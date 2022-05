Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs pitää Suomen asevoimia vahvana maan kokoon nähden ja toteaa niiden ”nyrkkeilevän kokoaan suuremmassa painoluokassa”.

Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Douglas Hickey kommentoi lauantaina yhdysvaltalaiskanava Fox Newsille Venäjän kaasuhanojen sulkemista sekä Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon.

Suomessa venäläistä maakaasua myyvä Gasum kertoi lauantaina venäläisen kaasuyhtiö Gazpromin sulkeneen Suomen kaasuhanat.

”Minusta on tärkeää laittaa asiat kontekstiin: vain viisi prosenttia Suomen kokonaisenergiantarpeesta tuotetaan kaasulla. Viime viikolla Suomi teki sopimuksen amerikkalaisen Excelerate-yhtiön kanssa korvatakseen venäläisen maakaasun energiantuotannossa.”

Kaasun siirrosta vastaava valtionyhtiö Gasgrid ja yhdysvaltalainen Excelerate Energy tekivät perjantaina kymmenen vuoden vuokrasopimuksen lng-terminaalilaiva Exemplarista. Lng on nesteytettyä maakaasua, jota voidaan kuljettaa säiliöaluksilla pitkiä matkoja.

Fox Newsin uutisankkuri kysyi suurlähettiläältä pelkäävätkö Suomi ja Ruotsi Venäjän vaikutusta alueillaan yhtä paljon kuin ennen sotaa, vaikka Venäjän armeija on kärsinyt mittavia tappioita aloittamassaan hyökkäyssodassa Ukrainassa.

”Suoraan sanottuna en ajattele, että suomalaiset ovat pelokkaita. He ovat valmistautuneita. He ovat valmistautuneet vuosia 1344 kilometrin pituisella rajalla Suomen ja Venäjän välissä. Pelko ei ole suomalaisten dna:ssa, valmistautuminen on. He ovat tehneet sitä pitkään.”

Uutisankkuri otti myös esille, että on syytä mainita Suomen jo valmiiksi vahva armeija.

”Heillä todellakin on. Se on todella hämmästyttävää 5,5 miljoonan ihmisen maalle. Kerron ihmisille, että suomalaiset nyrkkeilevät kokoaan suuremmassa painoluokassa.”, kertoo Hickey.

