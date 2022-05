Venäjä hallitsisi lähes koko Luhanskin aluetta, mikäli se onnistuu valloittamaan Severodonetskin kaupungin.

Rajut taistelut ovat jatkuneet itäukrainalaisen Severodonetskin kaupungin ympärillä. Luhanskin alueen kuvernöörin Serhi Haidain mukaan Venäjän joukot yrittävät saartaa kaupungin poltetun maan taktiikalla hävittämällä tahallaan kaupunkia.

Haidai sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan, että Venäjä oli vetämässä joukkoja laajalta alueelta ja keskittämässä tulivoimaansa Donetskin ja Luhanskin seuduille.

Alueelle oli hänen mukaansa tulossa Harkovan seudulta vetäytyneitä venäläissotilaita, Mariupolin saartoon osallistuneita sotilaita, Venäjän tukemia Itä-Ukrainan separatistitaistelijoita ja jopa äskettäin mobilisoituja joukkoja Siperiasta.

”Venäjän joukot ovat tuhonneet yhtä lukuun ottamatta kaikki Donetsjoen ylittävät sillat, joten kaupunki on lähes eristetty”, Haidai sanoi.

Ukrainan oikeusasiamiehen Ljudmyla Denisovan mukaan Severodonetskin kaupunkia saattaa uhata samanlainen kohtalo kuin Mariupolia.

The Washington Post kertoo, että kuvernööri Haidain mukaan kaupunkiin on jäänyt 10 000 ihmistä, jotka ”ovat lähes koko ajan pommisuojissa”.

Severodonetskissa asui ennen sotaa noin 100 000 asukasta.

Lue lisää: Venäjä valtasi Mariupolin, mutta käytännössä siitä ei jäänyt mitään jäljelle – Kuvat näyttävät 80 päivän aikana tapahtuneen perusteellisen tuhon

Severodonetsk on Venäjän armeijalle strategisesti merkittävä kohde, sillä se on viimeisiä Ukrainan hallussa olevia kaupunkeja Luhanskin alueella.

Venäjä hallitsisi lähes koko Luhanskin aluetta, mikäli se onnistuu valloittamaan Severodonetskin kaupungin.

Venäjän epäonnistuttua Kiovan valloituksessa, ilmoitti se päättäneensä ”sotilasoperaation ensimmäisen vaiheen” ja keskittyvänsä ”vapauttamaan” Itä-Ukrainassa sijaitsevaa Donbasia, jonka Donetskin ja Luhanskin alueet muodostavat.

Iso-Britannian puolustusministeriö kertoi sunnuntaina, että Severodonetsk on yksi Venäjän "välittömistä taktisista prioriteeteista".

Puolustusministeriön viimeisimmässä tiedusteluraportissa kerrotaan, että Venäjän ainoa toiminnassa oleva BMPT-panssariajoneuvojen tukikomppania on todennäköisesti sijoitettu Donbasin hyökkäyksen Severodonetsk-akselille.

Tiedusteluraportissa kerrotaan lisäksi, että BMPT-panssariajoneuvojen tukikomppanian läsnäolo viittaa siihen, että hyökkäykseen osallistuu joukkojen keskusryhmittymä.

Keskusryhmittymä kärsi aiemmin raskaita tappioita, kun se ei onnistunut murtautumaan itäiseen Kiovaan hyökkäyksen ensimmäisessä vaiheessa.

Kansallisen turvallisuuden ja valtio-opin apulaisprofessori, Matthew Schmidt, Connecticutin New Havenin yliopistosta kommentoi The Washington Postille, että Kiovan valloituksessa mukana olleet joukot ”tarvitsevat voiton” ja että he ”pistävät kaiken peliin saadakseen sen”.

Schmidtin mukaan Venäjän epäonnistuminen muissa sen päätavoitteissa on johtanut siihen, että sen on saatava menestystä strategisesti tärkeistä taisteluista.

Schmidt uskoo, että koska Venäjällä ei ole upseereita, jotka kykenisivät johtamaan tehokkaita hyökkäyksiä Ukrainaa vastaan, se yrittää saada Severodonetskissa tällaisen voiton.

Hän lisää, että Venäjä on kamppaillut taistelutehokkuutensa kanssa, koska se on menettänyt valtavasti upseereita, ja joutunut kokoamaan taisteluryhmiä, jotka on koottu eri yksiköistä tulleista, uupuneista joukoista.

Hänen mukaansa venäläiset yrittävät ”nuijia itsensä läpi” Severodonetskiin tavalla, jolla voi olla vakavia seurauksia siviileille kuten Mariupolissa.