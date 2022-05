Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö pitää todennäköisenä, että Mariupolin taisteluissa olleet joukot siirtyvät taistelemaan Donbasiin.

Venäläisviranomaiset ilmoittivat perjantaina, että Azovstalin terästehtaalla olleet viimeiset ukrainalaisjoukot olisivat antautuneet ja kaupunki olisi täysin venäläisjoukkojen hallinnassa.

Ukraina ei ole vahvistanut Mariupolin menetystä. Venäjän puolustusministeriön mukaan terästehtaalta poistui 531 taistelijaa, mutta esimerkiksi ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan Venäjä on mahdollisesti liioitellut määrää.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi perjantaina Ukraina Pravda -lehden mukaan, että Azovstalin evakuointi tulee olemaan valmis ”lähitulevaisuudessa, ei edes päivissä”.

Viime kuussa Venäjä ilmoitti uudeksi tavoitteekseen Luhanskin ja Donetskin alueiden hallinnan. Mikäli Venäjä on todella saanut Mariupolin haltuunsa, vie se Venäjän lähemmäksi tavoitettaan ja virallista voitonjulistusta.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö pitää Mariuopolin lopullista miehitystä pidemmän ja odotetun kehityksen päätepisteenä. Hänen mukaansa tilanne Mariupolissa on näyttänyt jo pidempään mahdottomalta ukrainalaisten asemien ollessa liian kaukana kaupungista.

”Mariupol on ollut piiritettynä jo maaliskuun alusta saakka. Ukrainalaisten antautuminen oli vain ajan kysymys. Rintamakarttojen mukaan tilanne on näyttänyt mahdottomalta, sillä lähimpiin ukrainalaisten asemiin oli noin 50 kilometriä. Tukijoukkojen saaminen Mariupoliin ei siis ole ollut realistista.”

Azovstalin tehdasalueelta antautuneita taistelijoita kuljetettiin bussilla Donetskin alueen Olenivkaan perjantaina.

Mariupolin valtauksen päätyttyä venäläisten joukkoja vapautuu muihin sotatoimiin. Käihkö pitää todennäköisenä, että ainakin osa Mariupolin taisteluhin osallistuneista venäläissotilaista siirretään taistelemaan Donbasiin.

”Painopiste on ollut jo viikkoja Donbasin alueella, jonne nämä joukot todennäköisesti lähtevät. Venäjän suunnitelmana näyttää edelleen olevan eteneminen Donbasissa, ja minimitavoitteena on koko alueen hallinta. Ukrainalaisten mukaan venäläiset hallitsevat 80:aa prosenttia alueesta, joten eivät he kovin kaukana ole tavoitteestaan.”

Käihkön mukaan on kaksi merkittävää käytännön asiaa, jotka vaikuttavat siihen, kuinka paljon joukkoja siirretään Mariupolin alueelta Donbasiin: kuinka kuluneita Mariupolin taisteluihin osallistuneet joukot ovat ja missä määrin Venäjä joutuu jättämään miehitysjoukkoja Mariupoliin.

”Siihen vaikuttaa se, että kuinka kuluneita nyt Mariupolissa olevat joukot ovat – iso osa näistä joukoista on taistellut hyvin pitkän aikaa. Lisäksi se, että kuinka paljon he tarvitsevat joukkoja kaupungin miehitykseen. Miehitysjoukkoja tarvitaan, sillä venäläiset eivät voi luottaa Mariupolin ukrainalaiseen väestöön siinä mielessä, että he toimisivat, kuten Venäjä haluaa heidän toimivan.”

Mariupolin miehittäminen on jo itsessään merkittävä voitto Venäjän armeijalle, mutta Käihkön mukaan se on myös poikkeuksellinen propagandavoitto. Tämä johtuu siitä, että alueen viimeiset ukrainalaiset puolustajat kuuluivat Azovin rykmenttiin.

Venäjän propagandan mukaan Ukrainaan hyökättiin helmikuussa siksi, että maa puhdistettaisiin Itä-Ukrainan Donbasissa kansanmurhaan syyllistyvistä natseista. Mariupolin viimeisen puolustuslinnakkeen, Azovstalin terästehtaan, puolustajissa oli monia sotilaita, jotka ovat kuuluneet nationalistiseen äärioikeistolaiseen Azovin rykmenttiin.

”Se mikä muuttuu valtauksen myötä on, että Venäjä saa tästä propagandavoiton, johon vaikuttaa Azovin rykmentin tausta. Tämä on sellainen denatsifikaatio-kortti, jolla Venäjä pystyy nyt pelaamaan.”

Ukrainan presidentti Zelenskyi kertoi lauantaina ukrainalaisen televisiokanavan haastattelussa, että Venäjän aloittama hyökkäyssota voi päättyä ainoastaan diplomatian keinoin.

Zelenskyin mukaan neuvottelujen edellytys on, että sotilaita, jotka puolustivat Mariupolia Azovstalin terästehtaalla, ei tapeta.

”On asioita, jotka voidaan saavuttaa vain neuvottelupöydässä. Me haluamme kaiken palaavan ennalleen, mutta Venäjä ei halua sitä. Ukrainan ja Venäjän välisiä keskusteluja käydään päättäväisesti. Missä muodossa – välittäjien kanssa, ilman heitä, laajemmassa ryhmässä, presidentin tasolla – sitä en tiedä.”