Yli sata miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kotoaan – Hyökkäys Ukrainaan nosti lukua jyrkästi, mutta se on vain yksi syy historiallisen huonoon tilanteeseen

Vain kymmenessä vuodessa kotoaan paenneiden ihmisten määrä on yli kaksinkertaistunut, UNHCR:n tiedottaja Elisabeth Arnsdorf Haslund sanoo HS:lle.

Yli kuusi miljoonaa ukrainalaista on joutunut tämän vuoden aikana pakenemaan kotimaastaan. Kuva Puolan rajalta maaliskuussa 2022.

Yli sata miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kotoaan konfliktien, väkivallan, ihmisoikeusloukkausten ja vainon vuoksi. Asiasta kertoo maanantaina julkaistussa tiedotteessaan YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.

Tämä on historian ensimmäinen kerta, kun kotinsa jättämään joutuneiden ihmisten lukumäärä on noussut yli sataan miljoonaan.

UNHCR:n pakolaisasiain pääkomissaari Filippo Grandi kuvailee tiedotteessa lukemaa hälyttäväksi.

”Tätä ennätystä meidän ei olisi pitänyt koskaan rikkoa. Tämän on herätettävät meidät ratkaisemaan ja estämään tuhoisia konflikteja, lopettamaan vaino ja ratkaisemaan taustalla olevat syyt, jotka pakottavat viattomat ihmiset pakenemaan kotoaan.”

Venäjän hyökkäys on aiheuttanut Ukrainaan yhden maailman pahimman pakolaiskriisin. Kuva Ukrainan ja Romanian rajalta maaliskuussa 2022.

Selvin yksittäinen syy lukeman viimeaikaiseen jyrkkään nousuun on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

UNHCR:n mukaan pelkästään Ukrainassa kotinsa on sodan takia joutunut jättämään yli 14 miljoonaa ihmistä. Maasta paenneita on yli kuusi miljoonaa, maan sisällä paenneita kahdeksan miljoonaa.

Ukrainan ohella kaikkein eniten kotinsa jättämään joutuneita on tällä hetkellä lähtöisin Syyriasta. Heitä on paennut kotimaansa ulkopuolelle noin seitsemän miljoonaa, minkä lisäksi miljoonat syyrialaiset ovat paenneet kotimaansa sisällä.

Syyrialaispakolaisten määrä Euroopassa on todennäköisesti vaikuttanut siihen, että Syyrian tilanne on paremmin ihmisten muistissa kuin niiden maiden, joissa suurin osa ihmisistä on paennut kotoaan maansa sisällä tai naapurimaihin.

Tällaisia maita ovat esimerkiksi Kolumbia ja Venezuela. Kolumbiassa miljoonat alkuperäiskansaan kuuluvat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan maan sisäisesti. Venezuelassa poliittinen ja taloudellinen kriisi on johtanut siihen, että miljoonat ihmiset ovat paenneet lähimaihin, kuten Kolumbiaan.

Sotaa ja maan sisäisiä levottomuuksia on paettu vuosien ajan muun muassa Afganistanissa, Jemenissä, Etelä-Sudanissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Myanmarissa yli miljoona ihmistä on paennut maastaan rohingya-kansan vainon vuoksi.

Syyria on ollut vuosien ajan tilastokärjessä maana, jonka kansalaisia on eniten paossa kotoaan. Kuva pakolaisleiristä vuodelta 2015.

UNHCR:n keräämät luvut osoittavat, että kotoaan paenneiden ihmisten määrä pysyi suhteellisen vakaasti 30–40 miljoonan välillä 1990-luvun alusta 2010-luvun alkuun asti. Sen jälkeen on alkanut jyrkkä nousu, jolle ei näy loppua.

Arnsdorf Haslund sanoo, että iso syy lukemien jatkuvaan kasvuun on se, että viime vuosina isoja sisällissotia ja konflikteja ei ole saatu mainittavasti ratkaistua.

”Konfliktien ja sotien annetaan jatkua vuodesta toiseen. Esimerkiksi Etelä-Sudanissa on itsenäisyyden aikana ollut enemmän sotaa kuin rauhaa. Kun konflikteja ei saada ratkaistua, yhä harvempi pääsee palaamaan koteihinsa”, Arnsdorf Haslund sanoo.

Kotiinsa palanneiden pakolaisten määrä oli 1990-luvulla yli 15 miljoonaa ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä vielä lähes kymmenen miljoonaa. 2010-luvulla palanneita oli enää alle neljä miljoonaa.

”Meidän tavoitteemme UNHCR:ssä olisi, että meiltä loppuisivat työt. Ettei pakolaisia enää olisi. Nyt voi sanoa varmuudella, että olemme hyvin kaukana tuosta tavoitteesta.”

Arnsdorf Haslund sanoo, että viime vuosina myös esimerkiksi ilmastonmuutoksesta johtuvien pakolaisten määrä on kasvanut.

Miljoonat venezuelalaiset ovat joutuneet pakenemaan viime vuosina. Kuva vuodelta 2018.

Pakolaiseksi määritellään ihminen, joka on paennut kotimaastaan ihmisoikeusrikkomuksia, sotaa ja levottomuuksia.

UNHCR:n tilastoissa näin määriteltyjä pakolaisia on yli kolmannes. Sen lisäksi tilastoissa ovat muun muassa turvapaikanhakijat ja maan sisällä kotinsa jättämään joutuneet. Maansisäisiä pakolaisia on nyt ilmoitetusta sadasta miljoonasta yli puolet.

Arnsdorf Haslund muistuttaa, että myös kotimaansa sisällä pakenemaan joutuneet ovat yhtä lailla hädässä.

”Julkisessa keskustelussa esimerkiksi täällä Pohjoismaissa saa usein kuvan, että kaikki kotoaan pakenemaan joutuneet ovat tulossa tänne. Se ei pidä paikkaansa: suurin osa pakenee kotimaansa sisällä tai naapurimaihin.”

Yli sadan miljoonan kotoaan paenneen kokonaislukemaa hän pitää niin korkeana, että sitä on vaikea edes käsittää.

”Meidän ei pitäisi puhua kuitenkaan vain luvuista, sillä jokaisen numeron takana on oikea ihminen, joka on joutunut jättämään kotinsa”, hän sanoo.

Pakolaisleiri Libanonissa huhtikuussa 2022.

Ukrainasta on vain parissa kuukaudessa tullut yksi maailman isoimmista pakolaiskriiseistä, Arnsdorf Haslund sanoo. Hän pitää hienona, että niin moni maa on ottanut ukrainalaispakolaisia vastaan, mutta lopullinen ratkaisu se ei voi olla.

”Tämä on vain ensiapu, laastari haavaan. Meidän täytyy saada sodat ja muut kriisit loppumaan, ettei ihmisten tarvitse enää paeta kotoaan niiden takia.”