berliinissä. Ei olisi pitänyt nauraa”, Alishahi sanoo.

Länsi-Saksan teollisuusvaltainen Nordrhein-Westfalen on hinnoiltaan Berliiniä kalliimpi, kuten muutkin lännen ja etelän vauraammat alueet Saksassa.

Alishahi sanoo, että vain muutama vuosi sitten Imrenin döner maksoi 2,5 euroa. Monissa muissa berliiniläispaikoissa hinta on nyt jo kuusi euroa.

”Voi olla, että döneristä on tulossa luksusherkku, johon meillä on varaa vain harvoin”, Alishahi sanoo.

Nyt hän kertoo käyvänsä miehensä kanssa ravintolassa noin kerran kuukaudessa.

Ajatus dönerin muuttumisesta luksukseksi kuvastaa sitä, miten suuri huoli monilla saksalaisilla on arjen kallistumisesta. Moni joutuu laskemaan, riittävätkö rahat ruokaan.

Helsingissä saman annoksen hinta on yleisesti vähintään kahdeksan euron paikkeilla.

Jogurttikeitto lampaanlihalla ja linssikeitto ovat suosittuja lounasannoksia berliiniläisessä turkkilaisravintolassa.

Monet saksalaiset ovat tottuneet hyvään ostovoimaan, ja halpojenkin hintojen korotukset herättävät porua.

Toisaalta palkkahaitari on Saksassa leveä, ja köyhyydessäkin eläviä on paljon. Varsinkin naisista monet tekevät osa-aikatyötä ja ansaitsevat vähemmän.

Ruuan kallistuminen tuntuu eniten eläkeläisten, työttömien ja pienituloisten arjessa.

Koronapandemian seurauksena ravintoloissa käynti kallistui Berliinissä, ja nyt on käynnissä uusi hintojen korotuskierros, joka johtuu Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan.

Imren-ravintolan ravintoloitsijan Ibrahim Akbasin kasvoille tulee tuskainen ilme, kun hän kertoo kahden kuukauden takaisesta päätöksestä nostaa dönerin hinta neljästä eurosta viiteen euroon.

Liha on kallistunut, ruokaöljy on kallistunut, jauhot ovat kallistuneet ja vuokrakin on maksettava, hän luettelee.

”Odotamme, mitä seuraavaksi. Jotenkin täytyy elää”, neljän lapsen isä sanoo.

Ravintolassa on 12 työntekijää, monet heistä osa-aikaisia. Akbas tekee itse töitä noin 25 tuntia viikossa, koska kärsii selkävaivoista.

Tuntipalkka on kymmenen euron paikkeilla.

Ibrahim Akbasin mukaan ravintolayrittäminen on muuttunut hankalammaksi.

Inflaatio nousi Saksassa toukokuussa korkeimmilleen lähes 50 vuoteen, Eurostatin vertailukelpoisen laskelman mukaan 8,7 prosenttiin. Elintarvikkeiden hinnat kohosivat Saksassa 11,1 prosenttia ja energia 38,3 prosenttia edellisvuodesta.

Suomen vuosi-inflaatio oli toukokuussa 7,1 prosenttia.

Venäjän fossiilienergian varaan talouskasvunsa ja hyvinvointinsa rakentanut Saksa aikoo luopua Venäjän öljystä ja hiilestä tänä vuonna, mutta kaasusta luopuminen kestää kauemmin.

EU:n suurimpana kansantaloutena Saksan talouskehityksellä on suuri vaikutus koko maanosaan.

Saksan hallitus on tehnyt tänä keväänä jo kaksi päätöspakettia, joilla elinkustannusten, erityisesti energian, kallistumisen töyssyä halutaan pehmentää. Jos pehmentäminen todella onnistuu, koko maanosa hyötyy.

Fossiilienergiariippuvuuden takia kuluttajien energialaskut ovat nyt keskiössä. Samaan aikaan hallitus on sanonut vauhdittavansa tuuli- ja aurinkovoiman lisärakentamista.

Heinäkuun alusta saksalaisten sähkölaskuista jätetään pois uusiutuvan energian tuki, mikä keventää kuluttajien kustannuksia yhteensä 6,6 miljardin euron verran.

