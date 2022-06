"Mitä me teemme sitten, kun tämä kaikki loppuu?”

Pietarin Eho-radiokanavan entinen päätoimittaja Valeri Netšai painostettiin jättämään kotimaansa. Venäjän kyvyttömyys käsitellä historiaansa on johtanut kansan jakautumiseen ja sotaan, hän sanoo.

Maaliskuun alussa ”Moskovan kaiku” vaikeni. Venäjällä tunnetun liberaalimedia Eho Moskvyn radiokanava ja sen verkkosivut määrättiin suljettaviksi yli kolmenkymmenen vuoden jälkeen.

Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan toimittaja ja politologi Valeri Netšai johti Eho Moskvyn Pietarin-toimitusta. Hän oli työskennellyt siellä lähes 20 vuotta.

Samana päivänä kun kanava suljettiin, Valeri Netšai joutui jättämään myös kotimaansa.

Heti helmikuun 24. päivän jälkeen Netšai ja hänen läheisensä alkoivat kokea häiriköintiä. Lähtöpäätös syntyi eräänä iltana pian hyökkäyksen jälkeen. Netšain kotona odotti kolme tuntematonta ihmistä.

”He selittivät minulle hyvin yksityiskohtaisesti, miksi minun ei pitäisi jäädä Venäjälle”, Netšai kertoo HS:lle puhelimitse.

Lähtöpäätöksen takana oli läheisiin kohdistunut uhka, ei se, että häntä itseään uhkailtiin, Netšai selittää.

Netšaille oli jo aiemmin ”lähetetty terveisiä” sukulaisten ovisummerin kautta. Yhteydenottoja oli tullut myös sosiaalisen median kautta ja kirjeitse.

Mutta nyt viestintuojat odottivat häntä hänen kodissaan.

”Se, että he pääsivät sisälle kotiini tarkoitti, ettei minulla ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä.”

Netšain Eho-kollegat olivat myös kokeneet painostusta. Hän arvioikin, että heistä noin neljä viidestä on nyt lähtenyt maasta.

Maanpako alkoi naapurimaa Georgiasta. Venäläisiä on saapunut pieneen maahan Netšain mielestä jo niin paljon, että määrä alkaa aiheuttaa painetta.

Georgian entisen presidentin Mihail Saakašvilin mukaan Venäjä voisi tulevaisuudessa käyttää Georgiassa oleskelevien kansalaistensa suurta määrää oikeutuksena hyökkäykselle. Georgialaisten huolesta kertoo se, että keväällä tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmesta georgialaisesta kannattaa nyt viisumipakon ulottamista venäläisiin, kertoo Kommersant.

Netšai päätti jatkaa matkaa, mutta nykyisen olinpaikkansa hän tahtoo pitää salaisuutena.

Georgiaan on sodan alkamisen jälkeen emigroitunut kymmeniätuhansia venäläisiä toisinajattelijoita. Näkymä Narikalan linnoituksesta Georgian pääkaupungin Tbilisin yli vuonna 2018.

Netšai jatkaa toimittajan työtään ulkomailta käsin. Moskovan ja Pietarin Ehon toimitukset ovat jakautuneet Youtubessa kolmeksi eri kanavaksi, joista yhtä päätoimittaa Valeri Netšai. Kanavan nimi on ajan henkeen sopivasti ”Ištšem vyhod” eli suoraan käännettynä ”etsimme ulospääsyä”.

Monet Ehon keskusteluohjelmien haastattelut olivat Youtubessa jo aiemmin. Nyt jako kolmeen kanavaan sallii paitsi painotuseroja, myös turvaa toiminnan jatkumisen. Jos yksi kanavista suljetaan, voivat kaksi muuta vielä jatkaa, Netšai selittää.

Venäjä ei ole estänyt pääsyä Youtubeen, mutta venäläiset toimittajat eivät saa sielläkään toimia rauhassa.

Rahoituksen kannalta ulkomaille lähteneet venäläiset toisinajattelijat ovat puun ja kuoren välissä: lännessä on Venäjän vastaisten sanktioiden vuoksi mahdotonta harjoittaa liiketoimintaa. Myös Youtube on estänyt venäläistoimijoiden tulonhankinnan kanavan kautta.

”Minun projektini elää joukkorahoituksella”, Netšai kertoo.

Maasta lähtö ei ole lopettanut toiminnan häirintää. Hiljattain presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvan liikemiehen Jevgeni Prigožinin trollit hukuttivat Netšain Youtube-kanavan valituksiin. Prigožin omistaa niin kutsutun ”Pietarin trollitehtaan”, jonka valeuutistehtailun epäillään vaikuttaneen esimerkiksi Yhdysvaltain vaaleihin.

Valitusten vuoksi Youtube poisti muutaman Ištšem vyhodin videon tarkastamatta niiden sisältöä. Myös yleisöä katosi tämän seurauksena. Tätä episodia lukuun ottamatta kanavan katsojamäärät ovat kuitenkin kasvaneet kevään mittaan, Netšai kertoo.

” ”Sotaa ei käydä vain tosielämässä, jossa ihmiset tappavat toisiaan, vaan nyt myös totuus tapetaan.”

Lännessä Eho Moskvy tunnetaan oppositiomediana. Netšai ei kuitenkaan tahtoisi sitä kutsuttavan sellaiseksi, sillä kysymys ei ole poliittisesta suuntautumisesta. Kyse on siitä, minkä periaatteiden mukaisesti toimittaja työskentelee: pyrkiikö hän kertomaan totuuden vai ei.

”Yritämme välittää faktoja ja mielipiteitä mahdollisimman laajalta asiantuntijajoukolta”, Netšai sanoo. ”Sotaa ei käydä vain tosielämässä, jossa ihmiset tappavat toisiaan, vaan nyt myös totuus tapetaan.”

