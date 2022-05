Yhdysvallat ja Japani tiivistävät yhteistyötään Kiinan laivaston liikkeiden tarkkailemiseksi.

Aasian-matkallaan oleva Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoo, että Yhdysvallat auttaisi Taiwania puolustamaan itseään, jos Kiina hyökkäisi saarelle. Hän myös syytti Kiinaa ”flirttailusta vaaran kanssa”.

Kiina pitää itsenäisesti hallinnoitua Taiwania kapinallisena maakuntanaan. Tähän asti se on jättänyt hyökkäämättä saarelle muun muassa Yhdysvaltain väliintulon pelotteen vuoksi.

Biden on tänään vieraillut Japanissa Tokiossa osana presidenttikautensa ensimmäistä Aasian-matkaa. Vierailun yksi tarkoitus on vahvistaa Yhdysvaltain liittolaissuhteita Aasiassa etenkin Kiinan vaikutusvallan patoamiseksi.

Japanin pääministeri Fumio Kishida kertoi Yhdysvaltain ja Japanin sopineen, että ne aikovat yhdessä tarkkailla niin Kiinan laivaston toimintaa kuin Kiinan ja Venäjän yhteisiä sotaharjoituksia.

”Vastustamme voimakkaasti yrityksiä muuttaa voimalla vallan tasapainoa niin Itä-Kiinan merellä kuin Etelä-Kiinan merellä”, Kishida totesi.

Kiina on jatkuvasti vahvistanut läsnäoloaan Etelä-Kiinan kansainvälisellä merialueella, mikä on ärsyttänyt naapurimaita ja Yhdysvaltoja. Japanilla ja Kiinalla puolestaan on kiistoja Itä-Kiinanmerellä sijaitsevista saarista.

Biden ilmoitti Tokiossa myös uuden indopasifisen kauppaverkoston perustamisesta. Verkostoon on määrä liittyä 13 uutta maata, joukossa muun muassa Intia ja Japani.

Bidenin on määrä osallistua matkallaan Quad-maiden eli Japanin, Intian, Australian ja Yhdysvaltain muodostaman ryhmän tapaamiseen.

Tapaamiseen osallistuu myös Australian uunituore pääministeri Anthony Albanese.