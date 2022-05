Perinteinen ”strateginen epämääräisyys” alkaa olla todella epämääräistä, mikä kerää kiitosta ja moitteita.

Peking

Maanantaina nähtiin ikään kuin uusintana maailmaa hämmentävä show.

Tokiossa vierailulla ollut Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi kysyttäessä, että Yhdysvallat puolustaisi sotilaallisesti Taiwania, jos Kiina hyökkää Taiwaniin.

Tämä on ristiriidassa Yhdysvaltain pitkään vallalla olleen ”strategisen epämääräisyyden” opin kanssa. Sen mukaan Yhdysvallat ei kerro, saapuisiko se Taiwanin rinnalle, jos Kiina hyökkäisi.

Biden on antanut aiemminkin samantyylisiä, perinteisestä linjasta poikkeavia lausuntoja.

Ja kuten aiemminkin, Bidenin hallinnon virkamiehet kiiruhtivat maanantaina selittämään, että Yhdysvaltain vanha kanta ei ole muuttunut. Strategisen epämääräisyyden oppi siis säilyy. Myös Biden itse selitti tiistaina omia lausuntojaan sanomalla, että Taiwan-linjauksiin ei ole tulossa muutoksia.

Hämmentävää.

Olisiko niin, että Yhdysvaltain presidentistä on tullut seniili, joka ei kerta kaikkiaan opi maailmanpolitiikan valtavaa asiakysymystä oikein?

Tuskinpa.

Kyseessä täytyy olla Bidenin tietoinen viestittely maailmalle. Hän kertoo lausunnoissaan Kiinalle varoituksia – että Yhdysvallat todellakin aikoisi tarvittaessa olla Taiwanin tukena sotilaallisesti.

Samalla hallinto vakuuttaa, että vanha ”epämääräisyyden” oppi ei ole muuttunut. Jos Yhdysvallat julistaisi sen muuttuneen Bidenin puheiden mukaiseksi, Kiina suuttuisi.

Kiinan näkemyksen mukaan Taiwan on osa Kiinaa, vaikka Taiwan on käytännössä itsenäinen. Kiina on ilmoittanut, että se haluaa Taiwanin lopulta yhdistyvän Kiinaan, vaikka sitten väkisin ja sotimalla. Tämä on yksi Kiinan politiikan herkimpiä asioita.

Voi olla, että Ukrainan tilanne sai Bidenin ”lipsauttamaan” jälleen. Yhdysvallat ei ole sotimassa Ukrainan apuna, ja tätä on tulkittu usein niin, että Yhdysvallat ei halua olla liiaksi härnäämässä ydinasevalta Venäjää.

Biden ehkä halusi sanoa Kiinalle, että Taiwanin suhteen ei olisi samoja sääntöjä: Yhdysvallat voisi tulla sotaan mukaan, vaikka Kiinalla on ydinaseita.

Ollaan siis saatu uusi epämääräisyyden opin rinnalle myös epämääräisyyden tilanne: onko Yhdysvaltain kanta Taiwanin avuksi rientämiseen Kiinan hyökätessä epämääräinen vai ei?

Arviot Bidenin toiminnasta ovat kahtalaisia: Se oli hyvää ja ovelaa viestittelyä Kiinalle Taiwaniin hyökkäämisen vaaroista. Se oli vaarallista viestittelyä, joka voi saada Kiinan niin epäluuloiseksi, että se lopulta hyökkää Taiwaniin.

Kiina tietenkin vastasi heti vihaisesti Bidenin lausuntoon.

Tiistaina Quad-maat eli Yhdysvallat, Japani, Intia ja Australia pitävät huippukokousta Tokiossa. Sekin ärsyttää Kiinaa. Kiina kutsuu usein löyhää turvallisuus­dialogiksi kutsuttua kokoonpanoa ”Aasian Natoksi”, joka on suunnattu Kiinaa vastaan.

Pitkään hyllyllä ollut yhteistyö on aktivoitunut viime vuosina kovasti. Syynä on pitkälti uhkaavaksi koettu Kiina.

Tällä kertaa Quad luultavasti ilmoittaa ryhtyvänsä yhteisiin toimiin laittomaa kalastusta vastaan Intian ja Tyynellä valtamerillä. Käytännössä ne toimivat silloin Kiinaa vastaan.