Toistaiseksi on vielä epäselvää, mikä on saanut apinarokkoepidemian puhkeamaan Afrikan ulkopuolella.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Afrikan ulkopuolella ei ole akuuttia tarvetta rokottaa ihmisiä apinarokkoa vastaan.

WHO:n vanhempi virkamies Richard Pebody sanoi maanantaina, että apinarokon leviämistä voidaan hillitä hyvällä hygienialla ja turvallisella seksuaali­käyttäytymisellä.

Pebody toimii johtajana WHO:n Euroopan-jaoston korkean uhan taudinaiheuttajien työryhmässä.

Hän sanoo uutistoimisto Reutersin haastattelussa, että apinarokkoon tehoavia rokotteita ja viruslääkkeitä on myös suhteellisen rajallisesti tarjolla.

Ainakin Britanniassa apinarokkorokotteita on tarjottu osalle terveydenhuollon työntekijöistä. Yhdysvallat ja Saksa ovat myös selvittäneet rokotusmahdollisuuksiaan.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tutkitaan yli sataa vahvistettua tai epäiltyä apinarokkotapausta. Kyseessä on viruksen pahin tunnettu epidemia Afrikan ulkopuolella.

Valtaosalla Euroopassa havaituista apinarokkotapauksista ei ole havaittu yhteyttä Afrikkaan, jossa tautia on esiintynyt jo vuosikymmeniä. Pebodyn mukaan tämä viittaa siihen, että tapauksia jää laajalti havaitsematta.

”Eli näemme pelkästään jäävuoren huipun”, hän toteaa.

Pebodyn mukaan ensisijaiset keinot epidemian leviämisen estämiseen ovat eristys ja tartuntojen jäljitys. Hän huomauttaa, että itse virus ei leviä kovinkaan helposti, eikä se ole tähän mennessä aiheuttanut vakavaa tautia.

Toistaiseksi on vielä epäselvää, mikä on saanut epidemian puhkeamaan Afrikan ulkopuolella. WHO kertoi maanantaina, ettei viruksen mutatoitumisesta ole todisteita.

Suuri osa diagnosoiduista tapauksista on todettu miehillä, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa, mutta poikkeuksiakin on. Taudin esiintymistä tässä ihmisryhmässä on selitetty sillä, että he hakeutuvat usein matalalla kynnyksellä terveydenhuollon piiriin.

Pebodyn mukaan kesän massatapahtumat ja juhlat tuskin itsessään pahentavat epidemiaa.

”Pikemminkin kyse on siitä, mitä ihmiset tekevät juhlissa. Kyse on turvallisesta seksuaalikäyttäytymisestä, hyvästä hygieniasta ja säännöllisestä käsienpesusta. Kaikki nämä asiat auttavat rajoittamaan viruksen leviämistä.”