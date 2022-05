Venäjä on hyvin lähellä koko Luhanskin alueen valtaamista. Asiantuntijoiden mukaan suuria läpimurtoja maa ei silti ole edelleenkään saavuttanut.

Viime päivinä Itä-Ukrainasta on tullut runsaasti tietoja Venäjän joukkojen etenemisestä Donbasissa, eli Donetskin ja Luhanskin alueilla.

Tiedot ovat Ukrainan kannalta huolestuttavia. Ukrainan sanotaan olevan kovemman sotilaallisen paineen alla kuin kertaakaan sodan ensimmäisten viikkojen jälkeen. On hyvin lähellä, että Venäjä saisi haltuunsa kokonaan Luhanskin hallinnollisen alueen.

Viime viikon loppupuolella Venäjän joukot onnistuivat valtaamaan Luhanskiin kuuluvan Popasnan kaupungin ympäristön.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) julkaisi keskiviikkona raportin, jossa todetaan, että Venäjän joukot etenevät nyt Ukrainassa enemmän kuin tähän mennessä koko toukokuun aikana.

Samalla ISW toteaa, ettei Venäjä ole edelleenkään pystynyt tekemään mittavia läpimurtoja.

Ihmisiä evakuoidaan Bahmutin kaupungissa lähellä taistelulinjaa. Kuva otettu 24. toukokuuta.

Kehityssuunta on silti selvä.

Vielä toissa viikolla Yhdysvallat arvioi, että sota on ajautumassa pattitilanteeseen. Arvio perustui siihen, että Venäjän joukkojen eteneminen huhtikuun puolivälissä alkaneesta Itä-Ukrainan suurhyökkäyksestä lähtien oli ollut hyvin vähäistä.

Nyt epäilty pattitilanne on kääntymässä siihen, että Venäjä on saavuttamassa osatavoitteitaan Donbasin valtaamisessa. Ukrainan puolustus saattaa joutua vetäytymään kauemmas. Huomattavaa on toki, että sodan aikana Venäjä on joutunut luopumaan monista isoista tavoitteistaan.

Ukrainan tilanteen heikentymisestä kertovat myös Ukrainan viranomaisten viime päivien kommentit.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kirjoitti Twitterissä tiistaina, että Venäjän hyökkäys Donbasiin on suurin taistelu Euroopan maaperällä sitten toisen maailmansodan. Presidentti Volodymyr Zelenskyi väitti maanantaina, että Venäjällä on Donbasissa 20 kertaa enemmän sotilaskalustoa kuin Ukrainalla.

SODAN etenemistä tarkkaan seuraava ja rintamatilanteen kehittymistä nettikarttaan päivittävä Emil Kastehelmi sanoo, että Ukrainasta saatavien tietojen perusteella tilanne on vaikeutunut Ukrainan näkökulmasta.

”Tilanne on kääntynyt viimeisen viikon aikana selvästi huonompaan suuntaan.”

Venäjän eteneminen keskittyy Luhanskin ja Donetskin alueiden rajan tuntumaan. Popasnan valtaamisen lisäksi Venäjä on onnistunut valtaamaan samalta alueelta Svitlodarskin kaupungin ja mahdollisesti pienempiä kyliä. Ukrainan joukkojen kerrotaan vetäytyneen, eikä ole varmuutta, missä puolustuslinja kulkee tällä hetkellä.

Seuraava isompi kaupunki Popasnasta lännen suuntaan on Bahmut, jonne Ukrainan joukkojen arvellaan nyt vetäytyvän. Tähän viittaa myös se, että Bahmutista saatujen tietojen mukaan kaupungin siviileille on annettu evakuoitumisohjeita.

Tämä tarkoittaisi sitä, että Venäjä saisi hallintaansa tällä hetkellä kartassa näkyvän pienen itäisen ”pullistuman” Severodonetskin kaupungin alueella. Severodonetskin ympäristö on viimeinen Ukrainan hallussa oleva osa Luhanskin alueesta.

