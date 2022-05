Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoinut, aikooko Niinistö puhua Erdoganin kanssa.

Poikkiteloin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden eteen asettunut Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on sanonut puhuvansa lauantaina Suomen kanssa. Asiasta kertoi turkkilainen Dünya-lehti perjantaina.

Erdoğan sanoi Turkin olevan yhä sillä kannalla, ettei turvallisuusjärjestönä toimivaan Natoon tulisi hyväksyä maita, joita Turkki syyttää terrorismijärjestöjen tukemisesta.

Kommenteissaan Erdoğan antoi ymmärtää, että Suomen ja Ruotsin jäsenyyden hyväksyntä olisi välillisesti jäsenyyden antamista terroristijärjestölle. Erdoğan sanoo esittäneensä Turkin kannan asiaan selkeästi ja yksiselitteisesti.

Britannian pääministeri Boris Johnson puhui Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksesta Turkin presidentin Erdoğanin kanssa perjantai-iltana.

Downing Streetin tiedotuksen mukaan Johnson oli korostanut keskustelussa Venäjän luomaa uhkaa sen eurooppalaisille naapureille ja painottanut, että Suomi ja Ruotsi olisivat arvokas lisä Naton liittoutumassa.

Jutussa Erdoğan ei mainitse, kenen kanssa hänen on määrä keskustella. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoinut asiaa. Sen mukaan käytäntönä on, että presidentin puheluista tiedotetaan jälkikäteen.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi torstaina olevansa valmis itsekin osallistumaan ratkaisun hakemiseen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä koskevaan kiistaan Turkin kanssa.

”Minä osallistun myös. En voi sanoa tarkkaan, missä tai milloin, mutta sen jälkeen kun [Turkin vaatimukset] on selvitetty tarkkaan, uskon, että myös korkeamman tason yhteydenpito on tarpeen”, Niinistö sanoi torstaina Washingtonin-vierailunsa yhteydessä.

Turkki on laatinut pitkän vaatimuslistan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ehdoksi. Listalla on muun muassa asevientikiellon purkaminen sekä terroristiepäiltyjen palauttaminen Turkille. Vaatimusten sisältö on vaihdellut viime päivinä Erdoğanin puheissa sekä Turkin valtiollisissa medioissa.

Turkki aloitti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemusten käsittelyn jarruttamisen jo keskiviikkona sen jälkeen, kun Suomi ja Ruotsi jättivät yhdessä jäsenhakemuksensa.