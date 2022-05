Diplomaatti kertoo avoimessa kirjeessään häpeävänsä Venäjää.

Venäjän Geneven YK-edustuston lähetystöneuvos Boris Bondarev erosi maanantaina tehtävästään ja julkaisi avoimen kirjeen, jossa haukkuu niin Venäjän presidentin Vladimir Putinin kuin ulkoministerin Sergei Lavrovin.

Kirjeen julkaisi Twitterissä UN Watch -ihmisoikeusjärjestön johtaja Hillel Neuer.

Bondarev kertoo kirjeessä, että on nähnyt 20-vuotisella urallaan vaikka minkälaisia käänteitä, muttei ole koskaan ollut niin häpeissään omasta maastaan kuin helmikuun 24. päivänä.

”Putinin aloittama hyökkäyssota Ukrainaa ja itse asiassa koko läntistä maailmaa vastaan ei ole vain rikos Ukrainan kansaa kohtaan vaan ehkä myös kaikkein vakavin rikos Venäjän kansaa kohtaan, kun lihavoitu Z-kirjain pyyhkii pois kaikki toiveet ja mahdollisuudet vauraasta ja vapaasta yhteiskunnasta maassamme.”

Bondarevin mukaan sodan suunnitelleet ihmiset haluavat vain yhtä asiaa: pysyä vallassa ikuisesti ja siten elää pompööseissä ja mauttomissa palatseissa, purjehtia valtavilla jahdeilla ja nauttia rajattomasta vallasta ja täydellisestä syytesuojasta.

Keskellä istuva Boris Bondarev Genevessä 11. toukokuuta.

”Saavuttaakseen tämän he ovat valmiita uhraamaan niin monta elämää kuin asia vaatii. Tuhansia venäläisiä ja ukrainalaisia on jo kuollut tämän takia.”

Bondarevin mukaan Venäjän ulkoministeriön epäammattimaisuus ja valheiden määrä on kasvanut koko sen 20 vuoden ajan kun hän on työskennellyt siellä.

”Viimeisten vuosien aikana tästä on kuitenkin tullut yksinkertaisesti katastrofaalista. Tasapuolisen tiedon, puolueettoman analyysin ja hillityn ennustamisen sijasta tarjolla on propagandakliseitä 1930-luvun neuvostosanomalehtien hengessä. On rakennettu järjestelmä, joka huijaa itseään.”

Bondarevin mukaan ulkoministeri Lavrov on hyvä esimerkki järjestelmän alennustilasta. 18 vuodessa hän muuttui kollegojen arvostamasta ammattimaisesta diplomaatista ja oppineesta intellektuellista ihmiseksi, joka päästää suustaan ristiriitaisia lausuntoja ja uhkaa koko maailmaa ydinaseilla.

”Ulkoministeriö ei ole enää diplomatian, vaan sodanlietsonnan, valheiden ja vihan asialla.”

”Opiskelin diplomaatiksi ja olen ollut diplomaatti 20 vuotta. Ulkoministeriöstä on tullut kotini ja perheeni. Mutta en enää voi osallistua tähän veriseen, idioottimaiseen ja täysin turhaan nöyryytykseen.”

Myöhemmin maanantaina Britannian yleisradioyhtiö BBC tavoitti Bondarevin, joka kertoi, ettei nähnyt enää muuta vaihtoehtoa kuin erota, kysymys oli vain ajankohdasta.

"Syynä on, että olen painavasti eri mieltä enkä voi hyväksyä, mitä hallintoni tekee ja on tehnyt ainakin helmikuusta lähtien. En halua tulla yhdistetyksi siihen enää", Bondarev sanoi BBC:lle.

Hän ei kuitenkaan usko, että moni muu ulkoministeriössä seuraa hänen perässään.

"Luulen, että suurin osa heistä seuraa propagandaa ja mitä heidän esimiehensä kertovat heille."

Hän kuitenkin toivoi, että ehkä hänen päätöksensä nähdään myöhemmin pienenä osasena isompaa palapeliä.

Bondarevin mukaan aluksi hänen kollegansa ilahtuivat Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta ja maan ottamista "radikaaleista askelista". Enää iloa ei kuitenkaan ole yhtä paljon, koska ongelmia piisaa.

Bondarev sanoi tietävänsä, että Moskovassa häntä pidetään petturina. Hän ei kuitenkaan ole omasta mielestään tehnyt mitään laitonta.

"Erosin ja puhuin suuni puhtaaksi."