Ukrainan tankki Bahmutin lähellä olevalla tiellä. Venäjä on pyrkinyt katkaisemaan alueella olevia isoja teitä. Kuva otettu 23. toukokuuta.

Severodonetsk on Venäjän hyökkäyksen keskiössä, ja maan joukot pyrkivät sinne monesta suunnasta. Kaupungin puolustusta ja huoltoa on pyritty vaikeuttamaan katkaisemalla lähistöllä olevia isoja teitä.

Severodonetskin ja strategisesti merkittävän Izjumin kaupungin välissä sijaitsevassa Lymanin kaupungissa tilanne on niin ikään kääntynyt huonoksi, ja Venäjä vaikuttaa saavan sen haltuunsa.

Ukraina on halunnut pitää tiukasti kiinni viimeisistä hallussa olevista kaupungeista Luhanskin alueella.

”Luhanskin menettäminen olisi Ukrainalle iso propagandatappio. Ukraina on myös halunnut puolustaa tiukasti jokaista pientäkin kylää, koska tiedossa on, millaisiin sotarikoksiin Venäjä ryhtyy valtaamillaan alueilla”, Kastehelmi sanoo.

Jos Venäjä saa haltuunsa kokonaan Luhanskin alueen, on mahdollista, että Ukraina perustaa uuden puolustuslinjan Bahmutista suoraan pohjoiseen Siverskin kaupunkiin ja siitä länteen Slovjanskiin, Kastehelmi sanoo.

Tämä puolustuslinja olisi muodoltaan hyvin suoraviivainen, kun siitä poistuisi kokonaan Ukrainan hallussa oleva itäisin ”pullistuma”.

Kastehelmi arvioi, että parin seuraavan viikon aikana nähdään, miten pitkälle Venäjän hyökkäys lopulta kantaa.

”Nyt eteneminen on ollut aika vahvaa, ja venäläiset ovat saaneet paikallisia voittoja. Toisaalta koko sodan kuvassa Venäjällä on tätä ennen loppunut jossain kohtaa puhti.”

ISW:n raportin tavoin Kastehelmi korostaa, ettei Venäjä ole edelleenkään onnistunut mittavassa läpimurrossa, vaikka se saisikin haltuunsa viimeiset osat Luhanskin alueesta.

Suurhyökkäyksen alussa epäiltiin, että Venäjä olisi pyrkinyt etenemään nopeasti Donetskin alueen isoon kaupunkiin Kramatorskiin, mutta sinne sillä on yhä huomattavasti matkaa.

Siviilejä suojautumassa Lysitšanskin kaupungissa 23. toukokuuta.

Jos presidentti Zelenskyin väite Venäjän sotilaskaluston 20-kertaisesta määrästä verrattuna Ukrainaan pitää paikkansa, tarkoittaa se, että Venäjä on keskittänyt viime aikoina entistä enemmän joukkoja Itä-Ukrainaan.

Todennäköisesti joukkojen entistä suurempi keskittyminen on yksi iso selitys Venäjän viime päivien onnistuneelle etenemiselle.

Toinen voi olla se, että Itä-Ukrainaan keskitetty suurhyökkäys on jatkunut nyt yhtäjaksoisesti yli kuukauden ajan, ja Donbasin aluetta puolustaneet Ukrainan joukot ovat todennäköisesti pahasti uupuneita.

Väsymiseen viittaisi sekin, että Ukrainan vastahyökkäykset ovat olleet hyvin vähäisiä. Viime viikolla uutisoitiin siitä, että Ukraina oli pakottanut Venäjän joukot vetäytymään Koillis-Ukrainassa sijaitsevan Harkovan kaupungin lähistöltä, mutta kokonaan ne eivät ole edelleenkään luopuneet asemistaan.

Keskiviikkona Ukrainan puolustusministeriön edustaja kertoi, että Venäjä on yrittänyt vastahyökkäyksiä myös Harkovassa.