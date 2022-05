Rankkasateet ovat peittäneet alleen peltoja, kyliä ja vaurioittaneet lukemattomia rakennuksia.

Rankkasateiden aiheuttamat tulvat ovat johtaneet ainakin 57 ihmisen kuolemaan Intiassa ja Bangladeshissa, minkä lisäksi miljoonat ihmiset ovat niiden takia eristyksissä. Asiasta kertovat muun muassa The Guardian ja uutistoimisto AFP.

Jopa kaksi miljoonaa ihmistä on Sylhetin paikallisviranomaisen Mosharraf Hossainin mukaan eristyksissä Bangladeshissa, The Guardian kertoo. Lisäksi ainakin 10 ihmistä on hänen mukaansa kuollut tällä viikolla.

Assamin osavaltiossa Intiassa eristyksissä on puolestaan paikallisten viranomaisten mukaan yli 850 000 ihmistä.

Assamissa on The Guardianin mukaan kuollut 14 ihmistä ja Biharin osavaltiossa puolestaan kuoli ainakin 33 ihmistä torstaina rankan ukkosmyrskyn seurauksena.

Bihar on kärsinyt myös epätavallisesta helleaallosta, jonka myötä lämpötila on noussut paikoin jopa 40 asteeseen.

Epätavalliset sääolosuhteet ovat asiantuntijoiden mukaan seurausta ilmastonmuutoksesta, joka myös pahentaa sään ääri-ilmiöitä.

Sekä Intia että Bangladesh ovat paikoin alttiita tulville, mutta asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa niitä, sillä jokainen lisälämpöaste kasvattaa ilmakehässä olevaa veden määrää noin seitsemällä prosentilla. Tämä vesi taasen johtaa rankempiin sateisiin.