Trump on ajanut itsensä vaaralliseen tilanteeseen julistamalla ”raukaksi ja katastrofiksi” kuvernööri Kempin, joka todennäköisesti lyö Trumpin suosiman ehdokkaan tiistaina, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Yhdysvaltain Georgian osavaltiossa käydään tänään tiistaina kamppailu, joka näyttää yllättävän paljon vuoden 2024 presidentinvaalitaistelulta. Siinä ottavat välillisesti yhteen entinen republikaanipresidentti Donald Trump ja hänen entinen varapresidenttinsä Mike Pence.

Pintapuolisesti Georgiassa äänestetään tänään esivaaleissa, joissa ratkaistaan muun muassa republikaanien ehdokkaat ensi marraskuussa pidettäviin kuvernöörin ja osavaltiosihteerin vaaleihin.

Mutta jännitystä lisää huikeasti se, että Trumpin kanssa riitaantunut Pence pelmahti maanantaina Georgiaan ja tuki täydellä voimallaan istuvaa republikaani­kuvernööriä Brian Kempiä.

Trump inhoaa Kempiä, koska tämä ei suostunut tukemaan Trumpin taannoisia valheellisia väitteitä siitä, että vuoden 2020 presidentinvaalit olisivat ratkenneet Joe Bidenin ja demokraattipuolueen suuren vaalihuijaukseen.

”Brian Kemp on takinkääntäjä, raukka ja täydellinen katastrofi”, Trump luonnehti äskettäisessä kampanjatilaisuudessaan ja asettui Kempin haastajan, entisen senaattorin David Perduen puolelle.

Georgian kuvernööriksi pyrkivä entinen senaattori David Perdue vaalitilaisuudessaan viime viikon perjantaina.

Pence puolestaan totesi maanantaina Atlantassa, että Kempin voitto olisi ”korviahuumaava viesti” amerikkalaisille, että republikaanit ovat tulevaisuuden puolue.

Pencen kommentista voi lukea selvän piiloviestin: nyt valitaan, seisovatko republikaanit jatkossa perinteisten ehdokkaiden vai Trumpin tukemien radikaalien riveissä.

Kyselyjen perusteella Trump on ajanut itsensä vaaralliseen tilanteeseen tukiessaan Perdueta, sillä Kemp johtaa Perdueta noin prosentein 60–30.

Entinen varapresidentti Mike Pence puhui Georgian kuvernöörin Brian Kempin vaalitilaisuudessa maanantaina.

Trumpin mielestä Pence on ”epätoivoinen” mies, joka taistelee uskottavuutensa puolesta. Trump on vihainen myös Pencelle, koska tämä ei varapresidenttinä suostunut avittamaan Trumpia presidentiksi, kun Bidenin vaalivoitto sai kongressissa 6. tammikuuta 2021 muodollisen vahvistuksen Pencen johtamassa kokoontumisessa.

Trumpin tukijoukot valtasivat väkivaltaisesti kongressitalon ja vaativat Pencen hirttämistä, joten myös Pencellä on paljon hampaankolossa Trumpia vastaan. Politico-lehden luonnehdinnan mukaan Pence on nyt ”palannut kuolleista”.

Kaunaa on jopa niin paljon, että Pence saattaa asettua Trumpia vastaan presidentinvaaleissa 2024, arvioi The Atlanta Journal-Constitution -lehden politiikan-toimittaja Tia Mitchell CNN-kanavan haastattelussa.

Mitchellin mukaan Georgian esivaalit ovat ilmapuntari sille, miten tiukka ote Trumpilla on puolueväestään ja missä määrin puolueväki ripustautuu yhä vuoden 2020 muistoissa vellovaan vaalipetos­kertomukseen.

”Tämä on kansanäänestys suuresta valheesta”, Mitchell totesi.

Kongressin jäsen Jody Hice yrittää päästä Georgian osavaltiosihteeriksi. Hänen mukaansa Joe Bidenin vaalivoittoa 2020 ei olisi pitänyt vahvistaa.

Siinä missä Kemp näyttää lyövän Trumpin tukeman Perduen selvin numeroin, Trumpilla on paremmat mahdollisuudet saada Georgian vaaleista vastaavan osavaltiosihteerin taiston republikaaniehdokkaaksi oma suosikkinsa, kongressiedustaja Jody Hice.

Hice haastaa istuvan osavaltiosihteerin Brad Raffensbergerin, joka uhmasi Trumpia hyvin näyttävästi 2020 vaalien jälkisotkuissa. Yhdysvaltain poliittiseen historiaan jäi ääninauha puhelusta, jossa Trump yritti painostaa mafiosomaisilla äänenpainoilla Raffensbergeriä ”löytämään” Trumpille 11 780 lisä-ääntä, joiden avulla Trump olisi päihittänyt Bidenin Georgiassa.

Raffensperger ja Hice ovat olleet tasavahvoja kyselyissä esivaalin alla. Voittaja saa marraskuussa vastaansa demokraattien ehdokkaan, kuten tapahtuu myös kuvernöörivaalissa ja muissa kamppailuissa.

Georgian osavaltiosihteeri, republikaani Brad Raffensperger sai niskaansa Donald Trumpin ja tämän kannattajien vihat vaalien 2020 jälkimainingeissa.

Laajemmassa kuvassa Trumpin tukijat eri puolilla Yhdysvaltoja ovat ryhtyneet rukkaamaan vaalilakeja, joiden toivotaan helpottavan republikaanien voittoa tulevaisuudessa ja mahdollisesti kampeavan Trumpin uudelleen presidentiksi 2024.

Viime vuoden aikana 19:ssä osavaltiossa hyväksyttiin yhteensä 34 lakia, joilla äänestämistä vaikeutetaan. Sen arvellaan syövän erityisesti vähemmistöjen äänestysintoa, minkä pitäisi toimia demokraatteja vastaan.

Vaikka Trump voi saada köniinsä Georgiassa, hänen otteensa puolueesta on aiemmin vaikuttanut sangen vahvalta. The New York Times -lehden sunnuntaina julkaiseman selvityksen mukaan ainakin 357 osavaltiotason republikaanipoliitikkoa, 44 prosenttia kaikista, on osallistunut vaa’ankieliosavaltioissa hankkeisiin, joissa vuoden 2020 vaali yritettiin kääntää Trumpin voitoksi.

Useissa kyselyissä republikaaniäänestäjät ovat ilmaisseet haluavansa Trumpin ehdolle myös seuraavissa vaaleissa. Esimerkiksi maaliskuussa julkaistussa kyselyssä Trumpia tuki 56 prosenttia vastaajista, Floridan kuvernööriä Ron DeSantisia 13 prosenttia ja Penceä 10 prosenttia.

Ainakin yhdessä kyselyssä DeSantis on ollut suositumpi kuin Trump. Näin ollen tilanteen voi olettaa elävän ja onhan marraskuun 2024 vaaleihinkin aikaa vielä runsaat 890 päivää.