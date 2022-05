Presidentti Biden Texasin ampumisesta: ”Ajatus siitä, että 18-vuotias voi kävellä ase­kauppaan ja ostaa kaksi rynnäkkö­asetta, on yksin­kertaisesti väärin”

Demokraattien enemmistöjohtaja kritisoi republikaaneja siitä, että he ovat keskittyneet Texasin ampujan motiiveihin ja mahdollisiin mielenterveysongelmiin sen sijaan, että he ottaisivat kantaa maan aselainsäädäntöön.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden vaati aamuyöllä pitämässään puheessa kongressia muuttamaan maan aselakeja ja yhdysvaltalaisia vastustamaan aselobbareita, kertoo uutistoimisto Reuters.

Biden piti puheensa pian Texasin Uvaldessa tapahtuneen kouluampumisen jäljeen. Ampumisessa kuoli 19 lasta ja kaksi aikuista.

Lue lisää: Ainakin 19 lasta ja kaksi aikuista kuollut koulu­ampumisessa Texasissa

”Kansakuntana meidän on kysyttävä, milloin Jumalan nimeen aiomme nousta aselobbareita vastaan. Milloin Jumalan nimeen teemme sen, minkä me kaikki sisimmissämme tiedämme, että on tehtävä?”

Puheessaan Biden syytti asevalmistajia ja heidän edustajiaan Washingtonissa ja kehotti poliitikkoja vastustamaan näiden valtaa.

”Asevalmistajat ovat käyttäneet kaksi vuosikymmentä markkinoidakseen aggressiiviseen rynnäkköaseita, josta he saavat suurimman osan voitoistaan. Luojan tähden, meillä on oltava rohkeutta nousta aseteollisuutta vastaan.”

Valkoisen talon Roosevelt-huoneessa pidetyssä puheessaan presidentti Biden ei kuitenkaan tehnyt muutosehdotuksia aselakeihin tai vaatinut kongressia äänestämään aseita koskevasta lainsäädännöstä.

Viime presidentinvaalikampanjassaan Biden lupasi vähentää Yhdysvalloissa rehottavaa aseväkivaltaa. Hän lupasi myös kiristää maan aselakeja.

Bidenin lupaukset eivät kuitenkaan koskaan ottaneet tuulta alleen, sillä hänen edustamansa demokraatit eivät saavuttaneet riittävää enemmistöä senaatissa saadakseen läpi tiukempia aselakeja Yhdysvalloissa.

Lue lisää: On monta syytä olettaa, että lasten veri­löyly Texasissa ei muuta mitään – Amerikka on turta, ja se näkyy

Puheessaan Biden muistutti, että Yhdysvaltain senaatti hyväksyi vuonna 1994 rynnäkköaseiden kiellon, jonka tuolloin vielä Delawaren senaattorina toiminut Bidenin pani alulle. Laki ehti olla voimassa vuoteen 2004, jonka jälkeen sitä ei enää uusittu.

”Kun hyväksyimme rynnäkköaseiden kiellon, joukkoampumiset vähenivät. Kun laki vanhentui, joukkoampumisten määrä kolminkertaistui. Ajatus siitä, että 18-vuotias voi kävellä asekauppaan ja ostaa kaksi rynnäkköasetta, on yksinkertaisesti väärin”, sanoi Biden puheessaan.

Senaatin enemmistöjohtaja, demokraattien Chuck Schumer vetosi CNN:n mukaan republikaanipuolueeseen, että he työskentelisivät yhteistyössä demokraattien kanssa, jotta aselainsäädännön uudistamisesta saataisiin sopimus. Schumer kuitenkin myönsi, että mahdollisuudet sopimuksen aikaansaamiseen ovat heikot.

”Ehkä ajatus siitä, että asettuisitte näiden [kuolleiden lasten] vanhempien asemaan NRA:n sylin sijaan, saattaisi päästää teidät irti NRA:n tiukasta otteesta. –– Miettikää, jos kyseessä olisi teidän lapsenne tai lapsenlapsenne", Schumer sanoi senaatissa pitämässään puheessa.

Vaikutusvaltaista aseharrastajien etujärjestöä NRA:ta pidetään yhtenä syynä sille, että aselakien rajoittaminen on vaikeaa. Monet republikaanit ovat läheisissä väleissä NRA:n kanssa ja saavat siltä myös merkittävää vaalirahoitusta.

Schumer lisäsi, että mikäli sopimusta aselaeista ei saada aikaiseksi yhteistyössä republikaanien kanssa, tulevat demokraatit ajamaan asiaa tästä huolimatta.

”Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Asia on liian tärkeä. Ihmishenget ovat vaarassa.”

Schumer myös kritisoi republikaaneja siitä, että he ovat Texasissa tapahtuneen kouluampumisen osalta keskittyneet ampujan motiiveihin ja mahdollisiin mielenterveysongelmiin sen sijaan, että he ottaisivat kantaa maan aselainsäädäntöön.

”He sanovat, että ’tarinan todellinen roisto’ olisi mielenterveysongelmat, eivätkä he puhu mitään siitä, että olemme ampuma-aseiden tukahduttama valtio. Yhdysvallat ei ole poikkeus mielenterveysongelmien suhteen, mutta olemme poikkeus aseiden määrän suhteen. Siksi meillä on niin paljon ampumavälikohtauksia ja muissa länsimaissa ei.”

Senaatin vähemmistöjohtaja, republikaanien Mitch McConnell puhui myös Texasin tragediasta Yhdysvaltain senaatissa keskiviikkona.

CNN kertoo, että McConnell piti ampujaa pääsyyllisenä Texasin tapahtumiin ja kuvaili tätä ”häiriintyneeksi nuoreksi mieheksi” sekä ”hulluksi”.

"On kuvottavaa ajatella, kuinka viattomien nuorten elämiä on viety", McConnel sanoi ja lisäsi, että hän rukoilee kaikkien asianosaisten puolesta.

Hän ei puheessaan tuonut esille sitä, että ampujan oli helppo saada aseita käyttöönsä, eikä hän maininnut myöskään mahdollisia ennaltaehkäiseviä lainsäädännöllisiä ratkaisuja.