Suru muuttui riitelyksi Texasin tragedian jälkeen – Kuvernöörin demokraatti­haastaja protestoi kesken tiedotus­tilaisuuden: ”Tämä on sinun syytäsi”

Enemmistö amerikkalaisista haluaa tiukempia ase­lakeja, mutta vain harva uskoo kongressin saavan niitä aikaan.

Suru Texasin kouluampumisen uhrien puolesta on nopeasti muuttunut turhautumiseksi Yhdysvaltojen löysää asepolitiikkaa kohtaan.

Tiistaina 18-vuotias ampuja tunkeutui alakouluun Texasin Uvaldessa ja surmasi 21 ihmistä. Kyseessä on Yhdysvaltain tuhoisin kouluampuminen kymmeneen vuoteen.

Miehen ase oli laillisesti hankittu. Texasin republikaani­kuvernööri Greg Abbott on tiedotus­tilaisuuksissa väistellyt ihmettelyä siitä, miten teinin on mahdollista ostaa kivääri.

”Minusta tämä henkilö oli vain puhtaasti paha”, Abbott sanoi keskiviikkona AFP:n mukaan.

Republikaanipuolueessa joukkosurmia selitettään usein yksittäisten ihmisten ongelmilla. Myös vaikutusvaltainen aseharrastajien etujärjestö NRA kutsui Uvalden ampujaa ”yksinäiseksi, häiriintyneeksi rikolliseksi.”

Abbottia vastaan on noussut hänen demokraattihaastajansa Beto O’Rourke, joka pyrkii Texasin kuvernööriksi marraskuussa.

”Tämä on sinun syytäsi. Et tee mitään. Tämä oli täysin ennakoitavissa, jos on päättänyt olla tekemättä mitään”, O’Rourke syytti Abbottia kesken lehdistötilaisuuden.

O’Rourken käytöksestä huomautettiin, hänen käskettiin häipyä ja monet ärtyneet huudot täyttivät salin. Lopulta poliisikin puuttui asiaan.

”Olet sairas paskiainen tullessasi tällaiseen tapahtumaan luomaan poliittisen ongelman”, Uvalden pormestari Don McLaughlin huusi.

Reutersin ja Ipsosin tuoreen mielipidemittauksen mukaan kaksi kolmesta yhdysvaltalaisesta kannattaa tiukempia aselakeja, mutta vain hyvin harva uskoo kongressin toimivan niiden eteen.

Kyselyn mukaan 84 prosenttia vastaajista tukee aseenostajien taustojen tarkistamista ja 70 prosenttia lakeja, joiden nojalla viranomaiset voisivat takavarikoida aseet vaaralliseksi todetuilta ihmisiltä. Saman verran kannatusta saa myös aseiden ostoikärajan nostaminen 18 vuodesta 21:een.

Kuitenkin vain reilu kolmannes vastaajista uskoo, että Yhdysvaltain kongressi tiukentaa aselakeja tänä vuonna.

Kyselyyn vastasi 940 yhdysvaltalaista päivää kouluampumisen jälkeen.

Tänä vuonna Yhdysvalloissa on ollut enemmän joukkoampumisia kuin päiviä, kertoo voittoa tavoittelematon Gun Violence Archive -järjestö. Tilastoon päätyvät ampumatapaukset, joissa ainakin neljä ihmistä haavoittuu tai kuolee.

Yhdysvaltain kongressi on toistuvasti epäonnistunut laatimaan liittovaltion tasoisia uudistuksia aselakeihin.

”Republikaanikollegani voivat nyt tehdä kanssamme yhteistyötä. Tiedän, että näkymät ovat heikot, hyvin heikot, aivan liian heikot”, senaatin enemmistöjohtaja Chuck Schumer sanoi keskiviikkona senaatissa.

Ainakin republikaanien Susan Collins ja Pat Toomey ovat olleet yhteydessä demokraatteihin lakiesityksestä, joka kieltäisi aseet vaarallisena pidetyiltä ihmisiltä ja tiukentaisi aseenostajien taustatarkastuksia.

Demokraatit tarvitsivat tuekseen ainakin kymmenen republikaanisenaattorin tuen suurten lakiuudistusten hyväksymiseen. Se voi olla liikaa vaadittu, sillä republikaanit tavoittelevat enemmistöosuutta senaatista marraskuun vaaleissa.

Republikaanisenaattori Mike Roundsin mielestä rynnäkkökiväärien kieltäminen tai ikärajoitukset eivät olisi pysäyttäneet Texasin ampujaa.

”Näyttäkää meille, mikä estäisi tällaisen tapahtumasta”, Rounds sanoi.

Demokraattipresidentti Joe Biden on turhautunut poliitikkojen tekemättömyyteen aselakien edessä.

”Kansakuntana meidän on kysyttävä, milloin Jumalan nimeen aiomme nousta aselobbareita vastaan. Milloin Jumalan nimeen teemme sen, minkä me kaikki sisimmissämme tiedämme, että on tehtävä?” Biden kysyi puheessaan ampumisen jälkeen.

Biden ja Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Jill Biden aikovat myös vierailla Texasissa lähipäivinä.