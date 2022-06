Tšekin ulkoministeri Jan Lipavský: Yhdys­valtojen on luotava painetta Turkille

Euroopan unionin mahdollisesti korkea-arvoisin Piraattipuolueen jäsen nousi ulkoministeriksi mutkien jälkeen, sillä Tšekin presidentti ei meinannut hyväksyä häntä rooliin.

Suomen ja Ruotsin hakeutuminen Naton jäseniksi on iso asia tšekkiläisille. Siis aivan vakavasti puhuen.

”Se, että Tšekki on valmis ratifioimaan hakemuksenne kiireesti, oli meille no-brainer, itsestäänselvyys”, sanoo ulkoministeri Jan Lipavský Helsingin Sanomille.

Lipavský on juuri tavannut ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ja sitä ennen Ruotsin ulkoministeri Ann Linden. Torstaina alkuillasta hän antaa haastattelun lentokentän vip-terminaalissa ja juo kolajuomaa.

Tšekki liittyi Natoon vuonna 1999. Entiselle Varsovan liiton jäsenmaalle, josta tuli EU:n jäsen vuonna 2004, Naton tuoma geopoliittinen muutos oli järisyttävä, Lipavský muistuttaa. Natosta tuli Tšekin turvallisuuden kulmakivi.

Nyt samaa toivotaan Suomelle ja Ruotsille, mutta Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan haraa vastaan.

”Meidän on tuotava Yhdysvallat kunnolla mukaan, jotta voimme luoda Erdoğanille todellista painetta. Tietysti Turkkia pitää myös kuunnella tarkkaavaisesti”, Lipavský sanoo.

Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, mitä Erdoğan todella tahtoo.

”Aion kysyä tätä, kun Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu tulee käymään vieraanani Prahassa myöhemmin kesäkuussa.”

Jan Lipavský, 36, on ulkoministerinä vähän yllättävä hahmo: hän edustaa monessa maassa marginaaliin jäänyttä Piraattipuoluetta. Ruotsista käynnistynyt piraattiliike syntyi, kun internetin ja digitalisaation kehitys ajoi vanhanaikaisten tekijänoikeuksien ohi. Puolueina eurooppalaiset piraatit ajavat tiedonkulun esteettömyyttä ja sananvapautta sekä vahvaa yksityisyydensuojaa.

Nykyään useissa maissa liikkeestä on jäljellä vain pienpuolueita. Niistäkin osa on lakastunut erilaisiin sisäisiin erimielisyyksiin.

Oikeastaan yllätys ei olekaan ulkoministeri Lipavský vaan Tšekki, jossa Lipavskýn puoluetovereita ovat esimerkiksi myös Prahan pormestari Zdeněk Hřib ja aluekehitys- ja digitalisaatioministeri Ivan Bartoš.

” ”Emme ole nojautuneet vasemmalle kuten monet muut Euroopan piraatit.”

Piraateilla ei ole näin vahvaa edustusta tällä hetkellä missään toisessa EU-maassa. Saksassa liike oli ensimmäiset vuotensa voimakas, kunnes sisäiset ristiriidat alkoivat aiheuttaa jäsenten eroja.

”Luulen että vastaus meidän pärjäämiseemme löytyy siitä, miten me työskentelemme sisäisesti. Seurasimme tarkasti Saksan puolueen tapahtumia, ja yritimme oppia heidän virheistään”, Lipavský kertoo.

”Toinen syy on uskoakseni se, että emme ole nojautuneet vasemmalle kuten monet muut Euroopan piraatit. Me olemme erittäin liberaali puolue. Tunnen suurta ylpeyttä, kun voin sanoa, että me rakennamme politiikkaamme Václav Havelin jalanjäljissä.”

Václav Havel oli samettivallankumouksen isä.

Ennen tuota vallankumousta vuonna 1989 Tšekki ja Slovakia olivat yksi valtio, Tšekkoslovakia. Neuvostoliiton vaikutuspiiriin kuuluvaa Tšekkoslovakiaa hallitsi yksin kommunistinen puolue. Verettömästi tapahtuneessa vallanvaihdossa kommunistipuolue luopui vallastaan ja aktivistikirjailija Václav Havelista tuli ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti.

Nyt Neuvostoliiton tilalla on Venäjä ja Venäjän kohteena Ukraina.

Tšekki on EU:n puheenjohtajamaa heinäkuun alusta alkaen. Jan Lipavskýn mukaan silloin keskitytään Ukrainaan, mutta myös kysymyksiin unionin laajentumisesta.