Toki Kremlin näkökulmasta he ovat oppositiossa, Netšai jatkaa – koska Ehon päätoimittaja Aleksei Venediktov kritisoi presidentti Vladimir Putinin päätöstä hyökätä Ukrainaan.

”Venediktov leimattiin petturiksi, koska seuraavana päivänä sodan aloittamisen jälkeen hän sanoi suorassa lähetyksessä, että sota on Vladimir Putinin suuri virhe, jonka seurauksia tullaan selvittelemään vielä pitkään. Venediktovin lähteet Kremlissä sanoivat, että juuri tästä Putin loukkaantui.”

Netšai jakaa venäläisen median nyt kolmeen ryhmään: niihin, jotka eivät tee kompromisseja, ja jotka ovat pääsääntöisesti lähteneet maasta. Toiseksi niihin, jotka ovat muuttuneet toimittajista propagandisteiksi.

”Nämä ihmiset eivät ole ainoastaan suostuneet pelaamaan sääntöjen mukaan, vaan he myös kaatavat bensaa liekkeihin.”

Kolmantena ovat ne, jotka yrittävät jatkaa työtään noudattaen kuitenkin valtaapitävien sääntöjä, jotta eivät tulisi estetyiksi.

Netšain mielestä viimeksi mainittuja ei pidä tuomita. Tällainen rajalla tasapainotteleva media, joka ei vielä ole tullut estetyksi, on esimerkiksi pietarilainen verkkomedia Fontanka.

”Mutta ymmärrämme, että kun Fontanka ylittää tietyn rajan, niin se suljetaan aivan kuten Eho.”

Venäläisten jakolinjojen syveneminen pelottaa Netšaita. Jakolinjat eivät kulje poliittisissa leireissä vaan jopa perheiden sisällä.

Kun erimieliset ihmiset ajautuvat yhä kauemmas toisistaan, eivät he halua edes kuulla muita näkökulmia. Netšai uskoo, että tällä voi olla tuhoisia seurauksia tulevaisuudessa.

”Kysymys on siitä, mitä me teemme sitten, kun tämä kaikki loppuu.”

”Koska meillä ei ole parlamenttia”, Netšai toteaa. ”Parlamentissa ei käyty keskustelua siitä, tulisiko aloittaa sota tai ”sotilaallinen erityisoperaatio”. Oikeuslaitostakaan ei ole. Kaikki pitää rakentaa uudestaan.”

” ”Joko me tuhoamme toisemme tai mietimme, kuinka pystyisimme elämään yhdessä.”

Suurin ongelma tulee Netšain mielestä kuitenkin olemaan se, kuinka yhteys sodan vastustajien ja kannattajien välille pystytään Venäjällä rakentamaan.

”Kun tämä kaikki loppuu, ihmiset jäävät omiin leireihinsä riippumatta siitä, kuka voittaa. Joko me tuhoamme toisemme maan sisällä tai istumme samaan pöytään ja mietimme, kuinka pystyisimme elämään yhdessä.”

Netšain mielestä meneillään on viimeinen taisto tsaarinvaltaa vastaan, sillä taistelu punaisten ja valkoisten välillä ei koskaan tullut päätökseensä.

”Tsaarinvallan kaaduttua luulimme, että kysymys siitä, kuuluuko Venäjä länteen vai itään, tuli päätökseen. Ajateltiin, että on uusi Neuvosto-Venäjä, uusi valtio. Mutta konflikti ei päättynyt, sisällissota ei päättynyt. Asioita ei käsitelty loppuun eikä häviäjäpuolen näkemyksiä otettu huomioon. Tämä on kulkenut perheissä eteenpäin. Tämä on Venäjän imperiumin ja Neuvostoliiton perintöä.”

Netšai selittää, ettei Venäjällä esimerkiksi eletty samanlaista vaihetta, jonka Britannia eli sen imperiumin hajottua toisen maailmansodan jälkeen.

”Me yhä edelleen elämme kuvitteellisessa maailmassa, jossa ajattelemme, että Venäjä on suurvalta, jonka täytyy kontrolloida mahdollisimman laajaa maa-aluetta. Mutta nykymaailmassa ei käytetä tapoja, joita käytettiin 1900-luvun puolivälissä.”

Putinin hän uskoo elävän edelleen tässä vanhassa maailmassa.

Valeri Netšai uskoo, että Venäjän kansan syvät jakolinjat ovat perintöä, joka on seurannut nykypäivään tsaarin Venäjän ja Neuvosto-Venäjän hajoamisesta saakka. Kuva: Stepan Lihatšov

” ”Länsi koulutti Venäjän kiertämään pakotteita.”

Netšain mielestä myös länsi on tehnyt useita virheitä. Yksi päävirheistä oli Krimin laittomasta valtauksesta vuonna 2014 asetetut sanktiot – tai tarkemmin sanottuna se, että länsi jatkoi yhä niiden jälkeenkin kaupankäyntiä Venäjän kanssa.

”Länsi koulutti Venäjän kiertämään pakotteita. Se oli hyvää harjoitusta tätä päivää varten.”

Se on Netšain mielestä myös yksi syy tämänhetkisille tapahtumille: lännen huono ymmärrys siitä, mitä Vladimir Putinin hallinto edustaa.

”Vladimir Putinin mielestä se, joka yrittää sopia, on heikko. Hänen ensimmäinen ja tärkein sääntönsä on se, että pitää lyödä voimakkaammin kuin vastustaja.”

Lännelle Netšailla onkin Venäjän suhteen yksi viesti.

”Ei pidä luottaa Venäjään. Venäjän hallinto on oppinut huiputtamaan.”