Asumistukeen lisätään kertaluontoinen 270 euron energiakorvaus. Peruspäivärahoja ja työmatkakorvauksia korotetaan takautuvasti vuoden alkuun asti.

Moniin sosiaalitukiin ja lapsilisiin tulee kertaluontoisia korotuksia, ja tuloveroon 300 euron kertakevennys korvaamaan energian hintojen nousua.

Tulevaisuudennäkymiä kohentaa myös Saksan liittopäivillä perjantaina sinetöity minimipalkan korotus 9,82 eurosta 12 euroon, joka koskee noin kuutta miljoonaa ihmistä.

Kaikkein puhutuimmat tuet liittyvät liikenteeseen.

Polttoaineveroa alennetaan kolmen kesäkuukauden ajaksi. Keskiviikkona voimaan tullut bensiinin ja dieselin kesäale on noin kolmen miljardin euron arvoinen.

Alennus näkyi monin paikoin polttoaineiden hinnoissa heti. Bensalitran hinta laski runsaasta kahdesta eurosta noin 1,8 euroon. Jo torstaina hintoja oli paikoin nostettu uudestaan.

Bensaveroalen lisäksi Saksaan tuli kesäkuukausiksi voimaan yhdeksän euron valtakunnallinen junalippu.

Yhdeksällä eurolla voi matkustaa kesä-, heinä ja elokuussa vapaasti aluejunissa mihin tahansa Saksaan. Lipun voi ostaa halutessaan myös suomalainen turisti. Kyseessä on Saksan rautatieyhtiön Deutsche Bahnin historian mittavin alennuskampanja.

Matkustajat odottivat perjantaina junaa Hampurin rautatieasemalla.

Toukokuun loppuun mennessä alennuslippuja oli ostanut jo seitsemän miljoonaa ihmistä, ja yhdeksän euron lippu on noussut valtavaksi ilmiöksi.

Ikoniseksi junamatkakohteeksi on sosiaalisessa mediassa noussut pieni Pohjanmeren saari Sylt, jonka asukkaat pelkäävät kestämätöntä turistiryntäystä.

Lippualessa on etukäteen herättänyt huolta myös se, riittääkö junissa kalustoa ja henkilökuntaa. Istumapaikoista voi tulla suosituimpina matkustusaikoina pula, ja matkanteko aluejunilla on melko hidasta.

Silti Saksan on vallannut reipas junamatkustushuuma.

Saksan inflaation suunta ei välttämättä enää vuoden toisella puoliskolla ole yhtä jyrkkä kuin keväällä.

Taloustutkimusinstituutti Ifon selvityksen mukaan saksalaisyritysten näkymät olivat toukokuun lopussa paranemaan päin, eivätkä hintojen korotuspaineet välttämättä jatku ainakaan yhtä jyrkästi. Äkillistä lamaa ei ole näköpiirissä.

Perjantaina julkistettujen tilastojen mukaan Saksan vienti Yhdysvaltoihin ja muualle EU:hun kasvoi selvästi odotettua enemmän.

Toisaalta asiantuntijoiden näkemykset polttoaineveron alennuksen vaikutuksesta hintoihin vaihtelevat. Osa uskoo energiafirmojen lisäävän voittojaan, osa uskoo inflaation hidastuvan veroalen takia.

Pitemmällä aikavälillä vauraus vähenee myös Saksassa.

”Meistä tulee köyhempiä.” Saksan talous- ja energiaministeri Robert Habeck sanoi usein toistetun lauseen jo maaliskuussa.

Vaikka Saksan toukokuun inflaatioluku oli odotettua hieman korkeampi, Euroopan mittakaavassa Saksalla ei mene erityisen huonosti.

Hintojen nousu on kovinta Euroopan maissa, joissa ihmisten ostovoima oli jo ennen pandemiaa ja sotaa heikompaa kuin Saksassa tai Suomessa.

Muun muassa Tšekki ja Baltian maat ovat nyt kovan hintamyllerryksen keskellä. Euroopan maista kovin inflaatio oli toukokuussa Virossa, 20,1 prosenttia.