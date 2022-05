Afganistanilaisten uutiskanavien miespuoliset juontajat ovat käyttäneet kasvomaskeja uutislähetyksissä solidaarisuuden osoituksena naispuolisille kollegoilleen, mikä on saanut aikaan kampanjan sosiaalisessa mediassa.

Afganistanilaiset miesjournalistit ovat aloittaneet kampanjan, jolla he osoittavat tukensa maan naisille, jotka Taliban on pakottanut peittämään kasvonsa julkisilla paikoilla, kertovat ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch ja The Guardian.

Kampanja käyttää sosiaalisessa mediassa aihetunnistetta #FreeHerFace. Kampanjassa afganistanilaiset miesjournalistit ovat esiintyneet uutislähetyksissä kasvot maskilla peitettyinä. Toimittajat ovat myös julkaisseet sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa heidän kasvonsa on peitetty maskilla.

Human Rights Watchin mukaan useiden suurten afganistanilaisten uutiskanavien miespuoliset juontajat ovat käyttäneet naamareita uutislähetyksissä solidaarisuuden osoituksena naispuolisille kollegoilleen.

Toukokuun alkupuolella Taliban määräsi, että kaikkien naisten tulee peittää kasvonsa julkisilla paikoilla.

Afganistanilaisen televisiokanavan TOLOnewsin mukaan ei ollut täysin selvää, että koskeeko Talebanin määräys myös naisia, jotka työskentelevät televisiossa.

Human Rights Watchin mukaan määräys ulotettiin 21. toukokuuta koskemaan myös televisiossa työskenteleviä naisia.

Ihmisoikeusjärjestön mukaan sääntö loukkaa naisten sanan- ja uskonnonvapautta sekä itsemääräämisoikeutta.