Ennen poliittista uraansa Jan Lipavský työskenteli digimarkkinoinnin parissa sekä konsulttiyhtiöissä keskittyen it-alan asiakkaisiin. Piraattien jäseneksi hän liittyi vuonna 2015.

Lipavský valittiin Tšekin parlamenttiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Ensimmäisellä edustajakaudellaan vuoteen 2021 saakka hän oli myös parlamentin ulko- ja turvallisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja.

Lipavskýn linja ulkoministerinä on arvopohjainen ulkopolitiikka, jossa pyritään korostamaan Tšekin kansainvälistä mainetta ihmisoikeuspolitiikassa.

Näin Lipavský puhui kun hänet nimitettiin ulkoministeriksi joulukuussa:

”Meidän tulee olla vahva, itsenäinen valtio, mutta myös tasaveroinen ja luotettava kumppani. Meidän täytyy vahvistaa liittolaissuhteitamme ja asemaamme EU:ssa ja Natossa sekä Euroopan neuvoston suhteita Venäjään ja Kiinaan.”

Ulkoministerin saappaisiin astuminen ei kuitenkaan käynyt aivan yksinkertaisesti. Tšekin presidentti, sosiaalidemokraatti Miloš Zeman ei aluksi suostunut vahvistamaan Lipavskýn nimitystä. Zemanin mielestä Lipavskýlla oli vääriä mielipiteitä ja korkeakoulututkinnon kandidaatintyöstä liian heikko arvosana.

Lue lisää: Tšekin presidentti torjui ministeri­ehdokkaan: Tekosyynä tutkinnon huono arvosana

Pääministeriksi jo valittu Petr Fiala piti Lipavskýn puolia ja uhkasi viedä presidentin nikottelun Tšekin perustuslakituomioistuimen käsiteltäväksi.

Zeman kuitenkin ”muutti mielensä” käytyään pitkän keskustelun pääministeri Fialan kanssa. Joulun alla 2021 Lipavský vannoi ministerivalan.

Nyt Lipavský on nuori ulkoministeri, joka odottaa jo heinäkuun alussa käynnistyvää Tšekin EU-puheenjohtajuuskautta.

”Agendamme keskiössä on Ukrainan auttaminen ja EU:n taloudellinen resilienssi. Meidän on ratkaistava yhdessä Venäjän aiheuttama energiakriisi”, Lipavský kuvailee.

EU:n pakotepolitiikassa Tšekki on profiloitunut Baltian maiden rinnalle: pakotteita halutaan enemmän ja niiden toivotaan olevan kovempia.

Puheenjohtajakaudella Tšekki aikoo kuitenkin keskittyä myös EU:n laajentumiskysymyksiin. Ne koskettavat paitsi jäseneksi haluavaa Ukrainaa, myös Moldovaa, Georgiaa ja Länsi-Balkanin maita.

Lipavský lupaa näille maille kutsuja pääkaupunki Prahaan.

”Oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, ne eurooppalaiset arvot, jotka ovat liima välillämme”, hän listaa puheenjohtajuuskauden teemoja.

Ainakin yksi ihmisoikeustyön merkkipaalu Lipavskýn vasta puoli vuotta kestäneelle ulkoministerinuralle mahtuu jo: Tšekki on taas YK:n ihmisoikeusneuvostossa.

Tšekki täyttää tyhjän tuolin, joka jäi, kun Venäjä potkittiin neuvostosta ulos huhtikuussa. Diplomaattinen voitto, julisti otsikossaan tšekkiläinen Echo24, kun se kertoi asiasta toukokuussa.

”Meidän autettava Ukrainaa niin paljon kuin vain mahdollista. Turvallisuusympäristömme kehitys riippuu nyt heistä”, Lipavský painottaa.

Tšekissä on noin 10 miljoonaa asukasta, ja maa on ottanut vastaan yli 300 000 pakolaista Ukrainasta.

”Jos Ukraina epäonnistuu... No, teille suomalaisille minun ei todellakaan tarvitse selittää, mitä yhteinen raja Venäjän kanssa tarkoittaa.”

Kuka? Jan Lipavský Tšekin ulkoministeri

Syntynyt 2. heinäkuuta 1985

Kasvanut pääkaupunki Prahassa, jossa asuu edelleen

Valmistunut Kaarlen yliopistosta pääaineenaan kansainväliset suhteet

Kouluikäisen tyttären isä