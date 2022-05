Venäjä-mielinen Igor Dodon toimi Moldovan presidenttinä 2016–2020. Korruptiotutkinta lopetettiin vuonna 2020, mutta avattiin uudelleen toukokuun puolivälissä.

Moldovan edellinen presidentti Igor Dodon pidätettiin tiistaina laajan kotietsinnän jälkeen. Tuomioistuin käsittelee Dodonin pidätystä ja sen jatkamista pääkaupunki Chișinăussa torstaina.

Dodonia, 47, epäillään korruptiosta, poliittisen rahoituksen vastaanottamisesta rikollisjärjestöltä sekä valtiopetoksesta.

Dodon on Moldovan sosialistipuolueen johtaja, joka toimi presidenttinä vuodesta 2016 vuoteen 2020. Vuonna 2017 euromielisen poliitikko Maia Sandun PAS-puolue vaati valtionsyyttäjää tutkimaan, onko Dodon syyllistynyt valtiopetokseen. Dodon oli tuolloin presidentti. Sandusta tuli vuonna 2019 pääministeri.

Vuoden 2020 presidentinvaalissa Dodonista tuli entinen presidentti. Maia Sandu on Moldovan nykyinen presidentti.

Presidentti Sandun aloitteesta Moldova on ryhtynyt tavoittelemaan Euroopan unionin jäsenyyttä. Jäsenhakemus lähetettiin vain päiviä sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Moldovan itänaapuriin Ukrainaan.

Igor Dodon on voimakkaasti Venäjä-myönteinen. Presidenttikaudellaan hän pyrki muun muassa edistämään venäjän kielen pakollista opiskelua Moldovan kouluissa. Vuonna 2019 hänen presidenttinä tekemistään 37 työvierailusta puolet eli 18 oli suuntautunut Moskovaan.

Moldovan syyttäjänlaitos tiedotti, että tiistaina tehdyissä etsinnöissä tutkittiin kymmenen Dodonille kuuluvaa kiinteistöä ja kolme autoa. Niissä löydettiin ”suuria summia” käteistä rahaa ja luksustuotteita.

Dodonin lisäksi pidätettiin myös hänen lankonsa.

Syyttäjänlaitoksen tiedotteen mukaan kymmenen tuntia kestäneiden etsintöjen ollessa käynnissä joku paikalla olleista yritti syömällä tuhota tositteita noin 700 000 euron arvoisesta kiinteistökaupasta. Muita todisteita yritettiin myös piilottaa.

Tutkinnassa on mukana Moldovassa kohun vuonna 2019 aiheuttanut tapaus, jossa Dodon kuvattiin ilmeisesti salaa keskustelemassa kassista jota hän ei ottanut vastaan. Videolla Dodon kehottaa antamaan kassin eteenpäin puolueensa toiselle työntekijälle.

Valtiopetosepäilyä syyttäjänlaitos ei ole eritellyt julkisesti mainintaa tarkemmin.

Torstainen oikeusistunto, jossa Dodonin pidätystä vaaditaan jatkettavaksi, keräsi pääkaupunki Chișinăussa oikeustalon ulkopuolelle mielenosoituksia. Dodon itse on kommentoinut tutkintaa, etsintöjä ja pidätystään luonteeltaan täysin poliittiseksi.

Samaa toistelivat hänen kannattajansa mielenosoituksessa.

Moldovan poliittinen kenttä on jakautunut EU-myönteisiin, unionistit eli Moldovan ja Romanian yhdistymistä kannattaviin ja Venäjä-mielisiin. Moldova on yksi Euroopan köyhimmistä maista, jossa suhde Venäjään on keskeinen ja arka. Maa ei esimerkiksi ole liittynyt monen muun maan tavoin EU:n ja Yhdysvaltojen pakoterintamaan Venäjää vastaan.

Lisäksi Moldovan itäosassa sijaitsee Venäjän talutusnuorassa kulkeva itsehallintoalue Transnistria, josta on fyysisesti vaivaiset sata kilometriä Ukrainan Odessaan.