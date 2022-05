Globaali trendi suuntaa järjestön mukaan silti kohti kuolemanrangaistuksen kieltoa.

Sekä kuolemantuomioiden että teloitusten määrät kasvoivat globaalisti viime vuonna, kun koronapandemiasta johtuneet viivästykset oikeusprosesseissa väistyivät.

Asia ilmenee Amnesty Internationalin vuotuisesta raportista, joka seuraa kuolematuomioita ja teloituksia.

Maailmalla tilastoitiin viime vuonna yhteensä 18 maassa 579 teloitusta, joka on 20 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Uusia kuolemantuomioita tilastoitiin 2 052 yhteensä 56 maassa, mikä on lähes 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Todellinen kuolemantuomioiden ja teloitusten määrä on noihin lukuihin verrattuna todennäköisesti moninkertainen, Amnesty toteaa.

Tilastoissa eivät näy esimerkiksi Kiinassa, Pohjois-Koreassa tai Vietnamissa langetetut ja toimeenpannut kuolemanrangaistukset. Amnesty uskoo, että yksin Kiinassa teloitetaan tuhansia ihmisiä vuosittain.

Suhteettoman suuri osa kuolemantuomion saaneista ihmisistä on köyhiä tai he kuuluvat uskonnollisiin tai etnisiin vähemmistöihin. Tästä syystä voidaan Amnestyn mukaan todeta, että kuolemantuomio on syrjivä rangaistus.

Vuonna 2021 kuolemantuomioilla pyrittiin ihmisoikeusjärjestön mukaan hiljentämään myös toimittajia ja aktivisteja.

Vaikka kuolemanrangaistusten ja teloitusten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna, globaali trendi suuntaa Amnesty Internationalin mukaan kohti kuolemanrangaistuksen kieltoa. Vuoden 2021 aikana esimerkiksi Sierra Leonen ja Kazakstanin päättäjät puolsivat kuolemanrangaistuksen lakkauttamista.

"Tietyt maat suosivat yhä kuolemanrangaistuksen käyttöä sen sijaan, että ne keskittyisivät rikollisuuden ehkäisyyn. Kuolemanrangaistusta puoltavien maiden määrä kuitenkin vähenee vuosi vuodelta. Amnesty jatkaa työtä epäinhimillisen ja syrjivän rangaistuksen lopettamiseksi”, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson vuosiraportin tiedotteessa.