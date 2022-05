Tutkijan mukaan Harpoon-ohjusten iskuetäisyys ja järeys ovat aivan eri luokkaa kuin Tanskan aiemmin lähettämät olalta laukaistavat ilmatorjuntaohjukset.

Tanskan päätös lahjoittaa Ukrainalle Harpoon-meritorjuntaohjuksia on iso ja sensaatiomainen, kuvailee sotilasasiantuntija Anders Puck Nielsen Tanskan TV2:lle.

Puck Nielsenin mukaan Harpoon on suhteellisen pitkän kantaman meritorjuntaohjus ja Ukrainan joukot voivat laukaista niitä rannikolta käsin. Tämä on tärkeää, koska Venäjällä on saartanut Ukrainan satamat Mustallamerellä.

”Se on iso asia ja sensaatiomainen lahjoitus jo kokonsa ja monimutkaisuutensa vuoksi”, Puck Nielsen Tanskan maanpuolustus­akatemiasta kertoo.

Tutkijan mukaan Harpoon-ohjusten iskuetäisyys ja järeys ovat aivan eri luokkaa kuin Tanskan aiemmin lähettämät olalta laukaistavat ilmatorjuntaohjukset. Harpoonien kantama on noin 90–240 kilometriä olosuhteista riippuen.

Lisäksi ohjuksen hyvä puoli on se, että se muistuttaa Ukrainan jo käyttämiä Neptun-ohjuksia, joilla se upotti Venäjän Moskva-ohjusristeilijän huhtikuussa.

Puck Nielsenin mukaan Ukrainalla on jo Britannialta saatuja Harpoon-järjestelmiä, joita Tanskan lahjoittamat ohjukset voivat täydentää.

Maanantaina Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin kertoi noin 20 maan luvanneen lisää aseapua Ukrainalle. Austinin mukaan Tanska lahjoittaa Harpoon-ohjusten lisäksi niiden laukaisujärjestelmän.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin mukaan Tanskan Ukrainalle tarjoamat aseet ”ovat joitain niistä, mitä Ukraina on pyytänyt, ja jotka ovat varsin tärkeitä taistelulle, jota he käyvät”, Tanskan TV2 kertoo. Pääministeri ei siis erikseen vahvistanut, että kyse on juuri Harpooneista.

Austinin mukaan aseapua on tulossa Tanskan lisäksi ainakin Tšekiltä, Italialta, Kreikalta, Norjalta ja Puolalta.

Viime viikolla merisodankäynnin asiantuntija Bryan Clark Hudson-instituutista arvioi Reutersille, että Venäjän merisaarron järkyttämiseen Ukraina tarvitsee 12–24 meritorjuntaohjusta, joiden kantama on yli sata kilometriä.

”Jos Putin välttämättä haluaa jäädä, Ukraina voisi upottaa suurimmat venäläiset laivat, sillä niillä ei ole mitään piilopaikkaa Mustallamerellä.”

Britannian puolustusministeriö on arvioinut, että Mustallamerellä on noin 20 Venäjän laivaston alusta sukellusveneet mukaan lukien.

Meritorjuntaohjusten toimittaminen Ukrainalle on ollut poliittisesti tulenarka kysymys ainakin Yhdysvalloille, joka on myös harkinnut Harpoonien lahjoittamista. Yhdysvallat pelkää, että sen aseet päätyvät venäläisten käsiin tai kärjistävät sotatilannetta.