Liiran arvosta on sulanut vuodessa puolet pois ja ostovoima heikkenee. Erityisen pahasti talouskriisi iskee eläkeläisiin ja köyhiin.

Istanbul

Kadıköyn satamassa Istanbulin Aasian-puoleisella rannalla käy kuhina.

Başak Süzer, 24, viettää vapaata perjantai­aamu­päivää perheensä kanssa rantapenkillä istuskellen. Hän ei lomaile – ei vain ole työpaikkaa, mihin mennä.

”Valmistuin yliopistosta, mutta en löydä työtä”, hän sanoo.

Turkin talous sakkaa pahasti. Liira on menettänyt vajaassa vuodessa puolet arvostaan suhteessa dollariin, ja työttömyys kasvaa.

Ahmet Süzer, Başak Süzer, Çiğdem Süzer ja perheystävä paistattelivat päivää Istanbulin Kadıköyssä 27. toukokuuta.

Süzer valitsi onnettomuudekseen lentoemännän tutkinnon juuri koronapandemian alla. Työttömäksi ovat kuitenkin jääneet useimmat opiskelukaverit alasta riippumatta.

Vanhemmille on ollut raskasta huomata, että tytär jää tyhjän päälle, vaikka näyttöjä olisi. Başak valmistui luokkansa parhaana, kertoo äiti Çiğdem Süzer, mutta tässä taloustilanteessa sekään ei riitä.

Hiljattain Başak Süzer sentään löysi osa-aikaista työtä kahvilasta, joka palkkasi lisätyövoimaa pandemian hellitettyä. Oman alan töistä hän ei uskalla haaveilla.

Turkin inflaatioprosentti oli toukokuussa 73,5. Luku on todella korkea, ja sen taustalla on pandemian lisäksi presidentti Recep Tayyip Erdoğanin erikoinen talouspolitiikka.

Inflaation noustessa pankit tyypillisesti nostaisivat korkojaan, mutta Erdoğan on ottanut keskuspankin suoraan ohjaukseensa ja alentanut korkoja väkisin. Presidentti uskoo taloustutkimuksen valtavirran vastaisesti, että matalat korot hillitsevät inflaatiota.

Erdoğan on todennut muun muassa, että korkojen nostaminen on “kaiken pahan alku ja juuri”, koska se hidastaa talouskasvua ja kasaa ”eliitille korkotuloa, jota he eivät ole ansainneet”.

Kun taktiikka ei ole toiminut ja inflaatio vain kiihtyy, Erdoğan on reagoinut esimerkiksi erottamalla inflaatiolukuja raportoivan tilastokeskuksen johtajan.

Istanbulin vilkas ostoskatu İstiklal.

Süzerien mukaan talouskriisi näkyy arjessa kaikkialla. Hinnat nousevat mutta palkat eivät. Melkein kaikki tuttavat ovat joutuneet tekemään muutoksia elämäntyyliinsä.

”Emme ole koskaan nähneet näin kallista elämää”, sanoo isä Ahmet Süzer.

Süzerit eivät pelkää syyttää tilanteesta presidentti Erdoğania, eivätkä he ole ainoita. Talouden alamäki on alkanut syödä presidentin kannatusta. Muun muassa Turkin ulkopoliittisen instituutin johtaja Hüseyin Bağcı arvioi tällä viikolla HS:lle, että kansansuosion lasku on yksi syy siihen, että Erdoğan päätti asettua Suomen Nato-jäsenyyttä vastaan. Vaaleihin on alle vuosi ja presidentti tarvitsee poliittisia voittoja.

Ahmet Süzerin mielestä koko Erdoğanin valtakausi on ollut Turkille alamäkeä. Erdoğan myös suosii epäreilusti omiaan, Süzerit sanovat.

”Turkissa pitää nykyisin tuntea joku valtapuolue AKP:n edustaja, jos mielii saada työpaikan. He antavat työt kavereilleen”, Ahmet Süzer sanoo.

Seyfettin Berk kiillottaa kenkiä lauttapysäkin vieressä. Porottavalta auringolta suojaa värikäs muovinen päivänvarjo. Asiakkaita pysähtyy harvakseltaan.

Seyfettin Berk hankkii eläkkeensä päälle lisäansioita kiillottamalla kenkiä.

Oikeastaan 67-vuotiaan Berkin pitäisi viettää eläkepäiviään: hän on tehnyt elämäntyönsä kirjanpitäjänä suuressa yrityksessä ja kasvattanut siinä sivussa vaimonsa kanssa viisi tytärtä. Mutta hintojen nousun myötä 3 000 liiran eli noin 166 euron eläke ei enää riitä elämiseen.

”Joudun päivystämään täällä kadulla”, Berk sanoo.

Lisätuloa kertyy 30 liiraa eli vajaat kaksi euroa päivässä.

Inflaatio kurittaa kaikkia, mutta köyhimmät se on ajanut täysin epätoivoisiin tilanteisiin, kertoo sosiologian opiskelija Selen Yüksel.

Selen Yüksel tekee vapaaehtoistöitä opintojensa ohessa.

Hän työskentelee vapaaehtoisena Open Space Association -järjestössä, joka huolehtii Istanbulin köyhimpien perustarpeista.

Kun Yüksel aloitti työnsä järjestössä vuonna 2019, autettavat pystyivät enimmäkseen maksamaan päivittäiset menonsa. Perheet olivat esimerkiksi laskeneet, että hanttihommista riittää juuri ja juuri vuokraan ja yksinkertaiseen kotiruokaan. Apua pyydettiin erityistilanteissa, kun vaikka lapselle piti hankkia syntymäpäiväkakku.

Sitten tuli pandemia, joka lopetti monet epäviralliset työt kuten kukkien kaupustelun kaupungin kaduilla.

”Aluksi toivo oli, että he pelastuvat, kunhan pandemia loppuu ja työtä taas löytyy. Mutta talouskriisin takia heidän tulonsa eivät enää riitä mihinkään.”

Turkissa köyhyysraja kulki vuosi sitten 3 000 liiran kuukausituloissa. Nyt se on noussut 7 500 liiraan, Yüksel sanoo.

Kun mitään ei normaalioloissa jää taskuun, pienikin muutos voi syöstä arjen raiteiltaan. Moni on menettänyt tänä vuonna kotinsa, Yüksel sanoo. Ne, joilla on sukulaisia, ovat ahtautuneet monen perheen voimin yhteen asuntoon. Yüksel käy viemässä ruokaa myös telttoihin sukulaisten pihoille muuttaneille.

”Ruoka yksinkertaisesti loppui köyhien naapurustojen kodeista”, hän sanoo.

Opiskelijat ja vuokra-asujat ovat tiukilla, sillä asuminen on kallistunut.

Kävelemme pitkin Istanbulin pääostoskatua İstiklalia kohti Taksimin aukiota. Jos puoli vuotta sitten asunnon vuokra aukion lähistöllä oli 4 000 liiraa, nyt se on 10 000, Yüksel sanoo. Tässäkin oli osansa Erdoğanin hallituksen linjauksilla.

”Hallitus loi tukia asunnon ostajille. Ne ostivat, joilla on varaa, ja muiden vuokrat nousivat.”

Myös Turkin keskiluokka on menettänyt säästöjään ja muuttanut tapojaan. Baarit eivät täyty entiseen malliin, Yüksel sanoo.

”Kaljan juominen on nyt luksusta.”