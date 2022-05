Enää yksi tie yhdistää itä­ukrainalaisen Severodonetskin kaupungin Ukrainan hallitsemiin alueisiin – ”Meillä on erittäin vaikea ja pitkä taistelu edessämme”

Jos Venäjä saisi hallintaansa Severodonetskin ja Lysytšanskin kaupungit, hallitsisi se lähes koko Itä-Ukrainan Luhanskin aluetta. Alueen kuvernöörin mukaan Venäjä on miehittänyt jo 95 prosenttia alueesta.

Venäläisjoukot pyrkivät katkaisemaan ukrainalaisten yhteydet Luhanskissa sijaitsevaan Severodonetskin kaupunkiin ja saartamaan kaupungin, kertovat kansainväliset uutistoimistot ja ajatushautomot.

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar sanoi tänään torstaina, että taistelut Itä-Ukrainan Donbasin alueella ovat saavuttaneet kiivaimman tasonsa tähän asti.

”Vihollisjoukot hyökkäävät asemiamme vastaan samanaikaisesti useista suunnista. Meillä on erittäin vaikea ja pitkä taistelu edessämme", Maljar sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan

Savu nousee Severodonetskin kaupungista pommitusten aikana 21. toukokuuta.

Severodonetsk on suurin kaupunki, joka vielä on Ukrainan joukkojen hallussa Luhanskin aluella Itä-Ukrainassa. Venäjä on lisännyt joukkojaan Ukrainan itäosissa Donbasin alueella, ja hyökkää kolmesta suunnasta piirittääkseen Ukrainan joukot Severodonetskissa ja Lysytšanskissa.

Severodonetsk on viime aikoina joutunut Venäjän voimakkaan tykistö- ja ohjustulen alle, ja Venäjä on lähestulkoon onnistunut eristämään kaupungin muusta alueesta. Enää yksi ainoa tie yhdistää kaupungin Ukrainan hallitsemiin alueisiin. Saarrolla on pyritty vaikeuttamaan kaupungin puolustusta ja huoltoa.

Jos Venäjä saisi hallintaansa Severodonetskin ja Lysytšanskin kaupungit, hallitsisi se lähes koko Luhanskin aluetta Itä-Ukrainassa. Severodonetsk voisi piirityksen seurauksena kaatua kuten Mariupol.

”Luhanskin menettäminen olisi Ukrainalle iso propagandatappio. Ukraina on myös halunnut puolustaa tiukasti jokaista pientäkin kylää, koska tiedossa on, millaisiin sotarikoksiin Venäjä ryhtyy valtaamillaan alueilla”, kertoi HS:lle eilen sotahistorian tutkija ja harrastaja Emil Kastehelmi. Kastehelmi seuraa sodan etenemistä ja päivittää rintamatilanteen kehittymistä nettikarttaan.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai kirjoitti Reutersin mukaan, että Venäjän joukot ovat murtautuneet Ukrainan puolustuslinjojen läpi Severodonetskin eteläpuolella Popasnassa ja uhkaavat piirittää Ukrainan joukot.

Ukrainan sisäministeriön neuvonantajan Vadym Denisenkon mukaan kaikki Venäjän joukot on nyt keskitetty Donbasiin. Denisenko kuvailee Reutersin mukaan tilannetta hyvin jännittyneeksi.

Venäläisjoukot voivat pyrkiä hyökkäämään Severodonetskiin jo ennen yhteyksien katkaisemista, sillä ne ovat edenneet jo riittävän lähelle pommittaakseen kaupunkia, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Myös joukkojen siirtäminen muualta Ukrainasta tukee ISW:n mukaan ajatusta siitä, että Venäjä pyrkii hyökkäämään kaupunkiin ennen yhteyksien katkaisemista.

Haidain mukaan venäläisjoukot voivat menettää raskaiden pommitusten tuomat mahdollisuutensa ja motivaationsa, jos he eivät hyökkää sunnuntaihin mennessä. Hänen mukaansa Venäjä on lähettänyt kaupungin valtaamista varten yli 10 000 sotilasta sekä muun muassa ilmatorjuntaohjuksia.

Mies kantaa vettä bunkkeriin, kun taas pommitus saa lapsen peittämään korvansa Lysytšanskissa Luhanskin alueella 23. toukokuuta.

Venäjä on miehittänyt jo noin 95 prosenttia Luhanskin alueesta, Haidai kertoi eilen ukrainalaisen uutistoimisto Unianin mukaan, ja tilanne Donbasissa on ”hyvin huono”.

Haidain mukaan on vaikea sanoa, paljonko siviilejä kaupunkeihin ja kyliin on jäänyt.

”Karkean arvion mukaan Severodonetskiissa on vielä 15 000 asukasta, ja kokonaisuudessaan hallitsemallamme Luhanskin alueella yli 40 000 ihmistä”, Haidai sanoi ja lisäsi, että 99 prosenttia näistä ihmisistä ei taho paeta.

”Osa ihmisistä ajattelee, että pommitukset loppuvat, eikä tämä koske heitä, että he palavat asuntoihinsa ja koteihinsa – he eivät ymmärrä tai tahdo ymmärtää, se voi olla jonkinlainen henkinen sulkutila. Mutta osa heistä, valitettavasti, odottaa ”venäläistä rauhaa” – heitä ei ole paljon, mutta heitäkin silti on. Ja vanhukset eivät tahdo jättää kotejaan eivätkä tiedä, mitä tehdä jatkossa, toistelevat vain: ”Me synnyimme ja kuolemme täällä”, Haidai kertoo.

Kolme kuukautta kestäneen hyökkäyksensä aikana Venäjä on luopunut pääkaupunki Kiovan valtauksesta. Nyt se yrittää saada haltuunsa itäisen Donbasin alueen, jolla se on tukenut separatisteja vuodesta 2014 asti.

Ihmisiä istumassa bunkkerin sisäänkäynnillä Lysytšanskissa 23. toukokuuta.

